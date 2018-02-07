Снять наличные с карты можно будет в магазине

В России тестируют сервис, позволяющий снимать деньги с карты на кассе магазина через POS-терминалы.

По данным газеты «Ведомости» Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов и хочет запустить сервис во II квартале. Предполагается, что этим сервисом смогут воспользоваться только клиенты Сбербанка и только в торговых точках, которые обслуживает сам Сбербанк.

Возможность внедрения в России такой технологии изучает и платежная система Mastercard, которая уже провела тесты с несколькими банками, включая ВТБ и «Русский стандарт».

Для снятия наличных клиент должен будет расплатиться банковской картой и одновременно запросить у кассира необходимую сумму. После введения пин-кода выпустивший карту банк одобрит покупку и выдачу денег. Сумма наличных, которую можно будет снять таким образом, будет ограничена.