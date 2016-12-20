ПФР постепенно переходит на отечественное ПО
В рамках программы импортозамещения в ПФР осуществляется проект миграции подсистем автоматизированной системы АИС ПФР – 2 с платформы IBM Z Series на платформу х86, приобретается или арендуется серверное оборудование архитектуры х86 отечественного производства.
Помимо этого, реализуется проект электронного хранилища на базе свободно распространяемого ПО (Ceph). Проведена апробация технических решений по размещению сервисов и баз данных на отечественной программно-аппаратной платформе «Эльбрус» под управлением СУБД PostgerSQL, сообщает пресс-служба ПФР.
В 2017 году Пенсионный фонд планирует закупить 10 российских серверов и осуществить миграцию на них сервисов информирования застрахованных лиц.
Никого и ни что не смутило?????
IBM System z (более раннее название — IBM eServer zSeries) — бренд, созданный компанией IBM для обозначения линейки мейнфреймов. В 2000 году компания IBM на смену архитектуры IBM System/390 объявила новую 64-разрядную архитектуру IBM eServer zSeries
К началу 2000-х годов стало очевидно, что 32-битное адресное пространство архитектуры x86 ограничивает производительность приложений, работающих с большими объёмами данных. 32-разрядное адресное пространство позволяет процессору осуществлять непосредственную адресацию лишь 4 ГБ данных. Этого может оказаться недостаточным для некоторых приложений, связанных, например, с обработкой видео или обслуживанием баз данных
Так почему ПФР переходит с х86-64 на х86????? Сейчас даже домашние ПК и персональные устройства стараются на х86-64 эксплуатировать. Архитектура х86 устарела уже к 2000 году!!!!!!!!!
И так ПО ПФР работает через пень колоду. Может несколько дней подряд отсутствовать доступ к центральной базе из отделений. Так еще и на устаревшую технологию переходить ради импортозамещения. Им что денег девать некуда????
Это всё равно, что с автомобиля пересесть на телегу)))) Телега своя и воздух не портит, вот только ездит медленно, но ведь это не наша проблема)))) Зато сколько денег можно на всём этом заработать....