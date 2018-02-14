Сколько денег украли хакеры за прошлый год у российских банков

Список уважительных причин в студию. Почитать будем. Так вот же: Генератор отговорок
после "закрытия" ИП все возможные проблемы остаются навечно привязаны к конкретному физлицу  ...
А контрольные закупки и посадки с конфискацией будут? обязательно! зашел в лес-на выходе ко...
Аноним, Вы писали:есь советский и российский стаж до 2002 года переведен в баллы - это 1,2 балла ...
Путин со своей сворой олигархов и проамериканского экономического блока уже давно загоняет ...
- застрял в лифте (реальный случай)- на улице - 60 (фото с телефона)- отчет "Яндекс Такси" ...
Зара6оток от 20000 рублей в день!!!Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка?!- Без слож...
Зара6оток от 20000 рублей в день!!!Вам нужен готовый, уже настроенный метод зара6отка?- Без сложн...
Кредитов застройщики понабрали. Вот и вляпались в долговое рабство. Далее. Все застройщики ...
По налогу на имущество физических лиц не торопятся с амнистией. (
Аноним, Вы писали:Пенсию надо увеличить в три-пять раз и нечего нас кормить подачками .Позорище.Д...
Отменить карточки. Только нал. Карточки и прочие эл. деньги, очень просто воруются. "Об ...
Список уважительных причин в студию. Почитать будем.
Аноним, Вы писали:
Входящую платежку отдельно скачать нельзя. Как мне сказали в банке - печа...
wng, Вы писали:А меня в школе учили, что создавать кормушки это хорошо. Для птиц-бесспорно.
Добрый вечер ! Если в доверительном управление муниципальное имущество какие отчеты должен сдават...
А теперь прикол налоговой системы: мне надо заплатить работнику чистыми 100 руб., значит грязными...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Кто-нибудь, помогите пожалуйста! Мы работаем в программе...
Аноним, Вы писали:сзв-м каждый месяц сдавали бухгалтера а сейчас отказываются и весь годовой отче...
Аноним, Вы писали:Кто-нибудь, помогите пожалуйста! Мы работаем в программе 1С ЗУП 2.5. ...
сзв-м каждый месяц сдавали бухгалтера а сейчас отказываются и весь годовой отчет перекладывают на...
карта 4182600099423617 ВТБ Со взломанной страницы просят о перечислении денег!!!!
Опять лезешь ни к месту? Я куда надо лезу :) И на брудершафт мы с вами точно не пили.
А на старый интерфейс - как обычно - через письма ВК.
Появилось сообщение - лицензионное соглашение - согласен/ не согласен. Может, если не согласен - ...
Аноним, Вы писали:Когда совсем маленький стаж работы, то и пенсия маленькая. Прежде, чем обвинять...
Над.К, Вы писали:ПЛАТИТ В ФОНДЫ РАБОТОДАТЕЛЬ - ЭТО ЕГО НАЛОГ А работодатель, по Вашему, ден...
Сначала я подумала, что статья для Лукойла, Газпрома и прочих заводов-пароходов. Хотя у них про п...
Кто не ИП,тот не поймёт, торговля ноль и куча"ДАЙ".Москва может и живёт,а села,станицы,люди мелоч...
ПЛАТИТ В ФОНДЫ РАБОТОДАТЕЛЬ - ЭТО ЕГО НАЛОГ А работодатель, по Вашему, деньги из воздуха бе...
Мысли от нищебродки: кроме проблемы найти нормальную работу после 45-50, догадываюсь, что б...
Даи в Москве то пенсия не куй!
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:НУ что вы все время втискиваете НДФЛ в расчет процентов? НДФЛ...
Когда же эти моральные уроды насытятся? Сидят и посмеиваются над простым народом, особенно над пе...