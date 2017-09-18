Пользователям Windows лучше обновить приложение CCleaner. Его взломали хакеры

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Из-за хакерской атаки на приложение CCleaner похищены данные пользователей. Об этом рассказали в компании-разработчике приложения Piriform.

Напомним, приложение CCleaner служит для очистки реестра, кэша и списка автоматически запускаемых программ Windows.

Вредоносный код обнаружили в 32-битной версии CCleaner 5.33.6162 (выпущена 15 августа) и версии CCleaner Cloud 1.07.3191 (выпущена 24 августа). 12 сентября были выпущены безопасные обновления, уточняет «Медуза».

Оба приложения после обновления до взломанных версий начинали отправлять имя компьютера, его IP-адрес, список установленных программ и сетевых адаптеров на специальный сервер на территории США. Этот сервер был отключен правоохранительными органами 15 сентября.

По оценке Piriform, взломанные версии CCleaner могли установить до 3% пользователей — почти 2,3 миллиона человек.

Напомним, почитать о другом киберпреступлении по хищению денежных средств со счета компаний, можно в статье на нашем сайте «Ловушка для главбуха: как взламывают сайты, чтобы красть деньги со счетов».