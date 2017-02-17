Клерк.Ру
 

Цукерберг решил построить на базе Facebook мировую социальную инфраструктуру

17.02.17 12:07
Просмотров: 

Марк Цукерберг намерен преобразить мир и решить часть важных проблем за счет развития социальной инфраструктуры для формирования общемирового сообщества на базе созданной им социальной сети Facebook.

Он опубликовал программное обращение к пользователям, озаглавленное "О строительство мирового сообщества" (Building Global Community), передает "Интерфакс".

"Наша работа в Facebook - помочь людям оказывать максимальное положительное влияние, при этом минимизируя сферы, где технологии и социальные СМИ могут усилить разобщенность и изоляцию", - считает Цукерберг.

По мнению аналитиков, Цукерберг меняет стратегию Facebook и позицию компании. Ранее она была пассивным инструментом, объединяющим людей, теперь же ее роль может возрасти. Цукерберг хочет перейти от формата соцсети для друзей и семьи к развитию глобальной социальной инфраструктуры.

"В такие времена, как сейчас, самое важное, что мы в Facebook можем сделать - это создать социальную инфраструктуру, чтобы дать людям возможность выстроить глобальное сообщество, которое работает для всех нас", - подчеркнул Цукерберг.

Его обращение было выстроено вокруг пяти главных тем: готовность прийти на помощь в рамках сообщества, безопасность, информированность, гражданская активность и возможности участия и развития для всех.

В частности, говоря о распространении информации, Цукерберг выразил обеспокоенность по поводу "пузырей фильтров" (персонализация поиска и показа информации, при которой пользователь видит только то, что ему нравится и соответствует его взглядам) и распространения фейковых новостей.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Интернет»
Новости директору
 
Соцсети предложено приравнять к операторам связи
 
Новости IT
 
Основателя Facebook назвали самым щедрым благотворителем
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Интернет»

Все семинары по теме Интернет
Рубрики
еще
»
Мнения129
Клерк
varo прокомментировал материал «Персональные налоги: как платить и чем грозит несвоевременная оплата?»
18:20
Клерк
yante прокомментировал материал «В Тамбове налоговики не принимают отчетность и шантажируют директоров и собственников»
18:20
Аноним прокомментировал материал «В Санкт-Петербурге повысят минимальную зарплату в 2017 году до 16 тыс.рублей»
18:15
Клерк
cash4brands прокомментировал материал «Как сэкономить и даже получить деньги назад, покупая в интернет-магазинах?»
18:11
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
18:08
Клерк
id323656542 прокомментировал материал «В Тамбове налоговики не принимают отчетность и шантажируют директоров и собственников»
18:02
В голове моей опилки :)
Анжелика Ник прокомментировал материал «В Тамбове налоговики не принимают отчетность и шантажируют директоров и собственников»
17:53
Аноним прокомментировал материал ««Вмененщик» и счет-фактура с НДС»
17:41
Клерк
id323656542 прокомментировал материал «В Тамбове налоговики не принимают отчетность и шантажируют директоров и собственников»
17:41
Аноним прокомментировал материал «Ткачев назвал укрепление рубля ударом по российской экономике»
17:37
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «Россия и Узбекистан планируют подписать два соглашения по трудовой миграции»
17:36
Аноним прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
17:34
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «Ткачев назвал укрепление рубля ударом по российской экономике»
17:31
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
17:30
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «По данным ИФНС за компанией числятся долги по взносам, которых нет по данным ПФР»
17:29
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
17:28
Клерк
id323656542 прокомментировал материал «В Тамбове налоговики не принимают отчетность и шантажируют директоров и собственников»
17:25
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:18
Клерк
hub прокомментировал материал «C 6 февраля 2017г. действует новая справка о заработной плате. Что изменилось?»
17:17
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Половина россиян поддерживают идею перевода бюджетных выплат на карту «Мир»»
17:03
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
17:02
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
17:01
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
16:51
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Граждан, в течение десяти лет не построивших на земельных участках объекты недвижимости, может ожидать повышение налога»
16:41
Клерк
Vadimello прокомментировал материал «ЦБ накажет банки, не приспособленные для инвалидов»
16:41
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
16:20
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
16:14
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
16:11
Аноним прокомментировал материал «Половина россиян поддерживают идею перевода бюджетных выплат на карту «Мир»»
16:10
Аноним прокомментировал материал ««Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек»
15:45
Аноним прокомментировал материал «Граждан, в течение десяти лет не построивших на земельных участках объекты недвижимости, может ожидать повышение налога»
15:22
Аноним прокомментировал материал «Андрей Бельянинов, бывший глава Федеральной таможенной службы»
15:12
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
15:11
Аноним прокомментировал материал «Банки против бизнеса: как быть, если не отдают наличку и замораживают счета?»
15:03
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «ПФР пояснил, какой регномер должны указывать в отчетах ИП-работодатели»
14:58
Клерк
Ставка прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
14:56
еще
 