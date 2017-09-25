Памятка для занятого бухгалтера: октябрь 2017

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Бухгалтерский учет, налогообложение, проверки

2 октября – Внутренний контроль и аудит: инструменты управленческого и финансового анализа для главного бухгалтера

2 октября – Первичная документация. Новации 2017 года. Как работают налоговые и правоохранительные органы с первичкой налогоплательщика, какие налоговые схемы могут повлечь уголовную ответственность

4 октября – НДС, налог на прибыль, налог на имущество: готовим отчетность за 9 месяцев 2017 года

4 октября – Практические вопросы ценообразования в компаниях: налоговые и правовые риски и как их избежать

5 октября – Страховые взносы и НДФЛ: самые горячие вопросы

6 октября – Всё об УСН в 2017 году

6 октября – Реформа ККТ в действии. Обновленный порядок ведения кассовых операций. Сложные вопросы, типичные нарушения и контроль

9 октября – Отчет за 9 месяцев 2017: НДС, налог на прибыль, налог на имущество. Изменения законодательства, новые разъяснения налоговых органов, новые подходы к проверкам с учетом уровня налогового риска, арбитражная практика

9 октября – Отчитываемся за 9 месяцев по НДФЛ и страховым взносам: 6-НДФЛ, РСВ, С3В-М, 4-ФСС

9 октября – Обособленные подразделения организаций: особенности налогового учета и подготовки отчетности

9 октября – Налоговые проверки по НДС

9 октября – Основные средства, МПЗ, НМА: только новшества и сложные вопросы. Новая налоговая классификация ОС. Новые ФСБУ

10 октября – Расчеты с подотчетными лицами: от выдачи денег до авансового отчета

10 октября – Командировочные и представительские расходы: компенсации работникам и учет затрат

11 октября – Учет дебиторской и кредиторской задолженности: риски, последствия, возможности

13 октября – Заработная плата и зарплатные налоги: правовые и бухгалтерские аспекты

13 октября – НДС в 2017 году. Подготовка декларации за 3 квартал

17 октября – Заработная плата: учитываем требования трудового законодательства

19 октября – НДС: актуальные вопросы подготовки декларации по НДС за 3 квартал 2017 года

23-24 октября – Внутренний аудит и система внутреннего контроля

24 октября – Изменения в законодательстве: что ждет бизнес с 1 июля, с 1 октября 2017 года. Какие новые законы вступят в силу с 1 января 2018 года? Первичные документы в 2017 году: что нужно знать о новых форматах 1 июля 2017 года

25 октября – НДС и Налог на прибыль в 2017 году

31 октября – Взаимозависимые лица: как не потерять на налогах

Отраслевые программы по бухгалтерскому учету и налогообложению

6 октября – Подготовка к проведению годовой инвентаризации в организациях государственного сектора

13 октября – Разбираемся с федеральными стандартами для организаций государственного сектора

16 октября – Бухгалтерский учет и налогообложение у субъектов строительной деятельности (инвестор, застройщик, технический заказчик, подрядчик)

18 октября – Учет в торговле. Особенности учета и налогообложения при оптовой, розничной и комиссионной торговле

23 октября – Организация вахтового метода работ на территории РФ в 2017 году. Новые правила приема на работу вахтовиков, в том числе и иностранных работников

25 октября – Заработная плата в организациях государственного сектора: учет и налогообложение

Оптимизация налогообложения, офшоры

9 октября – Деоффшоризация и международное налоговое планирование. Новые тренды

18 октября – Легализация бизнеса: как уйти от однодневок и «черного нала». Переход от «черных» и «серых» схем к «белым» и «светло-серым»

19 октября – Применение схем с участием ИП для уменьшения страховых взносов, НДФЛ, НДС, налогов на прибыль и на имущество. Сложные вопросы, риски, защита от претензий налоговых органов. Оптимальный документооборот

19 октября – Недобросовестные поставщики. Как сохранить вычеты, уйти от ответственности. Проблема электронной декларации по НДС, пути решения

