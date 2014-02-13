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Яндекс запустил Яндекс.Автобусы

31.01.17 12:23
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Яндекс выделил автобусы в отдельный от других видов транспорта проект Яндекс.Автобусы.

Стартовая страница предлагает билеты на самые популярные направления: Санкт-Петербург, Москву, Пермь, Симферополь, в списке есть белорусский Минск и украинский Киев, через поиск видны автовокзалы в Армении, Грузии,Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве и других странах. Слоган проекта — «Билеты на автобусы по России», но фактически в базе уже сейчас можно найти и забронировать билет, например, на украинский автобус Киев-Львов.


Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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