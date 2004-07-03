Дуров согласился включить Telegram в реестр Роскомнадзора

Создатель Telegram Павел Дуров заявил о согласии на включение мессенджера в реестр Роскомнадзора, но с использованием только открытых данных, без каких-либо дополнительных обязательств.

"Регистрационные данные о компании-издателе Telegram — не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках… Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации", — написал Дуров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Дуров пояснил, что может обещать регулятору сотрудничество только в совместной работе по удалению материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также по борьбе с рассылкой спама и подчеркнул, что если Telegram действительно заблокируют в России, это произойдет не потому, что его команда отказалась предоставить данные о компании.

Не могу прогнозировать, как данное заявление повлияет на позицию регулятора, но уверен в одном: если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании. — Павел Дуров