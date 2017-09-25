Памятка для занятого бухгалтера: октябрь 2017
Бухгалтерский учет, налогообложение, проверки
2 октября – Внутренний контроль и аудит: инструменты управленческого и финансового анализа для главного бухгалтера
2 октября – Первичная документация. Новации 2017 года. Как работают налоговые и правоохранительные органы с первичкой налогоплательщика, какие налоговые схемы могут повлечь уголовную ответственность
4 октября – НДС, налог на прибыль, налог на имущество: готовим отчетность за 9 месяцев 2017 года
4 октября – Практические вопросы ценообразования в компаниях: налоговые и правовые риски и как их избежать
5 октября – Страховые взносы и НДФЛ: самые горячие вопросы
6 октября – Всё об УСН в 2017 году
6 октября – Реформа ККТ в действии. Обновленный порядок ведения кассовых операций. Сложные вопросы, типичные нарушения и контроль
9 октября – Отчет за 9 месяцев 2017: НДС, налог на прибыль, налог на имущество. Изменения законодательства, новые разъяснения налоговых органов, новые подходы к проверкам с учетом уровня налогового риска, арбитражная практика
9 октября – Отчитываемся за 9 месяцев по НДФЛ и страховым взносам: 6-НДФЛ, РСВ, С3В-М, 4-ФСС
9 октября – Обособленные подразделения организаций: особенности налогового учета и подготовки отчетности
9 октября – Налоговые проверки по НДС
9 октября – Основные средства, МПЗ, НМА: только новшества и сложные вопросы. Новая налоговая классификация ОС. Новые ФСБУ
10 октября – Расчеты с подотчетными лицами: от выдачи денег до авансового отчета
10 октября – Командировочные и представительские расходы: компенсации работникам и учет затрат
11 октября – Учет дебиторской и кредиторской задолженности: риски, последствия, возможности
13 октября – Заработная плата и зарплатные налоги: правовые и бухгалтерские аспекты
13 октября – НДС в 2017 году. Подготовка декларации за 3 квартал
17 октября – Заработная плата: учитываем требования трудового законодательства
19 октября – НДС: актуальные вопросы подготовки декларации по НДС за 3 квартал 2017 года
23-24 октября – Внутренний аудит и система внутреннего контроля
24 октября – Изменения в законодательстве: что ждет бизнес с 1 июля, с 1 октября 2017 года. Какие новые законы вступят в силу с 1 января 2018 года? Первичные документы в 2017 году: что нужно знать о новых форматах 1 июля 2017 года
25 октября – НДС и Налог на прибыль в 2017 году
31 октября – Взаимозависимые лица: как не потерять на налогах
Отраслевые программы по бухгалтерскому учету и налогообложению
6 октября – Подготовка к проведению годовой инвентаризации в организациях государственного сектора
13 октября – Разбираемся с федеральными стандартами для организаций государственного сектора
16 октября – Бухгалтерский учет и налогообложение у субъектов строительной деятельности (инвестор, застройщик, технический заказчик, подрядчик)
18 октября – Учет в торговле. Особенности учета и налогообложения при оптовой, розничной и комиссионной торговле
23 октября – Организация вахтового метода работ на территории РФ в 2017 году. Новые правила приема на работу вахтовиков, в том числе и иностранных работников
25 октября – Заработная плата в организациях государственного сектора: учет и налогообложение
Оптимизация налогообложения, офшоры
9 октября – Деоффшоризация и международное налоговое планирование. Новые тренды
18 октября – Легализация бизнеса: как уйти от однодневок и «черного нала». Переход от «черных» и «серых» схем к «белым» и «светло-серым»
19 октября – Применение схем с участием ИП для уменьшения страховых взносов, НДФЛ, НДС, налогов на прибыль и на имущество. Сложные вопросы, риски, защита от претензий налоговых органов. Оптимальный документооборот
19 октября – Недобросовестные поставщики. Как сохранить вычеты, уйти от ответственности. Проблема электронной декларации по НДС, пути решения
20 октября – Методы оптимизации расходов на выплату белой зарплаты и других доходов физических лиц
30 октября – Дробление бизнеса. Правовые проблемы, защита от претензий налоговых органов
31 октября – Ответственность собственника, директора по долгам компании. Как уйти от ответственности по долгам компании, эффективно взыскать задолженность
Право
11 октября – Субсидиарная ответственность руководителя предприятия. Последствия выездной налоговой проверки. Статьи УК РФ, которые начали работать с 1 июля 2017 года
12-13 октября – Внутренние проверки и финансовые расследования (Forensic). Методики и процедуры проведения
19 октября – Применение процессуального законодательства: анализ спорных вопросов определения подсудности, подведомственности, исчисления процессуальных сроков и иных вопросов для соблюдения процессуального порядка по отдельным категориям дел
27 октября – Семинар для водителей: как защитить свои права на дороге
Трудовое право и кадровое делопроизводство
3 октября – Изменения в порядке проведения проверок ГИТ и иных контрольно-надзорных органов в 2017-2018 гг.
