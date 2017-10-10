Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
Российский предприниматель Сергей Васильев рассуждает о несправедливости нашей пенсионной системы и о том, как серые зарплаты в обычных компаниях связаны с белыми в госкорпорациях.
Увязка пенсии с уплаченными налогами на практикеПродолжая «пенсионную» тему…
Меня умиляют либеральные утверждения, что не честно, когда один человек всю жизнь работал в белую и платил налоги, а другой работал в черную (налогов не платил), а потом хочет получать одинаковую пенсию. Мол, нужно четко увязать, величину получаемой пенсии, с величиной уплаченных человеком официальных налогов.
Но давайте разберем эту ситуации подробнее и не теоретически, а в нашей реальной житейской обстановке.
Российскую экономику принято называть «рентной», т.е. такой экономикой, где очень важно примазаться к какой-то «теме» и получать с этого ренту. И это действительно так. Такими «темами» можно сегодня назвать все наши госкорпорации, крупные частные холдинги (нефтяные, металлургические, горнорудные), крупные государственные и частные банки, а также сформировавшиеся федеральные торговые сети и всю бюджетную сферу.
Все эти компании и структуры имеют сегодня устойчивые финансовые показатели и приличную маржу, а значит, могут оплачивать из своих доходов и налоги с оборота (типа НДС), и различные акцизы, а также все социальные налоги, включая пенсионные сборы. У сотрудников этих компаний белая зарплата, а часто еще и какой-то соцпакет, типа оплаты медицинской страховки, какие-то путевки и прочее.
Кому-то просто повезло с белой зарплатойНо является ли факт белой зарплаты реальным достижением их работников?
Нет. Скорее можно сказать, что этому работнику повезло - он нашел свое теплое место в условном Газпроме или Сбербанке, Ростелекоме или «Северстали», в ПФР или в государственной школе.
Сотрудники этих контор сами не платят свои налоги. Это предприятие платит за них все налоги. Если спросить у любого сотрудника Газпрома или Сбербанка, какие налоги он заплатил? То никто на это не ответит, ведь никто этого даже не считал.
Но таких «сладких», доходных мест у нас в стране не много. Потому нашу экономику и называют «рентной», что эта «рента» - редкое, удачное место. Его еще нужно найти, плотно на него сесть, и никого к нему не подпускать.
И потому получается, что у этих «рентных» компаний и структур большая прибыль и маржа, зато все остальные компании, которые их обслуживают, еле сводят концы с концами. Отчасти у наших «рентных» структур потому такая большая маржа, что они ее отбирают у остальных, за счет своего монопольного положения.
Что хочет условный сотрудник ГазпромаБолее того…
Условный сотрудник Газпрома, получив свою белую зарплату (а, может, и бонус) потом выходит на «рынок» и требует, чтобы ему как можно дешевле продали ВСЁ: мясо на рынке, одежду в супермаркете, или путевку на курорт. Имея заработанную белую зарплату, он начинает жестко диктовать всем остальным – конкурируйте между собой за возможность предоставить мне услуги.
И весь остальной «рынок» начинает неистово конкурировать, чтобы предложить товар или услугу этому «работнику Газпрома». И, понятное дело, конкурируя по ценам, компании вынуждены уходить в серую и черную зону (не платить налоги), чтобы вписаться в свою мизерную маржу.
В общем, «рентный» бизнес забрал под себя все сладкие места в экономике и может платить там белые зарплаты, а весь остальной рынок вынужден их обслуживать, уйдя в тень, чтобы хоть как-то выживать.
А теперь, давайте ответим: честно или не честно платить одинаковые государственные пенсии сотруднику Газпрома и условному «работяге» (кто делал ремонт его квартиры), селянину (кто привозил парное мясо к его загородному дому), или парикмахеру (кто его регулярно стриг).
При этом у работника Газпрома зарплата была белая, а у них всегда в конверте.
Честно это или нет?По моему личному убеждению, если уж у нас пока экономика «рентная», то эти «рентные» бизнесы должны делиться своими сверхприбылями с остальными участниками рынка, у которых они эти прибыли "забрали" и потому... государственную пенсию должны получать все и примерно равную.
P.S. А работник условного «Газпрома» всегда найдет, как отложить себе на старость что-нибудь еще, кроме государственной пенсии…
А ведь дело говорит, чертяка. Только вот наши чинуши, разумеется, не услышат.
