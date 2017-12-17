Московский кредитный банк может закрыться? Слухи или правда? Кто следующий после Промсвязьбанка?

В Интернете пошли слухи о возможных проблемах Московского кредитного банка. Он станет следующим после санируемого сейчас Промсвязьбанка? Или все этого не более, чем сплетни?

Сейчас три из пяти крупнейших частных банков России перешли под контроль ЦБ.





Медуза опубликовала наглядную инфографику о том, что происходит в банковской системе России.

Старейший нефтеперерабатывающий завод им. Менделеева в Ярославской области начал работу после двухлетнего перерыва. По словам врио губернатора Дмитрия Миронова, Московский кредитный банк (МКБ) Романа Авдеева инвестирует в НПЗ 4.5 млрд рублей, сообщает источник.

Между тем, Московский кредитный банк (МКБ) еще в феврале 2016 года стал владельцем нефтеперерабатывающего завода. Однако до сих пор долги перед работниками предприятия не погашены.

В октябре 2016 года НПЗ был признан банкротом - временный управляющий Руслан Старыстоянец установил наличие признаков преднамеренного банкротства. Получается, что спустя полгода после покупки МКБ завода, предприятие обанкротилось, а теперь МКБ собирается «инвестировать» в завод?

Возможно, Авдееву, у которого сейчас нарисовались проблемы с МКБ, надо было показать, что у банка все нормально. Он даже в роли инвестора выступает и людям задолженность по зарплате заплатил. Значит, положение банка – стабильное.

Наверняка, пиарщики Авдеева просчитали, что новость о помощи предприятию, работающему с 1879 г., обязательно попадет на страницы изданий и сыграет в плюс имиджу банка. А будут потом инвестированы миллиарды или нет - это уже никому не интересно. Возможно, что и не будут.

А что мешало МКБ развивать НПЗ, когда он ему принадлежал? Вместо развития последовало банкротство, да еще с признаками преднамеренного. А теперь вдруг МКБ вспомнил о заводе. С чего бы это?

МКБ предрекают крах с 2015 г. А недавно банк был отмечен в рассылке компании "Альфа-Каптал" как проблемный. И хотя рассылка была отозвана, осадочек остался. Почему МКБ в ней оказался в числе других четырех известных банков?

Рискованная политика МКБ?

В 2014 г. Авдеев предложил клиентам МКБ на 3-4% по депозитам выше, чем средняя процентная ставка на рынке. И расчет сработал! Буквально за год МКБ увеличил свои активы вдвое – до 1,2 трлн рублей и занял 11-е место в рейтинге российских банков.

Это был очень рискованный шаг. Фактически Авдеев действовал как Мавроди, только в банковской сфере. Заманил людей в банк высокими процентами. Однако пирамида работает только в том случае, если есть постоянный приток новых вкладчиков. А когда он прекращается, пирамида рушится.

Независимый анализ баланса МКБ на 1 сентября 2015 года выявил очень рискованную политику менеджмента банка. Ссудная задолженность за 7 месяцев выросла на 225 млрд. руб., а доходы сохранились практически на прежнем уровне. Это свидетельствовало о низком качестве выданных суд.

Обязательства МКБ росли просто стремительно! Кредиты от ЦБ увеличились до 105 млрд рублей, средства клиентов до востребования – на 80 млрд рублей, забалансовые обязательства – на 90 млрд. АСВ, по-видимому, уже в 2015 г. обратило внимание на рискованные действия МКБ, так как в случае его банкротства банк должен был бы выплатить населению 150 млрд рублей.

Тем временем МКБ демонстрировал инвесторам взрывной рост активов - за 2 года активы банка выросли на 49%, а капитал на 42%. Однако их рентабельность, по предположению независимых финансовых аналитиков, снизилась за тот период в 5 раз!

Обнаружилась и еще одна проблемная зона – заимствование на зарубежных финансовых рынках. У МКБ таких кредитов на $1.5 млрд, из-за девальвации рубля их обслуживание обходится в два раза дороже, чем предполагалось ранее. При этом рефинансирование из-за международных санкций оказалось невозможным.

Во избежание дефолта банк обязан был вернуть деньги в течение двух лет.

МКБ предсказали банкротство?

В 2015 г. Герман Греф, комментируя банкротство крупнейших российских банков, предположил, что в их число может войти и МКБ, так как у него те же симптомы, что и у обанкротившегося банка "Российский кредит" - рост непрофильных активов, сокращение доходов на фоне роста стоимости пассивов, а также масштабные валютные кредиты.

Явную аналогию отмечал и Олег Ясин из АПН.Ру. Он констатировал, что МКБ при стремительном росте долговых обязательств активно приобретает непрофильные и часто сомнительные активы, которые вскоре банкротятся. Получается, что финансовые аналитики еще два года назад предвидели возможный крах МКБ?

В мае Роман Авдеев, видимо, решил поправить дела МКБ за счет собственных же сотрудников. 8 из 10-ти членов правления МКБ стали владельцами его акций. Стоимость купленных пакетов от 130 тысяч до 2.7 млн рублей. А куплены они были за годовые бонусы членов правления.

У последней черты?

В конце июня международное рейтинговое агентство Fitch ratings резко понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") МКБ с уровня "BB" до "BB-". Аналитики оценили кредитоспособность банка как крайне низкую. И тем самым фактически отказали в доверии МКБ. Могут ли теперь доверять банку вкладчики? Или им пора уже занимать очереди на возвращение своих вкладов?

Агентство отметило низкое качество активов банка и резкое ухудшение его основных показателей, а также рост "плохих долгов". А в июле, как было отмечено на портале банковской аналитики, отток денежных средств из банка составил рекордные 49.42%.

Участники рынка сходятся во мнении, что менеджеры МКБ нарочно "раздувают" активы для привлечения как можно большего количества вкладчиков. А затем, видимо, под различными предлогами выводят деньги из банка. И финансовая дыра в МКБ может быть уже такого размера, что вскоре может последовать крах банка.

Выдавал МКБ и "хитрые" кредиты. Например, он выдал 12 млрд рублей "Аптечной сети 36,6" в обмен на акции компании "Верофарм", кредитовал обанкротившийся "Стройгазконсалтинг", а из-за банкротства "Трансаэро" банк получил огромный операционный убыток по РСБУ.

Аналитики подозревают, что под видом кредитования "проблемных активов" банкир попросту мог выводить из банка финансы. И они могли банально "пилиться" между Авдеевым и заемщиками.

Какое-то время "дыра" в капитале МКБ покрывалась за счет новых вкладчиков. Однако в 2017 г. эта схема, видимо, дала сбой.

Возможно, что сейчас Роман Авдеев уже пакует чемоданы. И, вероятно, планирует новые выводы денег из МКБ. А общественности и клиентам "замазывает" глаза инвестированием в ярославский НПЗ.

Крах МКБ может состояться в любой момент. Клиентам банка надо бежать спасать свои деньги. Если они, конечно, еще в МКБ есть…

Источник: telegra.ph