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Ростелеком доработает свой мессенджер «Аллё»

10.02.17 13:32
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Давно анонсированный «Ростелекомом» и в январе представленный миру мессенджер «Аллё» удален из магазинов приложений через две недели после старта.У скачавших коммуникатор пользователей мессенджер сейчас заблокирован. В корпорации сообщили, что переделывают приложение и скоро выпустят его снова.

Между тем эксперты считают, что закрытие проекта, даже временное, — ошибка оператора, вернуть пользователей будет непросто, пишут "Известия".

— «Аллё» был запущен в опытно-коммерческую эксплуатацию в городе Воронеже, — рассказали в пресс-службе «Ростелекома». — Мы благодарны первым пользователям за обратную связь, замечания обязательно будут учтены, чтобы сделать сервис лучше. Планируем тщательно проанализировать отзывы и доработать сервис для повышения удобства использования. О возобновлении работы «Аллё» сообщим дополнительно.

При запуске нового сервиса пользователи могли получить только воронежские номера. При этом скачать и установить приложение возможно было из любого города. Пользователи могли бесплатно звонить друг другу внутри приложения. На сотовые или городские номера тех, у кого приложения нет, можно было дозвониться за деньги. Сам «Ростелеком» назвал сервис «Домашним телефоном 2.0».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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