Через ОФД «Такском» уже прошло около 1 млрд электронных чеков

С 1 июля 2017 года все торговые предприятия обязаны перейти на онлайн-кассы и подключиться к Оператору фискальных данных.

Выбор ОФД — одна из ответственных задач, которая стоит перед любой организацией. На что стоит обратить внимание?

Нужно убедиться, присвоен ли компании статус ОФД, то есть, указана ли она в реестре Операторов фискальных данных, который опубликован на сайте ФНС России. Проверить наличие лицензий ФСБ и ФСТЭК, они должны быть представлены на сайте компании. Следует изучить возможности Личного кабинета ОФД, в котором будут отображаться данные чеков с кассовой техники. Важно выяснить, по всем ли типам документов с кассы можно посмотреть информацию, выгружается ли она в формате Excel, какие отчёты имеются по полученным чекам, какая доступна аналитика данных. Оценить качество технической поддержки ну и конечно, обратить внимание на опыт работы компании с ФНС и большим объемом данных.

Компания «Такском» соответствует всем перечисленным требованиям, что подтверждается доверием предприятий России. На сегодня через сервисы ОФД «Такском» передано более 1 миллиарда фискальных документов в ФНС. Имея 17-летний опыт работы с бизнесом, компания прочно занимает лидирующие позиции на рынке информационных технологий, предлагая в комплексе услуги ОФД, оператора связи по представлению электронной отчетности, оператора электронного документооборота и Удостоверяющего центра по выдаче ключей электронной подписи.

Тем, кто ещё не успел приобрести новую ККТ и желает сэкономить без потери качества, волноваться не стоит. За 19 900 рублей, в рамках проводимой акции от компании «Такском» и «Дримкас», есть возможность приобрести уникальный комплект: онлайн-кассу с фискальным накопителем и годовое обслуживание в ОФД!

Подключаясь к ОФД «Такском», компании получают не только услуги надежного Оператора фискальных данных, но и возможность использовать уникальные аналитические и мониторинговые сервисы Личного кабинета «Такском-Касса», а также профессиональную техническую поддержку 24/7.

Сервис «Такском-Касса» позволит предпринимателю контролировать работу кассы, мониторить оборот выручки по торговым точкам и рабочим сменам, настраивать различные права доступа для сотрудников, формировать отчеты в формате Excel и многое другое, включая бесплатное мобильное приложение для смартфона!