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ОФД «Такском» поделился опытом проекта ФНС России по онлайн-кассам с международным налоговым сообществом

09.10.17 13:49
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Межамериканский Центр Hалоговой Aдминистрации (Inter-American Center of Tax Administration, CIAT) опубликовал на своем сайте обзорную статью об успехах кассовой реформы в России.

Авторами материала выступили Председатель Cовета директоров компании «Такском» Александр Рубенович Меликджанян и заместитель начальника Управления камерального контроля ФНС России Марина Александровна Крашенинникова.

В статье были рассмотрены возможности налогового контроля в реальном времени, особенности работы операторов фискальных данных и преимущества для бизнес-сообщества. «Внедрение нового порядка применения ККТ способствует созданию здоровой конкурентной бизнес-среды за счет пресечения возможности недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать свои налоговые обязательства. Кроме того, сфера розничной торговли и услуг становится более прозрачной, так как вся информация о расчетах моментально поступает в налоговые органы. Уже в ближайшее время ожидается, что бизнес избавится от лишней отчетности, а налоговые органы снизят контрольную нагрузку за счет дистанционного мониторинга и применения риск-ориентированного подхода», – отмечается в публикации.

Материал, опубликованный на сайте CIAT на двух языках – английском и испанском, вызвал широкий отклик среди пользователей, интересующихся новыми технологиями в налоговом администрировании. Российский пример внедрения онлайн-касс был по достоинству оценен мировым сообществом.

«Превосходно! Такой подход серьезно снижает риск уклонения от налогов и делает соблюдение налоговых обязательств легким и прозрачным», «Отличная статья и отличная работа российских политиков, одобривших эту реформу», «Почему это не делается в нашей стране?» – это  только часть комментариев испаноязычных пользователей, оставивших свои отзывы под статьей на сайте Межамериканского Центра Налоговой Администрации.

Компания «Такском» благодарна CIAT за возможность выступить в качестве эксперта и рассказать мировому сообществу об успешной практике применения цифровых технологий в налоговом администрировании на примере перехода на новый порядок применения ККТ. Возможность публикации появилась благодарю сотрудничеству компании «Такском» и Trustweaver в области международного юридически-значимого документооборота. Компания Trustweaver является крупнейшим европейским провайдером электронного документооборота более чем 50 странах.

CIAT –некоммерческая международная общественная организация, которая предоставляет специализированную техническую помощь для модернизации и укрепления налоговой администрации. Межамериканский Центр Налоговой Администрации, основанный в 1967 году, в настоящее время имеет 38 стран-членов и ассоциированных членов с четырёх континентов –— 31 стран Северной и Южной Америки, 5 европейских стран, 2 африканские страны и одну азиатскую страну.

Ознакомиться с текстом статьи можно по ссылке

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