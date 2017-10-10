Клерк.Ру
 
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Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат

10.10.17 08:34
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Российский предприниматель Сергей Васильев рассуждает о несправедливости нашей пенсионной системы и о том, как серые зарплаты в обычных компаниях связаны с белыми в госкорпорациях.

Увязка пенсии с уплаченными налогами на практике

Продолжая «пенсионную» тему…

Меня умиляют либеральные утверждения, что не честно, когда один человек всю жизнь работал в белую и платил налоги, а другой работал в черную (налогов не платил), а потом хочет получать одинаковую пенсию. Мол, нужно четко увязать, величину получаемой пенсии, с величиной уплаченных человеком официальных налогов.

Но давайте разберем эту ситуации подробнее и не теоретически, а в нашей реальной житейской обстановке.

Российскую экономику принято называть «рентной», т.е. такой экономикой, где очень важно примазаться к какой-то «теме» и получать с этого ренту. И это действительно так. Такими «темами» можно сегодня назвать все наши госкорпорации, крупные частные холдинги (нефтяные, металлургические, горнорудные), крупные государственные и частные банки, а также сформировавшиеся федеральные торговые сети и всю бюджетную сферу.

Все эти компании и структуры имеют сегодня устойчивые финансовые показатели и приличную маржу, а значит, могут оплачивать из своих доходов и налоги с оборота (типа НДС), и различные акцизы, а также все социальные налоги, включая пенсионные сборы. У сотрудников этих компаний белая зарплата, а часто еще и какой-то соцпакет, типа оплаты медицинской страховки, какие-то путевки и прочее.

Кому-то просто повезло с белой зарплатой

Но является ли факт белой зарплаты реальным достижением их работников?

Нет. Скорее можно сказать, что этому работнику повезло - он нашел свое теплое место в условном Газпроме или Сбербанке, Ростелекоме или «Северстали», в ПФР или в государственной школе.

Сотрудники этих контор сами не платят свои налоги. Это предприятие платит за них все налоги. Если спросить у любого сотрудника Газпрома или Сбербанка, какие налоги он заплатил? То никто на это не ответит, ведь никто этого даже не считал.

Но таких «сладких», доходных мест у нас в стране не много. Потому нашу экономику и называют «рентной», что эта «рента» - редкое, удачное место. Его еще нужно найти, плотно на него сесть, и никого к нему не подпускать.

И потому получается, что у этих «рентных» компаний и структур большая прибыль и маржа, зато все остальные компании, которые их обслуживают, еле сводят концы с концами. Отчасти у наших «рентных» структур потому такая большая маржа, что они ее отбирают у остальных, за счет своего монопольного положения.

Что хочет условный сотрудник Газпрома

Более того…

Условный сотрудник Газпрома, получив свою белую зарплату (а, может, и бонус) потом выходит на «рынок» и требует, чтобы ему как можно дешевле продали ВСЁ: мясо на рынке, одежду в супермаркете, или путевку на курорт. Имея заработанную белую зарплату, он начинает жестко диктовать всем остальным – конкурируйте между собой за возможность предоставить мне услуги.

И весь остальной «рынок» начинает неистово конкурировать, чтобы предложить товар или услугу этому «работнику Газпрома». И, понятное дело, конкурируя по ценам, компании вынуждены уходить в серую и черную зону (не платить налоги), чтобы вписаться в свою мизерную маржу.

В общем, «рентный» бизнес забрал под себя все сладкие места в экономике и может платить там белые зарплаты, а весь остальной рынок вынужден их обслуживать, уйдя в тень, чтобы хоть как-то выживать.

А теперь, давайте ответим: честно или не честно платить одинаковые государственные пенсии сотруднику Газпрома и условному «работяге» (кто делал ремонт его квартиры), селянину (кто привозил парное мясо к его загородному дому), или парикмахеру (кто его регулярно стриг).

При этом у работника Газпрома зарплата была белая, а у них всегда в конверте.

Честно это или нет?

