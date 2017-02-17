Цукерберг решил построить на базе Facebook мировую социальную инфраструктуру

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Марк Цукерберг намерен преобразить мир и решить часть важных проблем за счет развития социальной инфраструктуры для формирования общемирового сообщества на базе созданной им социальной сети Facebook.

Он опубликовал программное обращение к пользователям, озаглавленное "О строительство мирового сообщества" (Building Global Community), передает "Интерфакс".

"Наша работа в Facebook - помочь людям оказывать максимальное положительное влияние, при этом минимизируя сферы, где технологии и социальные СМИ могут усилить разобщенность и изоляцию", - считает Цукерберг.

По мнению аналитиков, Цукерберг меняет стратегию Facebook и позицию компании. Ранее она была пассивным инструментом, объединяющим людей, теперь же ее роль может возрасти. Цукерберг хочет перейти от формата соцсети для друзей и семьи к развитию глобальной социальной инфраструктуры.

"В такие времена, как сейчас, самое важное, что мы в Facebook можем сделать - это создать социальную инфраструктуру, чтобы дать людям возможность выстроить глобальное сообщество, которое работает для всех нас", - подчеркнул Цукерберг.

Его обращение было выстроено вокруг пяти главных тем: готовность прийти на помощь в рамках сообщества, безопасность, информированность, гражданская активность и возможности участия и развития для всех.

В частности, говоря о распространении информации, Цукерберг выразил обеспокоенность по поводу "пузырей фильтров" (персонализация поиска и показа информации, при которой пользователь видит только то, что ему нравится и соответствует его взглядам) и распространения фейковых новостей.