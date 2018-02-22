Послаблений в переходе на онлайн-ККТ не будет

В среду, 21 февраля, Госдума рассмотрела сразу восемь проектов с поправками в закон о применении контрольно-кассовой техники. Принят был только один, подготовленный депутатами «Единой России» и одобренный Правительством.

Депутаты отвергли проекты, предлагающие освободить от применений ККТ налогоплательщиков ЕНВД и ПСН, продлить период перехода на онлайн-ККТ и даже не стали обсуждать льготы для продавцов хлеба.

Зато был принят проект о некоей «оптимизации применения кассовой техники». Эти поправки освобождают от обязанности применять ККТ при осуществлении расчетов на борту воздушного судна и при оказании услуг по перевозке пассажиров. При реализации товаров через торговые автоматы индивидуальный предприниматель будет освобожден от обязанности печатать кассовый чек и отправлять его в электронном виде покупателю. И на территории военных объектов можно будет применять ККТ без функции передачи онлайн сведений о расчетах в налоговые органы.

Однако в законе есть не только перечисленные «плюшки» для бизнеса (в основном весьма специфические и мало кому полезные). Главная поправка, о которой по сути умалчивается при обсуждении проекта, состоит в том, что будет узаконено требование применять ККТ при безналичных расчетах между организациями/ИП и физлицами. Если сейчас еще возможно привести какие-то аргументы о том, что применять ККТ в таких случаях не надо, то после принятия предложенных поправок, сомнений уже не останется.

Ключевым моментом обсуждения, как обычно, стало выступление главы Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Сославшись на все организации малого бизнеса, он сообщил о том, что, оказывается, малый бизнес поддерживает этот законопроект. При этом он эмоционально потряхивал какой-то бумажкой (вероятно, там некая поддержка и содержалась). Так же он сообщил о том, что ККТ можно купить даже за 12 тыс рублей. А если кто-то покупает дороже, так это потому, что бизнесменам так захотелось.

В качестве полезности применения ККТ, а заодно и обязательной маркировки, Макаров привел ситуацию с продажей шуб. После введения обязательной маркировки выручка от продажи выросла во много раз, заявил он. При этом речь идет о продавцах, в основном применяющих ЕНВД или ПСН и по большей частью являющихся индивидуальными предпринимателями. Т.е. до введения маркировки их выручка нигде и никак не учитывалась. Естественно, после того, как данные о продажах стали учитываться, размер выручки от продажи меховых изделий резко скакнул вверх. О том, что выручка при ЕНВД или ПСН никак не влияет на налоги, оратор решил не уточнять. Наоборот, он заявил о повышении собираемости налогов в региональные бюджеты за счет продажи шуб. За счет чего вдруг они выросли, непонятно.

Такая же подтасовка содержится и в данных о повышении выручки в стране из-за введения онлайн-ККТ. Сколько предпринимателей, применяющих ЕНВД и ПСН поставили ККТ в 2017 году никто в подсчетах не учитывает, а ведь их выручка раньше нигде не отражалась.

Андрей Макаров рассказал депутатам и о том, сколько дополнительных налогов получат регионапьные и местные бюджеты для решения социальных проблем. И главное, по его мнению, что это вот наполнение бюджета произойдет не из-за увеличения налогов, а из-за «выведения в свет тех, кто налоги не платил». Что мешало раньше ловить тех, кто не платит налоги, депутат не рассказал. И опять забыл о том, что при некоторых спецрежимах выручка никак не влияет на налоги.

Выступление главы Комитета по бюджету и налогам можно посмотреть в записи на сайте Госдумы с 58 минуты трансляции.