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Комитет Госдумы одобрил законопроект об ограничениях для видеосервисов

11.01.17 17:21
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Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал к принятию в первом чтении законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в видеосервисах, сообщает РБК.

Замминистра связи Алексей Волин, выступая на заседании комитета, заявил, что законопроект «не так страшен, как его пытаются изобразить его критики».

«Для серьезного инвестора, который ответственно работает на рынке, закон никакой угрозы не несет», сказал он, особо подчеркнув, что он никак не ограничивает «YouTube и социальные сети».

Рассмотрение законопроекта в первом чтении намечено на 13 января.
  • Законопроект об ограничении доли иностранцев в видеосервисах был внесен на рассмотрение Госдумы в ноябре 2016 года депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым.
  • Документ ограничивает 20 процентами долю иностранного капитала в видеосервисах, чья ежедневная аудитория в течение месяца составляет более 100 тысяч пользователей на всей территории России или более 20 тысяч пользователей в одном из регионов. Видеосервисы также должны будут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора.
  • В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 марта 2017 года, а видеосервисы должны будут привести свою деятельность в соответствии с новыми правилами к 1 июля 2017 года.
  • В Минкомсвязи неоднократно подчеркивали, что под действие законопроекта подпадают сервисы с профессиональным, но не пользовательским контентом, в первую очередь, онлайн-кинотеатры. Таким образом, заявляли представители министерства, на YouTube ограничения распространяться не будут.
  • В России с 1 февраля 2016 года вступил в силу закон, запрещающий иностранцам контролировать более 20 процентов акций учредителя российского СМИ. Из-за этого закона произошел масштабный передел российского медиарынка, многие крупные СМИ сменили владельцев.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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1 мнение
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Аноним
, Самара
Для серьезного инвестора, который ответственно работает на рынке, закон никакой угрозы не несет», сказал он, особо подчеркнув, что он никак не ограничивает «YouTube и социальные сети

 Значит всё же YouTube или соц. сети.

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