А работники Газпрома кроме государственной получают еще и газпромовскую пенсию.
Уравниловка в пенсиях, конечно, не очень хорошо. Но чем работник Газпрома лучше санитарки из больницы? Оба трудились всю жизнь. Только один жил за счет недр, которые, якобы, принадлежат народу, а другая ухаживала за больными. Работа непочетная (у санитарки), но очень необходимая для людей. Так почему работник Газпрома даже на пенсии в десятки раз живет лучше пенсионерки-санитарки?
Hokori, Вы писали:
ЭТ ТОЧНО,ТОЛЬКО ЖИЗНЬ УСЛОЖНЯЮТ МЕЖДУ ДРЕМОТОЙ НА ЗАСЕДАНИЯХ...
Всё правильно! У нас в районном городишке,кроме таможенников,судей там всяких, пркуроров,которых немного. А у остальных,их обслуживающих,зарплата-12-15 тыс . У меня 15 и то умудряются писать только половину в белую..что говорить.
нищенскую пенсию! Но не нужно друг другу
доказывать, что где-то лучше! Это и так факт! В нашей стране основная масса
пенсионеров живет в нищете. И в этом вина нынешней и всей предудущей власти! Поэтому я им выражаю недоверие:
"Всем депутатам, бывшим и
настоящим, первым, что когда-то приняли такой закон, настоящим, что его не
пересматривают, и отдельное – тому, кто
подписал этот закон, по которому пенсию не зарабатывают, а назначают: нам -
поменьше, а себе и некоторым чиновникам
побольше!!! Властьпридержащие
чиновники, которые, унижают своих отцов,
матерей, бабушек и дедушек, работавших на благо страны, не заслуживают
доверия!!!
У меня нищенская
пенсия, и не 13 тыс.рублей как средняя, а всего-то 10,5 тыс.рублей. И это за 45
лет работы! И если бы я её заработал, а то ведь назначили депутаты, через
закон, а вот себе назначили в семь раз больше! Производительность труда за 50 лет выросла в десятки, сотни, тысячи раз. А стали ли мы, жить лучше в десятки, сотни, тысячи раз? Нет!
А мне лично год назад, за 2015 год подняли"Заботливые", Вы наши -"слуги народа и жизнеуправители"!
пенсию аж на 78 рублей 36 копеек! А налогов, как работающий пенсионер, я
заплатил за год 51 800 рублей. Это ведь тоже назначили!!!!! Это же сколько лет
мне надо получать прибавку, чтобы государство мне вернуло хотя бы то, что я
заплатил? Посчитал 55 лет! Столько – не живут! Зачем работать.
Пенсионерам добавили 150-200 рублей, и то не всем! Это в год 2000 - 2400
рублей! А если разделить на 365 дней, то
получиться по 5,5 -6, 5 рублей в день. Даже на батон хлеба нужно собирать
неделю. А может лучше наполовину сократить чиновничий аппарат, сколько мы с”экономим? Посчитайте! Или может, урезать премии руководителям госкорпораций. Так только, 10 руководителей ГАЗПРОМА, получили премии в размере 3, 6 млрд. рублей. Это им тоже кто-то назначил?
Очередной автор не в курсе, что СССР уже 26 лет как нет? Или он за "все отнять и поделить"?
Автор, напиши прямо, без ужимок, что тебе обидно, что ты не нашел себе места в каком-либо рентном бизнесе. Будь искренен и честен со своими читателями. Я лично тебя пойму и посочувствую, мне вот тоже обидно!
Это было всего лишь замечание к плачу автора по утерянной социальной справедливости. За все время он так и не понял, что ее нет и больше не будет - при капитализме никто никому ничего не должен.
Контролировать? Самих себя?
Эх ты! Во как сразу у всех мозги то заработали! В дни выборов им бы так работать!
Это кто Вам такое рассказал? Впрочем, Вы пробовали работать сутками?
Аноним, Вы писали:
Даже, если говорить исключительно о топах, а в таких госкорпорация сверхзарплаты не только они получают, то всё равно на их совокупные зп условный учитель полжизни жить сможет на учительскую зарплату. Что нам какбэ говорит, что кто-то зажралси.
я согласна