20 октября – Методы оптимизации расходов на выплату белой зарплаты и других доходов физических лиц

30 октября – Дробление бизнеса. Правовые проблемы, защита от претензий налоговых органов

31 октября – Ответственность собственника, директора по долгам компании. Как уйти от ответственности по долгам компании, эффективно взыскать задолженность

Право

11 октября – Субсидиарная ответственность руководителя предприятия. Последствия выездной налоговой проверки. Статьи УК РФ, которые начали работать с 1 июля 2017 года

12-13 октября – Внутренние проверки и финансовые расследования (Forensic). Методики и процедуры проведения

19 октября – Применение процессуального законодательства: анализ спорных вопросов определения подсудности, подведомственности, исчисления процессуальных сроков и иных вопросов для соблюдения процессуального порядка по отдельным категориям дел

27 октября – Семинар для водителей: как защитить свои права на дороге

Трудовое право и кадровое делопроизводство

3 октября – Изменения в порядке проведения проверок ГИТ и иных контрольно-надзорных органов в 2017-2018 гг.

12 октября – Иностранные работники из стран СНГ и Евразийского экономического союза: кадровые, правовые и налоговые аспекты

16 октября – Типичные ошибки из практики кадровика: как исправить и не допустить в дальнейшем

17-19 октября – Иностранные работники. Экспресс-курс

17 октября – Иностранные высококвалифицированные специалисты. Порядок оформления. Внештатные ситуации

18 октября – Трудоустройство и допуск к работе иностранного персонала

19 октября – Миграционный учет иностранных работников. Проверки контролирующих органов

19 октября – Критерии отбора персонала, или Как выбрать лучших сотрудников

23-24 октября – Охрана труда для руководителей и специалистов

25-26 октября – Правила пожарной безопасности для руководителей и специалистов (пожарно-технический минимум)

27 октября – Недобросовестный работник: находим инструменты влияния

Внешнеэкономическая деятельность, валютные операции

10 октября – Внешнеэкономическая деятельность предприятия в 2017-2018 гг.

16 октября – Обзор изменений в валютном законодательстве Российской Федерации, новые требования валютного контроля

Государственный заказ, закупки (223-ФЗ, 44-ФЗ)

16 октября – Поставщикам о Контрактной системе. «Подводные камни» участия в закупках для государственных и муниципальных нужд

МСФО

6 октября – Бухгалтерская отчетность в 2017-2018 годах: завершение перехода к МСФО

Трансфертное ценообразование

11 октября – Трансфертное ценообразование: судебная практика и основные изменения законодательства

Управленческий учет, бюджеетирование, финансы

30-31 октября – Бюджетирование для нефинансовых менеджеров

Управление и менеджемент

9 октября – Управленческие навыки для главного бухгалтера

16 октября – Управление персоналом: характерологические особенности сотрудников

16 октября – Эффективные коммуникации на основе практической характерологии

16-19 октября – Практическая психодиагностика при подборе персонала. Интенсивный курс

17 октября – Как распознать ложь и обман

18 октября – Физиогномика в бизнесе: читаем людей по чертам лица

19 октября – Критерии отбора персонала, или Как выбрать лучших сотрудников

30 октября - 3 ноября – Директор по стратегическому развитию

Безопасность, управление рисками, истребование долга

2-3 октября – Выполнение требований законодательства по противодействию коррупции в организациях

2-6 октября – Школа повышения квалификации комплаенс-офицеров

4-5 октября – Управление комплаенс-рисками. Создание системы комплаенс-контроля

6 октября – Антикоррупционная политика организации

10-11 октября – Осмотрительность при выборе контрагента: как ее проявить и документально подтвердить

12-13 октября – Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок

17 октября – Коммерческий профайлинг

Применение Microsoft Office

19-20 октября – Практичный Excel. Экспресс-курс

30 октября – Экономические расчеты средствами MS Excel 2016/2013/2010

Вебинары (он-лайн семинары)

– Расписание вебинаров и необходимая информация для участия в вебинаре

Выездные семинары

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