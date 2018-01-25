Московский банк лишился лицензии

Московский банк «Стар Альянс» лишился лицензии. Об этом сообщается на сайте Банка России.

В деятельности банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ РФ.

Банк не является участником системы страхования вкладов и занимает 536 место в рейтинге банков по величине активов.