Отчеты по финансовым результатам в программе в программе «1С:Управление торговлей 8.3» (ред. 11.2)

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Виды деятельности

Отчеты по финансовым результатам формируются в программе в разрезе видов деятельности. Что это означает? Деятельность предприятия подразделяют на основную и прочую.

Основная деятельность торговой компании – продажа товаров и услуг. В программе «1С:Управление торговлей» эти операции отражаются документами «Реализация товаров и услуг» и «Акт выполненных работ». Результатом такой деятельности является прибыль.

Прочая деятельность – это любая приносящая доход деятельность помимо основной. Например, продажа ставшего ненужным основного средства, размещение денежных средств на депозитном счете с получением процентов и другое. Результатом прочей деятельности являются прочие доходы. В программе они отражаются платежными документами с видом «Прочее поступление» или документом «Реализация услуг и прочих активов».

Регламентные операции закрытия месяца

Для корректного формирования отчетов по финансовым результатам необходимо, чтобы за период, который будет отражен в отчете, были проведены определенные регламентные операции. Обычно их выполняют с помощью обработки «Закрытие месяца».

Раздел: Финансовый результат и контроллинг/ Закрытие месяца/ Закрытие месяца

Должны быть выполнены следующие операции:

< >формирование движений по расчетам с контрагентами; формирование движений по партиям товаров; расчет себестоимости; распределение доходов и расходов по направлениям деятельности.

Рис. 1

Откроем панель «Отчеты по финансовому результату».

Раздел: Финансовый результат и контроллинг/ Отчеты по финансовому результату

Здесь расположены ссылки на соответствующие отчеты. Сформируем некоторые из них.

Этот отчет доступен также из формы «Отчеты по продажам» (Раздел: Продажи/ Отчеты по продажам).

Сформируем отчет за месяц. В нем отражена валовая прибыль по основной деятельности, отчет не учитывает результаты прочей деятельности. Валовая прибыль рассчитывается как разница между выручкой и себестоимостью товаров (в которую, в свою очередь, входит закупочная стоимость и доп. расходы, они же ТЗР). Данные по умолчанию выводятся в валюте управленческого учета.

Отчет можно формировать в разных вариантах, выбор производится по кнопке «Вариант отчета». На рисунке 2 представлен вариант «Валовая прибыль предприятия». Он содержит группировки данных по организациям и подразделениям, а также по менеджерам и группам аналитического учета (последние две не видны на рисунке). Для отображения данных по группам аналитического учета в программе должна быть включена настройка использования таких групп (см. Раздел: НСИ и администрирование/ Настройка разделов/ Финансовый результат и контроллинг/ Финансовый результат).

Рис. 2

Доступны и другие варианты формирования отчета о валовой прибыли: по клиентам, по поставщикам, по сделкам.

Отчет «Финансовые результаты»

Отображает как выручку по основной деятельности, так и доходы по прочим операциям. Расходы тоже сгруппированы по видам. Доходы и расходы в отчете детализированы по статьям затрат (строки) и по направлениям деятельности компании (столбцы).

Рис. 3

Отчет «Доходы и расходы»

В этом отчете мы видим постатейный анализ доходов и расходов и прибыль в отдельной графе.

Рис. 4

Не забывайте, что в каждом отчете по кнопке «Настройки» доступна дополнительная настройка отображения данных и вида отчета. Настроенный вариант отчета можно сохранить в программе. После этого он появится в выпадающем списке по кнопке «Варианты отчета» и в панели отчетов.