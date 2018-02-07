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Снять наличные с карты можно будет в магазине

В России тестируют сервис, позволяющий снимать деньги с карты на кассе магазина через POS-терминалы.

По данным газеты «Ведомости» Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов и хочет запустить сервис во II квартале. Предполагается, что этим сервисом смогут воспользоваться только клиенты Сбербанка и только в торговых точках, которые обслуживает сам Сбербанк.

Возможность внедрения в России такой технологии изучает и платежная система Mastercard, которая уже провела тесты с несколькими банками, включая ВТБ и «Русский стандарт».

Для снятия наличных клиент должен будет расплатиться банковской картой и одновременно запросить у кассира необходимую сумму. После введения пин-кода выпустивший карту банк одобрит покупку и выдачу денег. Сумма наличных, которую можно будет снять таким образом, будет ограничена.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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6 мнений
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Аноним
, Южно-Сахалинск
Думаю, в этом есть свои преимущества. Снимать деньги, так сказать, не отходя от кассы) После первых результатов можно будет делать уже конкретные выводы, а пока можно только предполагать приживется ли, понравится или нет.
Клерк
hub
, Белебей

Аноним, Вы писали:

Это всё в рамках борьбы с обналичкой? Типа, поставщики налички лишаются налички.

 Нет. Это в рамках очередной оптимизации расходов в СберБанке. В расширенной версии новости говориться, что таким образом удастся сократить кол-во устройств самообслуживания (банкоматов). Не нужно будет тратиться на их установку, обслуживание и аренду мест под банкоматы...

Как бывший сотрудник Сбера, сокращенный почти 8 лет назад, могу сказать, что экономия началась лет 6 назад. Раньше при установке банкомата в помещение обязательно устанавливалась купольная камера, которая снимала обстановку возле банкомата. Сейчас каждый раз замечаю, что на старых банкоматах купол присутствует, а на новых нет (цена вопроса 2,5-3 тыс.руб.)... Еще заметил, что уменьшили кол-во инкассаторов в бригаде - раньше бригада состояла из 4 человек (водитель, старший и 2 рядовых), сейчас часто попадаются бригады из 2 сотрудников(((((

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Аноним
, Самара
Идея такова, что инкассатором не нужно будет приезжать за наличкой. Сами покупатели будут забирать наличку, а безнал переводить банку. Экономия для банка существенная. Люди забирающие наличку выполняют и роль инкассаторов и внесение налички на безналичный счёт. Снижение затрат на инкассаторов, автомобили для перевозки налички, сокращение количества банкоматов. Блогеры путешествующие по США  пишут, что там можно получить наличку на кассе, за 20$.   
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