Бизнес-патриоты просят разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты

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Бизнес-патриоты просят Совфед и Госдуму законодательно разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты, отмечая, что анонимные операции с использованием иностранных валют могут преследовать неясные цели и служить источником финансирования теневой экономики.

«В условиях глобального противостояния со стороны конкурентов на геополитической арене, выпуск и обращение иностранной криптовалюты на территории Российской Федерации может повлечь необратимые негативные последствия как в области экономического развития нашего государства, так и его политической стабильности», — говорится в письмах Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

Предприниматели просят парламент рассмотреть вопрос о внесении изменений в российское законодательство в части государственного регулирования выпуска и обращения криптовалют, пишет РИА Новости. Уже сегодня любой человек в мире может анонимно совершить практически любую финансовую операцию, расплатившись средствами, по которым не существует обеспечения, отмечается в обращении.

«Данные процессы стимулируют развитие не только теневой экономики, но способны порождать новые формы „вселенского зла“, такого как терроризм, торговля людьми, наркоторговля», — подчеркнул глава Ассоциации Рахман Янсуков.

Основными пользователями криптовалюты являются люди, которые хотят проводить финансовые операции анонимно, а следовательно, «можно предположить, что данные операции, или средства, участвующие в них, в большинстве случаев, являются незаконными», считают в бизнес-сообществе.

Кроме того, с распространением информационных систем набирает силу теневой, или невидимый интернет, полагают в «АВАНТИ». «На этом уровне нашли свое пристанище самые опасные социальные группы. Преступные группировки, нарко- и работорговцы, мошенники и другие преступники имеют возможность абсолютно анонимно и безнаказанно осуществлять свою деятельность в „теневом интернете“. В таких условиях криптовалюта выступает связующим элементом „теневого мира“, так как является анонимным универсальным финансовым инструментом», — подчеркивают в Ассоциации.

Представители «АВАНТИ» также отмечают, что в России сегодня нет единого мнения по поводу роли и статуса криптовалют. Единственным законным средством платежа в стране является рубль и, несмотря на действующий запрет на выпуск денежных суррогатов, ответственность за подобные действия не установлена. Это позволяет нескольким криптобиржам спокойно работать и иметь устойчивые взаимоотношения с банками.

Они предлагают наряду с разработкой правил по продвижению национальной криптовалюты начать проверку финансовых институтов, работающих с иностранными криптовалютами. В Ассоциации готовы участвовать в разработке законодательства и содействовать созданию и внедрению национальной российской криптовалюты в рамках проектов, реализуемых на площадке организации.