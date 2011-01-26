Депутаты предлагают включить в закон понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями»

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Роскомнадзор и МВД при участии сотовых операторов разработали поправки к закону «О связи», предусматривающие идентификацию пользователей мессенджеров. Об этом пишет «Коммерсантъ», в распоряжении которого оказался законопроект.

Документ предлагает включить в закон понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями». Операторы, оказывающие услуги связи, должны будут разработать программное обеспечение, которое позволит идентифицировать пользователей, говорится в законопроекте.

Детали законопроекта «Коммерсантъ» не приводит. Какие санкции грозят компаниям-владельцам мессенджеров в случае отказа идентифицировать пользователей, также не уточняется.