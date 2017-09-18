Интернет-провайдеры грозятся уйти в тень из-за штрафов Роскомнадзора

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Роскомнадзор внедрил систему «Ревизор», которая отслеживает, как провайдеры соблюдают требования по блокировке доступа к запрещенным интернет-сайтам. Система, по словам предпринимателей, работает некорректно и непрозрачно, но при выявлении факта доступа на запрещенный сайт сразу передает данные для формирования протокола.

Этот вопрос был поднят в ходе визита бизнес-омбудсмена Бориса Титова в Казань.

«У нас уже 160 тысяч рублей штрафов, по России – 5600 протоколов на интернет-провайдеров. Причем штрафы приходятся в основном на небольших операторов. Разработчик предлагает установить систему защиты от доступа не запрещенные ресурсы – она стоит 3 миллиона рублей. Мы просто уйдем в тень, мы не можем себе позволить такие штрафы», - пожаловался директор интернет-компании Рустем Хадиятуллин.

Борис Титов заявил, что обратится с этой проблемой в Роскомнадзор и Минсвязи РФ.