12 октября – Иностранные работники из стран СНГ и Евразийского экономического союза: кадровые, правовые и налоговые аспекты
16 октября – Типичные ошибки из практики кадровика: как исправить и не допустить в дальнейшем
17-19 октября – Иностранные работники. Экспресс-курс
17 октября – Иностранные высококвалифицированные специалисты. Порядок оформления. Внештатные ситуации
18 октября – Трудоустройство и допуск к работе иностранного персонала
19 октября – Миграционный учет иностранных работников. Проверки контролирующих органов
19 октября – Критерии отбора персонала, или Как выбрать лучших сотрудников
23-24 октября – Охрана труда для руководителей и специалистов
25-26 октября – Правила пожарной безопасности для руководителей и специалистов (пожарно-технический минимум)
27 октября – Недобросовестный работник: находим инструменты влияния
Внешнеэкономическая деятельность, валютные операции
10 октября – Внешнеэкономическая деятельность предприятия в 2017-2018 гг.
16 октября – Обзор изменений в валютном законодательстве Российской Федерации, новые требования валютного контроля
Государственный заказ, закупки (223-ФЗ, 44-ФЗ)
16 октября – Поставщикам о Контрактной системе. «Подводные камни» участия в закупках для государственных и муниципальных нужд
МСФО
6 октября – Бухгалтерская отчетность в 2017-2018 годах: завершение перехода к МСФО
Трансфертное ценообразование
11 октября – Трансфертное ценообразование: судебная практика и основные изменения законодательства
Управленческий учет, бюджеетирование, финансы
30-31 октября – Бюджетирование для нефинансовых менеджеров
Управление и менеджемент
9 октября – Управленческие навыки для главного бухгалтера
16 октября – Управление персоналом: характерологические особенности сотрудников
16 октября – Эффективные коммуникации на основе практической характерологии
16-19 октября – Практическая психодиагностика при подборе персонала. Интенсивный курс
17 октября – Как распознать ложь и обман
18 октября – Физиогномика в бизнесе: читаем людей по чертам лица
19 октября – Критерии отбора персонала, или Как выбрать лучших сотрудников
30 октября - 3 ноября – Директор по стратегическому развитию
Безопасность, управление рисками, истребование долга
2-3 октября – Выполнение требований законодательства по противодействию коррупции в организациях
2-6 октября – Школа повышения квалификации комплаенс-офицеров
4-5 октября – Управление комплаенс-рисками. Создание системы комплаенс-контроля
6 октября – Антикоррупционная политика организации
10-11 октября – Осмотрительность при выборе контрагента: как ее проявить и документально подтвердить
12-13 октября – Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок
17 октября – Коммерческий профайлинг
Применение Microsoft Office
19-20 октября – Практичный Excel. Экспресс-курс
30 октября – Экономические расчеты средствами MS Excel 2016/2013/2010
Вебинары (он-лайн семинары)
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Выездные семинары
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