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Памятка для занятого бухгалтера: октябрь 2017

25.09.17 10:17
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Бухгалтерский учет, налогообложение, проверки

2 октября – Внутренний контроль и аудит: инструменты управленческого и финансового анализа для главного бухгалтера

2 октября – Первичная документация. Новации 2017 года. Как работают налоговые и правоохранительные органы с первичкой налогоплательщика, какие налоговые схемы могут повлечь уголовную ответственность

4 октября – НДС, налог на прибыль, налог на имущество: готовим отчетность за 9 месяцев 2017 года

4 октября – Практические вопросы ценообразования в компаниях: налоговые и правовые риски и как их избежать

5 октября – Страховые взносы и НДФЛ: самые горячие вопросы

6 октября – Всё об УСН в 2017 году

6 октября – Реформа ККТ в действии. Обновленный порядок ведения кассовых операций. Сложные вопросы, типичные нарушения и контроль

9 октября – Отчет за 9 месяцев 2017: НДС, налог на прибыль, налог на имущество. Изменения законодательства, новые разъяснения налоговых органов, новые подходы к проверкам с учетом уровня налогового риска, арбитражная практика

9 октября – Отчитываемся за 9 месяцев по НДФЛ и страховым взносам: 6-НДФЛ, РСВ, С3В-М, 4-ФСС

9 октября – Обособленные подразделения организаций: особенности налогового учета и подготовки отчетности

9 октября – Налоговые проверки по НДС

9 октября – Основные средства, МПЗ, НМА: только новшества и сложные вопросы. Новая налоговая классификация ОС. Новые ФСБУ

10 октября – Расчеты с подотчетными лицами: от выдачи денег до авансового отчета

10 октября – Командировочные и представительские расходы: компенсации работникам и учет затрат

11 октября – Учет дебиторской и кредиторской задолженности: риски, последствия, возможности

13 октября – Заработная плата и зарплатные налоги: правовые и бухгалтерские аспекты

13 октября – НДС в 2017 году. Подготовка декларации за 3 квартал

17 октября – Заработная плата: учитываем требования трудового законодательства

19 октября – НДС: актуальные вопросы подготовки декларации по НДС за 3 квартал 2017 года

23-24 октября – Внутренний аудит и система внутреннего контроля

24 октября – Изменения в законодательстве: что ждет бизнес с 1 июля, с 1 октября 2017 года. Какие новые законы вступят в силу с 1 января 2018 года? Первичные документы в 2017 году: что нужно знать о новых форматах 1 июля 2017 года

25 октября – НДС и Налог на прибыль в 2017 году

31 октября – Взаимозависимые лица: как не потерять на налогах

Отраслевые программы по бухгалтерскому учету и налогообложению

6 октября – Подготовка к проведению годовой инвентаризации в организациях государственного сектора

13 октября – Разбираемся с федеральными стандартами для организаций государственного сектора

16 октября – Бухгалтерский учет и налогообложение у субъектов строительной деятельности (инвестор, застройщик, технический заказчик, подрядчик)

18 октября – Учет в торговле. Особенности учета и налогообложения при оптовой, розничной и комиссионной торговле

23 октября – Организация вахтового метода работ на территории РФ в 2017 году. Новые правила приема на работу вахтовиков, в том числе и иностранных работников

25 октября – Заработная плата в организациях государственного сектора: учет и налогообложение

Оптимизация налогообложения, офшоры

9 октября – Деоффшоризация и международное налоговое планирование. Новые тренды

18 октября – Легализация бизнеса: как уйти от однодневок и «черного нала». Переход от «черных» и «серых» схем к «белым» и «светло-серым»

19 октября – Применение схем с участием ИП для уменьшения страховых взносов, НДФЛ, НДС, налогов на прибыль и на имущество. Сложные вопросы, риски, защита от претензий налоговых органов. Оптимальный документооборот

19 октября – Недобросовестные поставщики. Как сохранить вычеты, уйти от ответственности. Проблема электронной декларации по НДС, пути решения

20 октября – Методы оптимизации расходов на выплату белой зарплаты и других доходов физических лиц

30 октября – Дробление бизнеса. Правовые проблемы, защита от претензий налоговых органов

31 октября – Ответственность собственника, директора по долгам компании. Как уйти от ответственности по долгам компании, эффективно взыскать задолженность

Право

11 октября – Субсидиарная ответственность руководителя предприятия. Последствия выездной налоговой проверки. Статьи УК РФ, которые начали работать с 1 июля 2017 года

12-13 октября – Внутренние проверки и финансовые расследования (Forensic). Методики и процедуры проведения

19 октября – Применение процессуального законодательства: анализ спорных вопросов определения подсудности, подведомственности, исчисления процессуальных сроков и иных вопросов для соблюдения процессуального порядка по отдельным категориям дел

27 октября – Семинар для водителей: как защитить свои права на дороге

Трудовое право и кадровое делопроизводство

3 октября – Изменения в порядке проведения проверок ГИТ и иных контрольно-надзорных органов в 2017-2018 гг.

