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Через ОФД «Такском» уже прошло около 1 млрд электронных чеков

18.07.17 08:42

С 1 июля 2017 года все торговые предприятия обязаны перейти на онлайн-кассы и подключиться к Оператору фискальных данных.

Выбор ОФД одна из ответственных задач, которая стоит перед любой организацией. На что стоит обратить внимание?

Нужно убедиться, присвоен ли компании статус ОФД, то есть, указана ли она в реестре Операторов фискальных данных, который опубликован на сайте ФНС России. Проверить наличие лицензий ФСБ и ФСТЭК, они должны быть представлены на сайте компании. Следует изучить возможности Личного кабинета ОФД, в котором будут отображаться данные чеков с кассовой техники. Важно выяснить, по всем ли типам документов с кассы можно посмотреть информацию, выгружается ли она в формате Excel, какие отчёты имеются по полученным чекам, какая доступна аналитика данных. Оценить качество технической поддержки ну и конечно, обратить внимание на опыт работы компании с ФНС и большим объемом данных.

Компания «Такском» соответствует всем перечисленным требованиям, что подтверждается доверием предприятий России. На сегодня через сервисы ОФД «Такском» передано более 1 миллиарда фискальных документов в ФНС. Имея 17-летний опыт работы с бизнесом, компания прочно занимает лидирующие позиции на рынке информационных технологий, предлагая в комплексе услуги ОФД, оператора связи по представлению электронной отчетности, оператора электронного документооборота и Удостоверяющего центра по выдаче ключей электронной подписи.

Тем, кто ещё не успел приобрести новую ККТ и желает сэкономить без потери качества, волноваться не стоит. За 19 900 рублей, в рамках проводимой акции от компании «Такском» и «Дримкас», есть возможность приобрести уникальный комплект: онлайн-кассу с фискальным накопителем и годовое обслуживание в ОФД!

Подключаясь к ОФД «Такском», компании получают не только услуги надежного Оператора фискальных данных, но и возможность использовать уникальные аналитические и мониторинговые сервисы Личного кабинета «Такском-Касса», а также профессиональную техническую поддержку 24/7.

Сервис «Такском-Касса» позволит предпринимателю контролировать работу кассы, мониторить оборот выручки по торговым точкам и рабочим сменам, настраивать различные права доступа для сотрудников, формировать отчеты в формате Excel и многое другое, включая бесплатное мобильное приложение для смартфона!

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