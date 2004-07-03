Дуров согласился включить Telegram в реестр Роскомнадзора
Создатель Telegram Павел Дуров заявил о согласии на включение мессенджера в реестр Роскомнадзора, но с использованием только открытых данных, без каких-либо дополнительных обязательств."Регистрационные данные о компании-издателе Telegram — не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках… Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации", — написал Дуров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Дуров пояснил, что может обещать регулятору сотрудничество только в совместной работе по удалению материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также по борьбе с рассылкой спама и подчеркнул, что если Telegram действительно заблокируют в России, это произойдет не потому, что его команда отказалась предоставить данные о компании.
Не могу прогнозировать, как данное заявление повлияет на позицию регулятора, но уверен в одном: если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании.
— Павел ДуровНапомним, вчера "Клерк" опубликовал несколько способов, как можно будет пользоваться этим мессенджером и после вступления блокировки в силу.
Телеграм - довольно популярное в разных кругах приложение. Им активно пользуются в финансовых учреждениях, огромное количество организаций и СМИ имеют свои телеграм-каналы, через телеграм многие организации осуществляют тех.поддержку пользователей, телеграмом пользуются и правоохранители. Потому блокировка телеграма могла нанести серьёзный ущерб инф. пространству, компаниям и пользователям. Я думаю, что серьёзные люди ОЧЕНЬ попросили РКН спустить дело на тормозах. Ну, это как с Фэйсбуком получилось примерно. Он никаких требований не выполнил, а блокировка не состоялась. Очень надеюсь, что на том проблема и закончилась.
А вот и подтверждение моих догадок. Шутка - не шутка, но факт налицо. https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1021887/kadyrov_tielieghram_nie_zablokiruiut_nie_blaghodaritie