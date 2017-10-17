Сбербанк впервые за несколько лет не смог нарастить вклады населения

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В третьем квартале 2017 года Сбербанк впервые за несколько лет не нарастил вклады населения. Об этом сообщают «Ведомости».Более того, таких вкладов за квартал стало меньше на 0,5%, рассказал изданию аналитик «ВТБ капитала» Михаил Шлемов. О том же говорит аналитик «Брокеркредитсервис» Ольга Найденова. По ее словам, в третьем квартале у банка был небольшой, «ближе к нулю», минус по вкладам физических лиц.«Если учесть, что банк выплачивает вкладчикам проценты, часть которых остается на счетах, можно говорить о том, что люди средства частично забирали», — рассказала она.Также, согласно отчетности «Сбербанка», в сентябре розничные депозиты в нем сократились на 0,4% до 11,55 триллионов рублей. Между тем в целом по системе вклады госбанка выросли в сентябре на 0,1% до 24,8 триллионов. Об этом сообщает Центральный банк России.Издание отмечает, что в этот раз «Сбербанк» не смог получить выгоду от проблем двух других крупных банков — «ФК Открытие» и «Бинбанка», хотя традиционно был «выигрывающем от чистки сектора».Как сообщало ранее РБК, с 11 сентября по 10 октября ставки по вкладам в рублях примерно у половины банков топ-15 по объему привлеченных средств не изменились. Остальные банки незначительно их снизили.Эксперты отмечают продолжение тенденции к снижению ставок. Они связывают это со снижением ключевой ставки ЦБ.«Дешевеют деньги, которые предоставляет ЦБ, и ставки рынка вкладов также двигаются вниз», — сообщает главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.На данный момент лидерами по доходности вкладов на один год являются «Бинбанк» (8,2% годовых), Московский кредитный банк (7,75%), Совкомбанк (7,5%) и Россельхозбанк (7,25%).По словам экспертов, снижение ставок сохранится в ближайшие месяцы, а уже в начале 2018 года может приостановиться.