12 октября – Иностранные работники из стран СНГ и Евразийского экономического союза: кадровые, правовые и налоговые аспекты

16 октября – Типичные ошибки из практики кадровика: как исправить и не допустить в дальнейшем

17-19 октября – Иностранные работники. Экспресс-курс

17 октября – Иностранные высококвалифицированные специалисты. Порядок оформления. Внештатные ситуации

18 октября – Трудоустройство и допуск к работе иностранного персонала

19 октября – Миграционный учет иностранных работников. Проверки контролирующих органов

19 октября – Критерии отбора персонала, или Как выбрать лучших сотрудников

23-24 октября – Охрана труда для руководителей и специалистов

25-26 октября – Правила пожарной безопасности для руководителей и специалистов (пожарно-технический минимум)

27 октября – Недобросовестный работник: находим инструменты влияния

Внешнеэкономическая деятельность, валютные операции

10 октября – Внешнеэкономическая деятельность предприятия в 2017-2018 гг.

16 октября – Обзор изменений в валютном законодательстве Российской Федерации, новые требования валютного контроля

Государственный заказ, закупки (223-ФЗ, 44-ФЗ)

16 октября – Поставщикам о Контрактной системе. «Подводные камни» участия в закупках для государственных и муниципальных нужд

МСФО

6 октября – Бухгалтерская отчетность в 2017-2018 годах: завершение перехода к МСФО

Трансфертное ценообразование

11 октября – Трансфертное ценообразование: судебная практика и основные изменения законодательства

Управленческий учет, бюджеетирование, финансы

30-31 октября – Бюджетирование для нефинансовых менеджеров

Управление и менеджемент

9 октября – Управленческие навыки для главного бухгалтера

16 октября – Управление персоналом: характерологические особенности сотрудников

16 октября – Эффективные коммуникации на основе практической характерологии

16-19 октября – Практическая психодиагностика при подборе персонала. Интенсивный курс

17 октября – Как распознать ложь и обман

18 октября – Физиогномика в бизнесе: читаем людей по чертам лица

19 октября – Критерии отбора персонала, или Как выбрать лучших сотрудников

30 октября - 3 ноября – Директор по стратегическому развитию

Безопасность, управление рисками, истребование долга

2-3 октября – Выполнение требований законодательства по противодействию коррупции в организациях

2-6 октября – Школа повышения квалификации комплаенс-офицеров

4-5 октября – Управление комплаенс-рисками. Создание системы комплаенс-контроля

6 октября – Антикоррупционная политика организации

10-11 октября – Осмотрительность при выборе контрагента: как ее проявить и документально подтвердить

12-13 октября – Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок

17 октября – Коммерческий профайлинг

Применение Microsoft Office

19-20 октября – Практичный Excel. Экспресс-курс

30 октября – Экономические расчеты средствами MS Excel 2016/2013/2010

Вебинары (он-лайн семинары)