По моему личному убеждению, если уж у нас пока экономика «рентная», то эти «рентные» бизнесы должны делиться своими сверхприбылями с остальными участниками рынка, у которых они эти прибыли "забрали" и потому... государственную пенсию должны получать все и примерно равную.

P.S. А работник условного «Газпрома» всегда найдет, как отложить себе на старость что-нибудь еще, кроме государственной пенсии…

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Сергей Васильев
Сергей Васильев

председатель совета директоров ИГ "Русские Фонды"

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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Мнения
 
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26 мнений
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Аноним

А работники Газпрома кроме государственной получают еще и газпромовскую пенсию.

Уравниловка в пенсиях, конечно, не очень хорошо. Но чем работник Газпрома лучше санитарки из больницы? Оба трудились всю жизнь. Только один жил за счет недр, которые, якобы, принадлежат народу, а другая ухаживала за больными. Работа непочетная (у санитарки), но очень необходимая для людей. Так почему работник Газпрома даже на пенсии в десятки раз живет лучше пенсионерки-санитарки?

Клерк
Hokori
А если на место сотрудника Газпрома поставить депутана (опечатка очень в тему вышла), то получится вообще мрак и ужас. Потому что зарплаты у депутатов необоснованно высокие, пенсии ещё более необоснованно высокие, да ещё и льготы! А работы от них НИКАКОЙ ВООБЩЕ. Ничего они не производят, только деньги из бюджета сосут. И их таких по стране слишком много!
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Аноним
, Москва

Hokori, Вы писали:

А если на место сотрудника Газпрома поставить депутана (опечатка очень в тему вышла), то получится вообще мрак и ужас. Потому что зарплаты у депутатов необоснованно высокие, пенсии ещё более необоснованно высокие, да ещё и льготы! А работы от них НИКАКОЙ ВООБЩЕ. Ничего они не производят, только деньги из бюджета сосут. И их таких по стране слишком много!

 ЭТ ТОЧНО,ТОЛЬКО ЖИЗНЬ УСЛОЖНЯЮТ МЕЖДУ ДРЕМОТОЙ НА ЗАСЕДАНИЯХ...

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Аноним
, Нижний Новгород
Да ещё к своей «газпромовской» пенсии они получают места в санатории лагеря детям вычеты налоговые за купленные квартиры и очень любят рассуждать про вороватых коммерсантов ! Устроившись правдами( родня и хорошие знакомые ) и неправдами ( подарки откаты услуги) на тёплое место передадут его по наследству 
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Аноним
, Калининград

Всё правильно! У нас в районном городишке,кроме таможенников,судей там всяких, пркуроров,которых немного. А у остальных,их обслуживающих,зарплата-12-15 тыс . У меня 15 и то умудряются писать только половину в белую..что говорить.

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Аноним
, Псков
Ну если оторваться от условных сотрудников газпрома. Ситуация по обычным гражданам.. У нас с мужем белые зп, оба работаем в коммерческих предприятиях, с нашей зп удерживают НДФЛ + все соц налоги платит работодатель. Есть знакомая, они с мужем трудятся в коммерческих структурах, но официальная зп - минималка. Если считать в деньгах, то наши семьи получают одинаковый доход, только мы на 13% меньше, при этом они числятся как малоимущие, пользуясь всеми положенными льготами, от молочной кухни до регионального материнского капитала. В итоге, работая в черную получают больший доход за счет льгот. Выйдя на пенсию мы будем получать примерно одинаковую пенсию,т.к. с наших отчислений в ПФР часть уйдет им на пенсию. И где справедливость?
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Аноним
, Москва
Тема пенсий больная тема для тех, кто получает
нищенскую пенсию!  Но не нужно друг другу
доказывать, что где-то лучше! Это и так факт! В нашей стране основная масса
пенсионеров живет в нищете. И в этом вина нынешней и всей предудущей власти!  Поэтому я им выражаю недоверие:
"Всем  депутатам, бывшим и
настоящим, первым, что когда-то приняли такой закон, настоящим, что его не
пересматривают, и отдельное – тому,  кто
подписал этот закон, по которому пенсию не зарабатывают, а назначают: нам -
поменьше, а себе и некоторым чиновникам 
побольше!!!  Властьпридержащие
чиновники, которые,  унижают своих отцов,
матерей, бабушек и дедушек, работавших на благо страны, не заслуживают
доверия!!!
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Аноним
, Москва

