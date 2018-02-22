Клерк.Ру
Мнение

Послаблений в переходе на онлайн-ККТ не будет

В среду, 21 февраля, Госдума рассмотрела сразу восемь проектов с поправками в закон о применении контрольно-кассовой техники. Принят был только один, подготовленный депутатами «Единой России» и одобренный Правительством.

Депутаты отвергли проекты, предлагающие освободить от применений ККТ налогоплательщиков ЕНВД и ПСН, продлить период перехода на онлайн-ККТ и даже не стали обсуждать льготы для продавцов хлеба.

Зато был принят проект о некоей «оптимизации применения кассовой техники». Эти поправки освобождают от обязанности применять ККТ при осуществлении расчетов на борту воздушного судна и при оказании услуг по перевозке пассажиров. При реализации товаров через торговые автоматы индивидуальный предприниматель будет освобожден от обязанности печатать кассовый чек и отправлять его в электронном виде покупателю. И на территории военных объектов можно будет применять ККТ без функции передачи онлайн сведений о расчетах в налоговые органы.

Однако в законе есть не только перечисленные «плюшки» для бизнеса (в основном весьма специфические и мало кому полезные). Главная поправка, о которой по сути умалчивается при обсуждении проекта, состоит в том, что будет узаконено требование применять ККТ при безналичных расчетах между организациями/ИП и физлицами. Если сейчас еще возможно привести какие-то аргументы о том, что применять ККТ в таких случаях не надо, то после принятия предложенных поправок, сомнений уже не останется.

Ключевым моментом обсуждения, как обычно, стало выступление главы Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Сославшись на все организации малого бизнеса, он сообщил о том, что, оказывается, малый бизнес поддерживает этот законопроект. При этом он эмоционально потряхивал какой-то бумажкой (вероятно, там некая поддержка и содержалась). Так же он сообщил о том, что ККТ можно купить даже за 12 тыс рублей. А если кто-то покупает дороже, так это потому, что бизнесменам так захотелось.

В качестве полезности применения ККТ, а заодно и обязательной маркировки, Макаров привел ситуацию с продажей шуб. После введения обязательной маркировки выручка от продажи выросла во много раз, заявил он. При этом речь идет о продавцах, в основном применяющих ЕНВД или ПСН и по большей частью являющихся индивидуальными предпринимателями. Т.е. до введения маркировки их выручка нигде и никак не учитывалась. Естественно, после того, как данные о продажах стали учитываться, размер выручки от продажи меховых изделий резко скакнул вверх. О том, что выручка при ЕНВД или ПСН никак не влияет на налоги, оратор решил не уточнять. Наоборот, он заявил о повышении собираемости налогов в региональные бюджеты за счет продажи шуб. За счет чего вдруг они выросли, непонятно.

Такая же подтасовка содержится и в данных о повышении выручки в стране из-за введения онлайн-ККТ. Сколько предпринимателей, применяющих ЕНВД и ПСН поставили ККТ в 2017 году никто в подсчетах не учитывает, а ведь их выручка раньше нигде не отражалась.

Андрей Макаров рассказал депутатам и о том, сколько дополнительных налогов получат регионапьные и местные бюджеты для решения социальных проблем. И главное, по его мнению, что это вот наполнение бюджета произойдет не из-за увеличения налогов, а из-за «выведения в свет тех, кто налоги не платил». Что мешало раньше ловить тех, кто не платит налоги, депутат не рассказал. И опять забыл о том, что при некоторых спецрежимах выручка никак не влияет на налоги.

Выступление главы Комитета по бюджету и налогам можно посмотреть в записи на сайте Госдумы с 58 минуты трансляции.

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Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)


Мнения
 
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10 мнений
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Аноним
, Вологда
Этим законопроектом предполагается, что при продаже товаров другой организации, подразумевающей безналичную оплату, требуется применение ккт, в момент получения денег на расчетный счет. Я правильно понимаю?
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Аноним
, Москва
У нас как в Америке перед выборами президента Трампа: Обама напринимал законов и ушел, а вы, новые руководители,  разгребайте. Сомневаетесь, что Путин будет снова на коне?
<b>Модератор</b>
Над.К
Этим законопроектом предполагается, что при продаже товаров другой организации, подразумевающей безналичную оплату, требуется применение ккт, в момент получения денег на расчетный счет.

 

Нет. Расчетов между юрлицами это не касается
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Аноним
, Москва
я или тупой или чет не понимаю, как касса влияет на обеление бизнеса, у нас в Новой Москве(по сути в деревне), я наверно единственный кто и из мелочи работает с этой кассой, они могут ее купить и также не пробивать чек как и раньше или пробивать минималку, а налоговых проверок никто не боится, я насколько слышал дается откат ежемесячный и всё(чем не налог)))).

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Аноним
, Вологда

Над.К, Вы писали:

Этим законопроектом предполагается, что при продаже товаров другой организации, подразумевающей безналичную оплату, требуется применение ккт, в момент получения денег на расчетный счет.

 

Нет. Расчетов между юрлицами это не касается

 

нал между юрлицами или ип подпадает под закон о ккт. законопроектом менается понятие "расчеты", добавляется и безнал.
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Аноним
, Вологда

Над.К, Вы писали:

нал между юрлицами или ип подпадает под закон о ккт.

 

Так спрашивали не про нал, а про безнал. Сами же вопрос процитировали

 

Смотрите:
и сейчас нал между ип, юрлицами -подпадает под закон о ккт.
Законопроект, по моему мнению расширяет сферу применения ккт, добавляя туда и безнал. В законе не упоминаются ни физики, ни юрики. То есть подразумеваем, что все участники расчетов входят в сферу применения закона (ну кроме отношений физик-физик).
Получается, что безнальные расчеты между юрлицами между собой - добавляются в сферу применения ккт.

Не надо про то, что закон это не подразумевает. при принятии уже действующего закона о ккт не подразумевали, что в оптовой торговле за нал в чеках надо печатать все товары (как в рознице). Но это по факту есть. Смысл закона часто далеко от буквы закона. Поэтому читаю буквально законопроект и начинаю беспокоиться.
<b>Модератор</b>
Над.К

 Законопроект, по моему мнению расширяет сферу применения ккт, добавляя туда и безнал.

Так по мнению Минфина и ФНС и сейчас безнал попадает под ККТ. Просто кое-кто еще надеялся, что это ошибка в законе и её исправят. Но оказалось, что это не ошибка и депутаты решили еще уточнить, чтобы не было споров на эту тему.


Получается, что безнальные расчеты между юрлицами между собой - добавляются в сферу применения ккт.

 Нет. Потому что меняется значение слова расчеты и только. Пункт 9 статьи 2 никто не отменяет. Однако видится опять нестыковка из-за различного понимания слов "электронные средства платежа". Вы правы.

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