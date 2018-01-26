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В Госдуму внесли закон о крипторубле

Депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который закрепляет цифровой финансовый актив под названием «крипторубль» в качестве средства платежа на территории России.

Соответствующие изменения вносятся в Гражданский кодекс, пишет «РИА Новости».

«Предлагаемые законопроектом изменения... закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу. В тексте законопроекта уточняется, что данный актив называется «крипторубль» и «защищен с помощью криптографических методов и используется участниками распределенного реестра цифровых транзакций».

В дополнение к изменениям в Гражданский кодекс Курбанов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о регулировании отношений, связанных с производством и оборотом в России цифровых финансовых активов.

«Вносимый законопроект разработан в целях регулирования отношений, связанных с производством и оборотом на территории Российской Федерации цифровых финансовых активов», — следует из текста данного документа, который предлагает ввести новый закон в России.

В частности, проект этого закона регламентирует возможность взимания налоговых отчислений по факту создания цифровых финансовых активов до начала их коммерческого использования, отмечает его автор.

Законопроектом гарантируется прозрачность: процесса идентификации субъектов, заключения договора, процесса работы программ, используемых для добычи крипторублей, а также абсолютная прозрачность администрирования налоговых платежей, подчеркивает Курбанов.

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