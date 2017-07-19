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Электронный чек: легко получить, проверить, отказаться

19.07.17 10:47

Онлайн-кассы — это новые возможности не только для бизнеса, но и для граждан.

Теперь вместо привычного бумажного чека любой покупатель вправе получить чек электронный. Достаточно лишь при совершении покупки сообщить кассиру номер мобильного телефона или адрес электронной почты, и электронный чек мгновенно будет у вас.

Чтобы не диктовать каждый раз свои данные кассиру, можно воспользоваться мобильным приложением, разработанным ФНС. В нем нужно сохранить свои данные (почту и телефон), которые потом преобразуются в QR-код, который считывается на кассе.

А проверить чек также легко, как и получить. Легальность покупки можно проверить на сайте ОФД «Такском» — для проверки чека в сервисе «Такском-Чек» нужно лишь ввести фискальный признак документа и нажать кнопку «Проверить чек».

Так клиенты компании «Такском» с 1 июля проверяют свои электронные чеки, которые мгновенно поступают им на мобильные телефоны или электронную почту.

Но бывает и так, что покупку никто не совершал, а чек всё-таки пришел. Как тогда быть?

Дело в том, что ваши данные становятся известны продавцам не только при покупке и направлении электронного чека, но и при оформлении карт лояльности или бонусных программ.

Обязанность направлять чеки по СМС или еmail возложена законом на пользователя ККТ, т.е. продавца (пункты 2 и 3 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). ОФД лишь выполняет «заказ» продавца (пункт 2 статьи 4.5 Федерального закона).

Специалисты ОФД «Такском» разъясняют, что если вам пришло сообщение с чеком, значит, ваши данные были внесены в кассовую программу продавца.

Если вы не желаете получать подобные сообщения, вам необходимо обратиться к продавцу (его данные указаны в чеке) и потребовать удалить вашу контактную информацию из систем продавца.

Так что отказаться от электронного чека также легко, как и получить его.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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