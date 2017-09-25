Контакты компаний РФ на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

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Портал www.ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ по многочисленным просьбам Пользователей реализовал функционал предоставления контактных данных (телефонов) компаний РФ. Телефон компании, представленный на портале, получен из официальных источников ( ФНС, РОССТАТ, ГОСЗАКУПКИ и т.д.) Функционал получения контактов доступен зарегистрированным Пользователям. Регистрация на портале бесплатная.

Каждый желающий Пользователь портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, теперь может бесплатно получить контактный телефон интересующей его компании и получить информацию об источнике данных.

Подробнее: https://zachestnyibiznes.ru/lp/contacts_card

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ – самый популярный портал по проверке контрагентов в РФ (по версии ТОП100Рамблер). Ежемесячно порталом пользуются до 1,5 миллионов Пользователей.

Портал награжден Открытым Правительством РФ в 2017 году как:

• Лучший проект, популяризирующий открытые данные.

• Лучшее решение по развитию инфраструктуры открытых данных.