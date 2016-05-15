«ВКонтакте» и «Одноклассники» ввели платную подписку на музыку

Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», принадлежащие Mail.Ru Group, ввели модель платной подписки для прослушивания музыки.«ВКонтакте» и «Одноклассники» с 28 апреля ввели платную подписку на музыку, сообщили «Ведомости» и подтвердил РБК представитель интернет-холдинга Mail.Ru Group (владеет обеими соцсетями). Размер активной месячной аудитории «ВКонтакте» в марте достиг рекордной отметки в 97 млн пользователей, а число активных пользователей «Одноклассников» — 71 млн человек.Стоимость подписки составит 149 руб. в месяц. Возможность бесплатно проигрывать аудиозаписи также остается, но только при прослушивании рекламы.