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Nokia возобновит продажи модели 3310

15.02.17 10:02
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Финская HMD Global, которой принадлежат права на выпуск устройств под брендом Nokia, в феврале представит новую версию классического телефона Nokia 3310, сообщает The Independent.

Новая версия телефона будет продаваться за 59 евро. Предполагается, что она будет использоваться как второй телефон теми, кто ностальгирует по этой модели.

"Телефон, поступивший в продажу в 2000 году, во многом положивший начало эре современных мобильных телефонов, будет долго работать без подзарядки и получит практически неуязвимый корпус", — отмечает издание.

По информации газеты, телефон будет представлен во время Mobile World Congress, который пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. HMD также представит аппараты Nokia моделей 3, 5 и 6.

Nokia, в прошлом один из крупнейших в мире производителей сотовых телефонов, на рубеже 2010-х уступил свои позиции ведущим производителям смартфонов, пишет РИА Новости. В 2013 году Microsoft купила бизнес Nokia по производству мобильных телефонов за 5,4 миллиарда евро. Однако в мае прошлого года Nokia подписала лицензионное соглашение, предоставляющее новой компании HMD эксклюзивное право на создание смартфонов и планшетов нового поколения под брендом Nokia в течение десяти лет. По условиям соглашения, Nokia будет получать платежи от HMD за продажу мобильных продуктов под брендом Nokia, обеспечит новую фирму правами на лицензии и патенты, установит обязательные требования по производительности устройств, качеству и дизайну.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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