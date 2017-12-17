Московский кредитный банк может закрыться? Слухи или правда? Кто следующий после Промсвязьбанка?

В Интернете пошли слухи о возможных проблемах Московского кредитного банка. Он станет следующим после санируемого сейчас Промсвязьбанка? Или все этого не более, чем сплетни?
Старейший нефтеперерабатывающий завод им. Менделеева в Ярославской области начал работу после двухлетнего перерыва. По словам врио губернатора Дмитрия Миронова, Московский кредитный банк (МКБ) Романа Авдеева инвестирует в НПЗ 4.5 млрд рублей, сообщает источник.
Между тем, Московский кредитный банк (МКБ) еще в феврале 2016 года стал владельцем нефтеперерабатывающего завода. Однако до сих пор долги перед работниками предприятия не погашены.
В октябре 2016 года НПЗ был признан банкротом - временный управляющий Руслан Старыстоянец установил наличие признаков преднамеренного банкротства. Получается, что спустя полгода после покупки МКБ завода, предприятие обанкротилось, а теперь МКБ собирается «инвестировать» в завод?
Возможно, Авдееву, у которого сейчас нарисовались проблемы с МКБ, надо было показать, что у банка все нормально. Он даже в роли инвестора выступает и людям задолженность по зарплате заплатил. Значит, положение банка – стабильное.
Наверняка, пиарщики Авдеева просчитали, что новость о помощи предприятию, работающему с 1879 г., обязательно попадет на страницы изданий и сыграет в плюс имиджу банка. А будут потом инвестированы миллиарды или нет - это уже никому не интересно. Возможно, что и не будут.
А что мешало МКБ развивать НПЗ, когда он ему принадлежал? Вместо развития последовало банкротство, да еще с признаками преднамеренного. А теперь вдруг МКБ вспомнил о заводе. С чего бы это?
МКБ предрекают крах с 2015 г. А недавно банк был отмечен в рассылке компании "Альфа-Каптал" как проблемный. И хотя рассылка была отозвана, осадочек остался. Почему МКБ в ней оказался в числе других четырех известных банков?
Рискованная политика МКБ?В 2014 г. Авдеев предложил клиентам МКБ на 3-4% по депозитам выше, чем средняя процентная ставка на рынке. И расчет сработал! Буквально за год МКБ увеличил свои активы вдвое – до 1,2 трлн рублей и занял 11-е место в рейтинге российских банков.
Это был очень рискованный шаг. Фактически Авдеев действовал как Мавроди, только в банковской сфере. Заманил людей в банк высокими процентами. Однако пирамида работает только в том случае, если есть постоянный приток новых вкладчиков. А когда он прекращается, пирамида рушится.
Независимый анализ баланса МКБ на 1 сентября 2015 года выявил очень рискованную политику менеджмента банка. Ссудная задолженность за 7 месяцев выросла на 225 млрд. руб., а доходы сохранились практически на прежнем уровне. Это свидетельствовало о низком качестве выданных суд.
Обязательства МКБ росли просто стремительно! Кредиты от ЦБ увеличились до 105 млрд рублей, средства клиентов до востребования – на 80 млрд рублей, забалансовые обязательства – на 90 млрд. АСВ, по-видимому, уже в 2015 г. обратило внимание на рискованные действия МКБ, так как в случае его банкротства банк должен был бы выплатить населению 150 млрд рублей.
Тем временем МКБ демонстрировал инвесторам взрывной рост активов - за 2 года активы банка выросли на 49%, а капитал на 42%. Однако их рентабельность, по предположению независимых финансовых аналитиков, снизилась за тот период в 5 раз!
Обнаружилась и еще одна проблемная зона – заимствование на зарубежных финансовых рынках. У МКБ таких кредитов на $1.5 млрд, из-за девальвации рубля их обслуживание обходится в два раза дороже, чем предполагалось ранее. При этом рефинансирование из-за международных санкций оказалось невозможным.
Во избежание дефолта банк обязан был вернуть деньги в течение двух лет.
МКБ предсказали банкротство?В 2015 г. Герман Греф, комментируя банкротство крупнейших российских банков, предположил, что в их число может войти и МКБ, так как у него те же симптомы, что и у обанкротившегося банка "Российский кредит" - рост непрофильных активов, сокращение доходов на фоне роста стоимости пассивов, а также масштабные валютные кредиты.
Явную аналогию отмечал и Олег Ясин из АПН.Ру. Он констатировал, что МКБ при стремительном росте долговых обязательств активно приобретает непрофильные и часто сомнительные активы, которые вскоре банкротятся. Получается, что финансовые аналитики еще два года назад предвидели возможный крах МКБ?
В мае Роман Авдеев, видимо, решил поправить дела МКБ за счет собственных же сотрудников. 8 из 10-ти членов правления МКБ стали владельцами его акций. Стоимость купленных пакетов от 130 тысяч до 2.7 млн рублей. А куплены они были за годовые бонусы членов правления.
У последней черты?В конце июня международное рейтинговое агентство Fitch ratings резко понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") МКБ с уровня "BB" до "BB-". Аналитики оценили кредитоспособность банка как крайне низкую. И тем самым фактически отказали в доверии МКБ. Могут ли теперь доверять банку вкладчики? Или им пора уже занимать очереди на возвращение своих вкладов?
Агентство отметило низкое качество активов банка и резкое ухудшение его основных показателей, а также рост "плохих долгов". А в июле, как было отмечено на портале банковской аналитики, отток денежных средств из банка составил рекордные 49.42%.
Участники рынка сходятся во мнении, что менеджеры МКБ нарочно "раздувают" активы для привлечения как можно большего количества вкладчиков. А затем, видимо, под различными предлогами выводят деньги из банка. И финансовая дыра в МКБ может быть уже такого размера, что вскоре может последовать крах банка.
Выдавал МКБ и "хитрые" кредиты. Например, он выдал 12 млрд рублей "Аптечной сети 36,6" в обмен на акции компании "Верофарм", кредитовал обанкротившийся "Стройгазконсалтинг", а из-за банкротства "Трансаэро" банк получил огромный операционный убыток по РСБУ.
Аналитики подозревают, что под видом кредитования "проблемных активов" банкир попросту мог выводить из банка финансы. И они могли банально "пилиться" между Авдеевым и заемщиками.
Какое-то время "дыра" в капитале МКБ покрывалась за счет новых вкладчиков. Однако в 2017 г. эта схема, видимо, дала сбой.
Возможно, что сейчас Роман Авдеев уже пакует чемоданы. И, вероятно, планирует новые выводы денег из МКБ. А общественности и клиентам "замазывает" глаза инвестированием в ярославский НПЗ.
Крах МКБ может состояться в любой момент. Клиентам банка надо бежать спасать свои деньги. Если они, конечно, еще в МКБ есть…
Источник: telegra.ph
Более глупой статьи давно не читал. Опять небось конкуренты достали свои ведёрки с дерьмом. МКБ достаточно устойчивый банк, пережил не первый кризис и свои обязательства всегда выполнял. Если его не решат отдать, то ничего с ним не случится.