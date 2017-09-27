Почему важно знать рейтинг застройщиков

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Сайт НайдиДом размещает информацию о продажах квартир в новостройках СПб от застройщика, предоставляет возможность изучить аналитику первичного и вторичного рынка недвижимости, воспользоваться советами опытных экспертов. Масштабное строительство жилых комплексов европейского класса, развитие ипотечных программ, конкуренция предложений новостроек СПБ от застройщика привели к снижению цен на недвижимость класса «комфорт», «стандарт», «эконом».

В элитном секторе стоимостные показатели сохранились на прежнем уровне, но уже наметилась тенденция к демократизации – продажи осуществляются по стоимости, сниженной на 30-40% от первоначального показателя.

Каким застройщикам доверять в Петербурге

Рейтинг застройщиков формируется на основании множества показателей, которые можно оценить объективно за несколько лет деятельности. К ним относятся:

сроки сдачи жилья (по договору или с опозданием);

качество строительных и отделочных работ;

архитектурное разнообразие объектов (соотношение типовых и индивидуальных проектов);

выполнение обязательств по благоустройству (качество и сроки);

планировочные решения;

использование инноваций в строительстве.

С учетом вышеуказанных показателей, лидерами в строительном сегменте северной столицы являются компании «Лидер групп», Группа ЛСР, Холдинг RBI, Холдинг Setl Group, «Главстрой-СПб» «Абсолют Строй Сервис», «СПб Реновация», «ГК Эталон», ГК «ЦДС».

Рейтинговые позиции меняются в зависимости от активности в текущем году, выполнения договорных обязательств, прироста инвестиций. Количество сданных метров в эксплуатацию – важный показатель, но для потенциального покупателя важнее характеристики жилья – например, планировочные решения, техническое оснащение здания, обустроенность придомовой территории (паркинг, подъездные пути, детские площадки, скверы для отдыха и т.д.).

Лидером по качеству выполнения строительных и отделочных работ и соблюдения сроков сдачи объектов в Петербурге является компания ЛСР ( в разных рейтинговых списках), по надежности инвестирования – ГК ЦДС.

Инновационные проекты застройщиков СБп

По причине нехватки площадей для масштабного строительства и высокого спроса на недвижимость в центре, многие застройщики изменили специализацию – вместо возведения жилых комплексов с нуля выполняются работы по реконструкции с частичным сохранением исторических фасадов. Ярким образцом является дом на улице Шпалерной, получивший название ЖК «Гроссмейстер».

Проект нового комплекса от мастерской Евгения Герасимова, расположенный вблизи от станции метро «Чернышевская», вызвал живой интерес у потенциальных покупателей (квартиры покупаются на стадии начальной реконструкции).

Оригинальный комплекс «Цивилизация» (расположен севернее улицы Дыбенко) представляет собой замкнутый жилой квартал, включающий важные объекты инфраструктуры. Это школы, садики, спортивный центр, парковки. В непосредственной близости находятся ТРК «Молл», Ледовый дворец. Проекты строительства с обособленными благоустроенными территориями становятся все более востребованными.

Квартиры в популярных новостройках в Приморском районе продают застройщики «Главстрой-СПб», ЛСР, «ЛенСпецСтрой», компании «ПИК», «Дибуновская». Эти компании тесно сотрудничают с надежными ипотечными банками, и сами соблюдают договорные обязательства.

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