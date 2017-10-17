Анонимные средства электронного платежа запретят

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Правительство предлагает установить запрет на снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

В настоящее время анонимные электронные средства платежа широко используются в противоправных и преступных целях, в том числе для обналичивания денежных средств, полученных преступным путём, указывается в пояснительной записке. При этом установить конечного получателя денежных средств, а также цель и назначение перевода затруднительно, а в ряде случаев невозможно.

Поправками в закон о национальной платежной системе будет установлен запрет на снятие наличных денежных средств с помощью неперсонифицированных электронных средств платежа. При этом предусматривается, что находящиеся на них остатки денежных средств физического лица по его распоряжению могут быть переведены на счёт юридического лица, индивидуального предпринимателя, на счёт этого физического лица, а также на исполнение его обязательств перед кредитной организацией.