У меня нищенская
пенсия, и не 13 тыс.рублей как средняя, а всего-то 10,5 тыс.рублей. И это за 45
лет работы! И если бы я её заработал, а то ведь назначили депутаты, через
закон, а вот себе назначили в семь раз больше! Производительность труда за 50 лет  выросла в десятки, сотни, тысячи раз. А стали ли мы, жить лучше в десятки, сотни, тысячи раз? Нет!

   А мне лично год назад, за 2015 год подняли
пенсию аж на 78 рублей 36 копеек! А налогов, как работающий пенсионер, я
заплатил за год 51 800 рублей. Это ведь тоже назначили!!!!! Это же сколько лет
мне надо получать прибавку, чтобы государство мне вернуло хотя бы то, что я
заплатил? Посчитал 55 лет! Столько – не живут! Зачем работать. 

"Заботливые", Вы наши -"слуги народа и жизнеуправители"!
Пенсионерам добавили 150-200 рублей, и то не всем! Это в год 2000 - 2400
рублей! А если разделить на 365 дней,  то
получиться по 5,5 -6, 5 рублей в день. Даже на батон хлеба нужно собирать
неделю. А может лучше наполовину сократить чиновничий аппарат, сколько мы с”экономим? Посчитайте! Или может, урезать премии руководителям госкорпораций. Так только, 10 руководителей ГАЗПРОМА, получили премии в размере 3, 6 млрд. рублей. Это им тоже кто-то назначил?

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Аноним
, Пермь
Не согласна с автором. Пенсионные взносы - это недоплаченная часть заработной платы, которую обещают выплатить при выходе на пенсию. Всем надо бороться за единые правила начисления пенсии. А если государство кого-либо хочет поощрить повышенной пенсией (депутатов, гос. чиновников, работников вредных профессий и т. д.), то это надо делать за счет бюджета. А то получается, что на чью-то (мою в том числе) садятся те, кто к ней не имеет никакого отношения.
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Аноним
, Краснодар
У меня вопрос к автору. А условный работник Газпрома это кто?Газпром большой. У условного работника Газпрома зарплата может быть и 15000р.и это на семью из 3 человек.Давайте не обобщать.
Клерк
mityai
, Ижевск
«рентные» бизнесы должны делиться своими сверхприбылями с остальными участниками рынка, у которых они эти прибыли "забрали" и потому... государственную пенсию должны получать все и примерно равную.

Очередной автор не в курсе, что СССР уже 26 лет как нет? Или он за "все отнять и поделить"? 

В общем, «рентный» бизнес забрал под себя все сладкие места в экономике и может платить там белые зарплаты, а весь остальной рынок вынужден их обслуживать, уйдя в тень, чтобы хоть как-то выживать.

 Автор, напиши прямо, без ужимок, что тебе обидно, что ты не нашел себе места в каком-либо рентном бизнесе. Будь искренен и честен со своими читателями. Я лично тебя пойму и посочувствую, мне вот тоже обидно! 

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Аноним
, Ставрополь
то-то и обидно,одни получают с недр Земли,которые принадлежат народу,а другие более 40лет честно отработали и в 2002году ,вдруг,всё "погорело" и пенсии нищенские.Неуважение к пенсионерам началось с правительства и Думы,которая сидит там и "думает",где бы их ещё ободрать,им было бы как легко и хорошо,чтоб быстро все повымерли,как только перестали работать.
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Аноним
, Москва
Очередной автор не в курсе, что СССР уже 26 лет как нет?
Совка-то нет, но дело его живет. Вы же не будете утверждать, что в нашей стране нормальная, развитая экономика? Планомерное истребление малого, да и среднего бизнеса идет всё активней, достаточно почитать законодательные инициативы в сфере контроля, отчетности, разрешений, допусков, лицензий и т.д. И цель понятна. Гораздо проще контролировать пару десятков корпораций, чем пару сотен тысяч ИПешников.

