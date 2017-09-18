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ОФД «Такском» в сети универмагов «STOCKMANN»

18.09.17 07:00
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STOCKMANN – одна из наиболее успешных сетей универмагов, специализирующихся на продаже одежды и товаров для дома. Компания основана в 1862 году в Хельсинки и сегодня работает в нескольких странах, среди которых Финляндия, Эстония и Латвия.

В России бренд STOCKMANN представлен более 25 лет с 1989 года. На данный момент АО «СТОКМАНН», которым владеет Reviva Holdings Limited, оперирует 7 универмагами на территории страны, из которых 5 расположены в Москве, а два других – в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Выбор Оператора фискальных данных — одна из задач, которая стоит перед торговой сетью, обязанной перейти на новый порядок применения контрольно-кассовой техники согласно Федеральному закону от  22.05.2003 № 54-ФЗ. Первые шаги сотрудничества «Такском» и STOCKMANN были сделаны в рамках пилотного проекта, проходившего в тестовом контуре ОФД «Такском». Именно тогда компания STOCKMANN смогла изучить сервисы Личного кабинета «Такском-Касса» и на основе успешного тестирования остановить свой выбор на Операторе фискальных данных «Такском».

На данный момент все универмаги STOCKMANN в России оснащены онлайн-кассами и передают информацию о продажах с помощью ОФД «Такском».

«Во время проведения пилотных тестов мы в полной мере смогли оценить стабильность работы всех систем ОФД "Такском". Всего за пару секунд все данные по кассовым операциям передаются в ФНС и сразу же отображаются в Личном кабинете ОФД.

 

Уже в марте 2017 года, за несколько месяцев до даты обязательного перехода, кассы в универмагах STOCKMANN были подключены к ОФД "Такском"», — пояснил Евгений Липатов, заместитель ИТ-директора АО «СТОКМАНН».

 

«Совместный проект ОФД "Такском" и компании STOCKMANN с самого начала шел при полном взаимопонимании сторон. Замечательно, когда проектные команды работают так четко, слаженно и профессионально. Надеемся, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным», — сообщил Алексей Тихонов, руководитель проекта ОФД «Такском».

31 августа 2016 года компания «Такском» одной из первых получила статус Оператора фискальных данных. На данный момент уже десятки тысяч компаний присоединились к числу партнёров «Такском».

Подключаясь к ОФД «Такском», компании получают не только услуги надежного Оператора фискальных данных, но и возможность использовать уникальные аналитические и мониторинговые сервисы Личного кабинета «Такском-Касса», профессиональную техническую поддержку 24/7 и услуги собственного Удостоверяющего центра по выдаче сертификатов квалифицированной электронной подписи.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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