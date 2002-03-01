В Госдуму внесен законопроект о борьбе с "зеркалами" запрещенных сайтов

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с "зеркалами" пиратских сайтов, говорится в сообщении кабинета министров.

Проектом закона предлагается ввести в законодательство термин "производный сайт в сети Интернет" ("зеркальный" сайт), определить порядок внесудебного ограничения доступа к таким сайтам, передает РАПСИ.

Одновременно вводится обязанность для операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи сведения об указателях страниц сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещалась такая информация, доступ к которым ограничен на постоянной основе на основании судебных решений.

Законопроект подготовлен на основе анализа практики применения мер по ограничению доступа на постоянной основе к сайтам в интернете, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских или смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (так называемая вечная блокировка). По результатам проведённого анализа были выявлены недостатки:

- невозможность применения оперативных мер реагирования в отношении автоматически создаваемых "зеркал" сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещалась такая информация.

- индексация поисковыми системами сайтов, доступ к которым ограничен на постоянной основе (поскольку требование для операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи сведения об указателях страниц сайтов, доступ к которым ограничен на постоянной основе, действующим законодательством не предусмотрено).