Автор, напиши прямо, без ужимок, что тебе обидно, что ты не нашел себе места в каком-либо рентном бизнесе.

 

А вот это да, чувствуется. Не допустили до кормушки.
Клерк
mityai
, Ижевск
Вы же не будете утверждать, что в нашей стране нормальная, развитая экономика?

Это было всего лишь замечание к плачу автора по утерянной социальной справедливости. За все время он так и не понял, что ее нет и больше не будет - при капитализме никто никому ничего не должен.

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Аноним
, Москва
Только прогрессивный налог и необлагаемый минимум помогут как-то выправить это государственное скотство по отношению к основной массе населения 
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Аноним
Тема пенсионной системы актуальна как никогда. В первую очередь надо понимать что пенсия имеет вид пособия предоставляемая государством для социального благополучия человека производившего работы, услуги за определенное денежное вознаграждение, с отчислением подоходного налога в гос бюджет государства. как правило такое пособие, - пенсия по возрасту или инвалидности, должна быть достаточной для нормальной жизнедеятельности человека, перечень потребностей должен быть разработан социальными институтами государства на основе международного права и практики социальной политики ведущих государств мира. Нынешняя политика Российской власти исходит из сравнения социального положения слабых, нищих в социальном плане стран, по принципу сравнения - "Эфиопы, арабы, латино американцы, живут еще хуже". Однако богатейшая страна, стремящаяся быть одним из мировых лидеров, таких как Россия больше имеет вид нищего государства на фоне реального социального геноцида собственного народа более 100 миллионов граждан.
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Аноним
, Москва
пенсия имеет вид пособия предоставляемая государством для социального благополучия человека производившего работы

 

Вот ключевой момент. А в России пенсия это пособие предоставляемое работодателем, а не государством. Причем работодатель не в состоянии проконтролировать как ЕГО средства расходуются. Да еще и несет риски кучи штрафов, если ошибется в куче бюрократической отчетности, которая ему абсолютно не нужна. И о что пенсионные налоги называются "взносами", картину не меняет. Это очередное чиновничное словоблудие.
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Аноним
, Москва
Очень интересно, особенно там где он условного сотрудника Газпрома или Роснефти сравнивает с учителем в школе. Совсем тупой? В Роснефти даже сантехники работающие сутки через трое зарабатывают от 100000 рублей! За 8 дней в месяц. Учитель, работая 6 дней в неделю с 7-00 до 19-00 без обеда и перерыва на чай попить зарабатывает 30000 рублей- за 24 дня! Или взять сотрудников Сбера, так ведь полно сотрудников получающих в месяц чистыми по 40000, чего ерунду городить? Или он только торов считает? Так и надо писать!
<b>Модератор</b>
Над.К
В Роснефти даже сантехники работающие сутки через трое зарабатывают от 100000 рублей!

 Это кто Вам такое рассказал? Впрочем, Вы пробовали работать сутками?

Клерк
Hokori

Аноним, Вы писали:

Очень интересно, особенно там где он условного сотрудника Газпрома или Роснефти сравнивает с учителем в школе. Совсем тупой? В Роснефти даже сантехники работающие сутки через трое зарабатывают от 100000 рублей! За 8 дней в месяц. Учитель, работая 6 дней в неделю с 7-00 до 19-00 без обеда и перерыва на чай попить зарабатывает 30000 рублей- за 24 дня! Или взять сотрудников Сбера, так ведь полно сотрудников получающих в месяц чистыми по 40000, чего ерунду городить? Или он только торов считает? Так и надо писать!

 Даже, если говорить исключительно о топах, а в таких госкорпорация сверхзарплаты не только они получают, то всё равно на их совокупные зп условный учитель полжизни жить сможет на учительскую зарплату. Что нам какбэ говорит, что кто-то зажралси.

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