Расписание вебинаров и необходимая информация для участия в вебинаре

Выездные семинары

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 68
<b>Модератор</b>
бух2007
сведения о доходах от деятельности ИП за 2016 год будут передаваться в территориальные органы ПФР...
Пересчет максимальных взносов ИП за 2016 возможен только до конца 2017: УФНС предупреждает
Клерк
ti605
у мужа была небольшая фирма. Все честно-легально-белое. УСН 6%. Наемные работники 10 человек, пол...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Клерк
Диана Г.Н.
Что же молчат другие омбудсмены. По Московскому региону, например. АУ!
Налоговики обещают решать проблему с неверным сальдо по взносам
Клерк
natalisa51
 А что честное слово " купеческое" уже ничего не значит... , справка ф 2ндфл- это тоже докум...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Клерк
Натали Б
Аноним, Вы писали:Надо просто организовать правило-вбивать в трудовой договор электронный адрес р...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
<b>Модератор</b>
Над.К
А вы знаете какая пенсия у работников пфр?. она в разы больше вашей! Это неправда. Работники ПФР ...
ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто
Аноним
yante, Вы писали:Аноним, Вы писали:yante, все правильно написано... Просроченные фактуры-не причи...
Счет-фактура выставлен позднее 5 дней с момента реализации: какие последствия?
Аноним
Надо просто организовать правило-вбивать в трудовой договор электронный адрес работника. И потом ...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Клерк
natalisa51
А как можно проверить,что расчётные листки не выдавались? Разве что ,если работник сам не пожалуе...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Клерк
natalisa51
 Не понятно, зачем сдавать данные за работников которые уволились? В разд 3 мы ведь даём дан...
Налоговая пугает массовыми отказами в приеме РСВ за 9 месяцев
Аноним
какие еще сверки? за 2 отчета, сданных в ИФНС пришли одинаковые просьбы об уточнении одни х и тех...
Налоговая пугает массовыми отказами в приеме РСВ за 9 месяцев
Клерк
ksehome
Елена_N, Вы писали:простая норма для ТК РФ:  по требованию работника, работодатель обязан пр...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Клерк
natalisa51
 Эти льготы, которые даёт государство-это не обязанность ,а право. Раз уж государству не уда...
ИФНС стали особо контролировать к РСВ с пониженными взносами
Аноним
на языке вертятся проклятия в их сторону....
Налоговая пугает массовыми отказами в приеме РСВ за 9 месяцев
Аноним
Вот если все пенсионеры не придут на выборы, как они смогут подделать кворум. О благосостоянии на...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
<b>Модератор</b>
Над.К
У меня есть успешный практический опыт жалоб в УФНС на ФНС  Еще раз - не УФНС устанавливает ...
Налоговая пугает массовыми отказами в приеме РСВ за 9 месяцев
Клерк
Татьяна- Васильевна
Расчет пенсии, это развлечение "со многими неизвестными", затем следует ежегодня индексация по та...
ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто
Клерк
Елена_N
простая норма для ТК РФ:  по требованию работника, работодатель обязан предоставить  ра...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Клерк
ksehome
Давайте изведем еще N - количество  деревьев, но выдадим всем р/листок под роспись, даже есл...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Аноним
Аноним, Вы писали:Отличная инициатива. Расходы фирмы на открытие действительно в разы упадут&nbsp...
Налоговики сами придут к вам в офис, чтобы помочь. Хотите?
Клерк
Татьяна- Васильевна
А.Г. Силуанов (доход за 2016 год – 95,44 млн. рублей) объясняет  скромняга....
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Клерк
Елена_N
Уверенность Силуанова - просто бальзам на душу пенсионеров.  
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Аноним
бух2007, Вы писали:А в регионах достаточно много старых транспортных средств &mdash; для их владе...
Транспортный налог могут отменить. Узнайте, что будем платить вместо него
Аноним
Ха, все будет так же как с увеличением акцизов. Введут эконалог и забудут убрать транспортный. И ...
Транспортный налог могут отменить. Узнайте, что будем платить вместо него
Клерк
ksehome
Аноним, Вы писали:это путь "совка" - преимущество формы перед содержанием. Не важно, какие реальн...
За невыдачу расчетных листков фирму оштрафуют на 50 тыс. рублей
Клерк
18lei89
а государство значит вообще из налогов на дороги не выделяет?
Система «Платон» пополняет дорожный фонд на миллиарды рублей
Клерк
18lei89
И где деньги,что хорошо сделано для страны,и людей?
Система «Платон» пополняет дорожный фонд на миллиарды рублей
Аноним
Ох, любит русский народ бунтовать. Придут к господскому дому, встанут на колени и стоят. Понимают...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Клерк
Rolen
Позиция ПФР исключает возможность перерасчета обязательств в отношении плательщиков страховых взн...
Пересчет максимальных взносов ИП за 2016 возможен только до конца 2017: УФНС предупреждает
Клерк
Sigma_21
Kalita, Вы писали: А кто по закону и по совести работает, тем и бояться особо нечего. Знаю по опы...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Клерк
Старый ворчун
"Министр финансов России А.Г. Силуанов (доход за 2016 год – 95,44 млн. рублей) объясняет&nbs...
Работающие пенсионеры сами сделали свой выбор. Хочешь работать – не жди индексацию
Аноним
Вполне понятная война, чему тут удивляться. Гораздо проще доить пару десятков крупных корпораций,...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Аноним
и коррупционная составляющая 100% на торгах
Система «Платон» пополняет дорожный фонд на миллиарды рублей
Аноним
да там все просто, хрен вам, а не пенсия, ныряют в этот пенсионный фонд, как себе в карман
ПФР развеял мифы о запутанности пенсионной системы. На самом деле все просто