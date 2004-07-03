Клерк.Ру
 

Дуров согласился включить Telegram в реестр Роскомнадзора

28.06.17 20:07
2

Создатель Telegram Павел Дуров заявил о согласии на включение мессенджера в реестр Роскомнадзора, но с использованием только открытых данных, без каких-либо дополнительных обязательств.

"Регистрационные данные о компании-издателе Telegram — не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках… Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации", — написал Дуров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Дуров пояснил, что может обещать регулятору сотрудничество только в совместной работе по удалению материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также по борьбе с рассылкой спама и подчеркнул, что если Telegram действительно заблокируют в России, это произойдет не потому, что его команда отказалась предоставить данные о компании.

Не могу прогнозировать, как данное заявление повлияет на позицию регулятора, но уверен в одном: если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании.

Павел Дуров

 Напомним, вчера "Клерк" опубликовал несколько способов, как можно будет пользоваться этим мессенджером и после вступления блокировки в силу.
Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
2 мнения
ИП 6%
Izem
, Москва

Телеграм - довольно популярное в разных кругах приложение. Им активно пользуются в финансовых учреждениях, огромное количество организаций и СМИ имеют свои телеграм-каналы, через телеграм многие организации осуществляют тех.поддержку пользователей, телеграмом пользуются и правоохранители. Потому блокировка телеграма могла нанести серьёзный ущерб инф. пространству, компаниям и пользователям. Я думаю, что серьёзные люди ОЧЕНЬ попросили РКН спустить дело на тормозах. Ну, это как с Фэйсбуком получилось примерно. Он никаких требований не выполнил, а блокировка не состоялась. Очень надеюсь, что на том проблема и закончилась.

ИП 6%
Izem
, Москва

А вот и подтверждение моих догадок. Шутка - не шутка, но факт налицо. https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1021887/kadyrov_tielieghram_nie_zablokiruiut_nie_blaghodaritie

Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Роскомнадзор собирается заблокировать «Телеграм» в России. Как обойти блокировки
 
Цитаты
 
Павел Дуров, владелец мессенджера Telegram про терракты и наезд ФСБ
 
Бухгалтеру
 
ТОП-10 лучших бухгалтерских каналов в Telegram
 
Бухгалтерские новости
 
Telegram для бухгалтеров - это очень удобно
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № ММВ-20-20/96@ от 27.06.2017»
вчера, 23:34
Аноним прокомментировал материал «ФНС РФ: Письмо № ММВ-20-20/96@ от 27.06.2017»
вчера, 23:11
Аноним прокомментировал материал «Работающий пенсионер без зарплаты не имеет права на индексацию пенсии»
вчера, 20:23
Аноним прокомментировал материал «ПФР рекомендует заранее заботиться об оформлении будущей пенсии»
вчера, 19:41
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 19:28
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 15:48
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 14:39
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
вчера, 14:37
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
вчера, 14:37
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
вчера, 14:36
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
вчера, 14:18
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Что случилось с ICQ, Winamp и другими популярными программами из прошлого.»
вчера, 13:43
Аноним прокомментировал материал «Введение онлайн-касс вынудит мелкий бизнес уйти в тень. Так уже было с ЕГАИС»
вчера, 13:21
Аноним прокомментировал материал «УФНС по Омской области отвечает на вопросы плательщиков земельного налога»
вчера, 13:15
Аноним прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
вчера, 13:12
Аноним прокомментировал материал «Пять причин оформить электронный больничный: мнение ФСС»
вчера, 12:54
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
вчера, 12:32
Аноним прокомментировал материал «На какие льготы по налогу на имущество вправе рассчитывать пенсионеры»
вчера, 11:55
Клерк
yante прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 11:50
Аноним прокомментировал материал «Обособленные подразделения»
вчера, 09:18
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 09:12
Аноним прокомментировал материал «Глава ФНС лично распорядился не штрафовать тех, кто не успел купить фискальный накопитель для ККТ»
вчера, 06:36
Аноним прокомментировал материал «Силуанов: снижение тарифа взносов выведет зарплату из тени»
вчера, 02:09
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Реакция потребителя на онлайн-кассы: «история про непонятный фискальный чек»»
вчера, 00:29
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Заявление о возврате НДФЛ физлицом: скачайте образец заполнения»
вчера, 00:12
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Заявление о возврате НДФЛ физлицом: скачайте образец заполнения»
вчера, 00:09
Клерк
Аня Амасова прокомментировал материал «Заявление о возврате НДФЛ физлицом: скачайте образец заполнения»
23:59
Аноним прокомментировал материал «БАШЭНЕРГОБАНК»
22:27
Аноним прокомментировал материал «Сбербанк сократит количество бухгалтеров в три раза»
22:18
Аноним прокомментировал материал «200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»»
21:28
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «Сбербанк сократит количество бухгалтеров в три раза»
21:20
Аноним прокомментировал материал «Что случилось с ICQ, Winamp и другими популярными программами из прошлого.»
20:31
Аноним прокомментировал материал «Что случилось с ICQ, Winamp и другими популярными программами из прошлого.»
20:29
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
20:09
Клерк
Таня GH2 прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
20:01
Клерк
Таня GH2 прокомментировал материал «Сделки с древесиной следует вносить в ЕГАИС»
19:57
еще
 