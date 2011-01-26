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Ростелеком создал новый мессенджер «Аллё»

25.01.17 12:31
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«Ростелеком» запустил приложение «Аллё доступный роуминг» для обмена аудио- и видеозвонками. При регистрации пользователю присваивается российский номер телефона с городским кодом. Это позволяет позвонить из-за границы в свой город по тарифам российской местной фиксированной связи. До конца первого полугодия в сервисе должны появиться текстовые сообщения — и «Аллё» станет полноценным мессенджером, пишут «Известия».

Приложение доступно для пользователей Android и iOS. Его пользователи могут бесплатно общаться между собой. Если у адресата не установлено такое приложение — ему можно позвонить на городской или мобильный телефон, но уже за деньги. Абоненты любых операторов связи могут звонить пользователю приложения на выделенный ему номер.

— Запуск «Аллё» обусловлен высоким уровнем проникновения мобильных устройств и цифровизации, — говорит официальный представитель «Ростелекома» Валерий Костарев. — Приложение «Ростелекома» в отличие от аналогичных сервисов привязано к номеру фиксированной телефонии. По сути, это «Домашний телефон 2.0». Пока приложение выдает только воронежский номер телефона, но географию обещают расширить.

По мнению основателя компании, создавшей QIP Сергея Кравцова, рынок мессенджеров уже поделен и новинка от «Ростелекома» сможет занять лишь небольшую нишу.

— Массовым продуктом они не станут. Возможно, «Аллё» будет полезен для бизнеса, но не для конечного пользователя, — отметил он.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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