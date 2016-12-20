ПФР постепенно переходит на отечественное ПО

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В рамках программы импортозамещения в ПФР осуществляется проект миграции подсистем автоматизированной системы АИС ПФР – 2 с платформы IBM Z Series на платформу х86, приобретается или арендуется серверное оборудование архитектуры х86 отечественного производства.

Помимо этого, реализуется проект электронного хранилища на базе свободно распространяемого ПО (Ceph). Проведена апробация технических решений по размещению сервисов и баз данных на отечественной программно-аппаратной платформе «Эльбрус» под управлением СУБД PostgerSQL, сообщает пресс-служба ПФР.

В 2017 году Пенсионный фонд планирует закупить 10 российских серверов и осуществить миграцию на них сервисов информирования застрахованных лиц.