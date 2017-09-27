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Почему важно знать рейтинг застройщиков

27.09.17 07:19
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Сайт НайдиДом размещает информацию о продажах квартир в новостройках СПб  от застройщика, предоставляет возможность изучить аналитику первичного и вторичного рынка недвижимости, воспользоваться советами опытных экспертов. Масштабное строительство жилых комплексов европейского класса, развитие ипотечных программ, конкуренция предложений новостроек СПБ от застройщика привели к снижению цен на недвижимость класса «комфорт», «стандарт», «эконом». 

В элитном секторе стоимостные показатели сохранились на прежнем уровне, но уже наметилась тенденция к демократизации – продажи осуществляются по стоимости, сниженной на 30-40% от первоначального показателя.

Каким застройщикам доверять в Петербурге

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Рейтинг застройщиков формируется  на основании множества показателей, которые можно оценить объективно за несколько лет деятельности. К ним относятся:

  • сроки сдачи жилья (по договору или с опозданием);
  • качество строительных и отделочных работ;
  • архитектурное разнообразие объектов (соотношение типовых и индивидуальных проектов);
  • выполнение обязательств по благоустройству (качество и сроки);
  • планировочные решения;
  • использование инноваций в строительстве.
С учетом вышеуказанных показателей, лидерами в строительном сегменте северной столицы являются компании «Лидер групп», Группа ЛСР, Холдинг RBI, Холдинг Setl Group, «Главстрой-СПб» «Абсолют Строй Сервис», «СПб Реновация», «ГК Эталон», ГК «ЦДС».

Рейтинговые позиции меняются в зависимости от активности в текущем году, выполнения договорных обязательств, прироста инвестиций. Количество сданных метров в эксплуатацию – важный показатель, но для потенциального покупателя важнее характеристики жилья – например, планировочные решения, техническое оснащение здания, обустроенность придомовой территории (паркинг, подъездные пути, детские площадки, скверы для отдыха и т.д.).

Лидером по качеству выполнения строительных и отделочных работ и соблюдения сроков сдачи объектов в Петербурге  является компания ЛСР ( в разных рейтинговых списках), по надежности инвестирования – ГК ЦДС.

Инновационные проекты застройщиков СБп

По причине нехватки площадей для масштабного строительства и высокого спроса на недвижимость в центре, многие застройщики изменили специализацию – вместо возведения жилых комплексов с нуля выполняются работы по реконструкции с частичным сохранением исторических фасадов. Ярким образцом является дом на улице Шпалерной, получивший название ЖК «Гроссмейстер».

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Проект нового комплекса  от мастерской Евгения Герасимова, расположенный вблизи от станции метро «Чернышевская», вызвал живой интерес у потенциальных покупателей (квартиры покупаются на стадии начальной реконструкции).

Оригинальный комплекс «Цивилизация» (расположен севернее улицы Дыбенко) представляет собой замкнутый жилой квартал, включающий важные объекты инфраструктуры. Это школы, садики, спортивный центр, парковки. В непосредственной близости находятся ТРК «Молл», Ледовый дворец. Проекты строительства с обособленными благоустроенными территориями становятся все более востребованными.

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Квартиры в популярных новостройках в Приморском районе продают застройщики «Главстрой-СПб», ЛСР, «ЛенСпецСтрой», компании «ПИК», «Дибуновская». Эти компании тесно сотрудничают с надежными ипотечными банками, и сами соблюдают договорные обязательства.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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