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Сколько денег украли хакеры за прошлый год у российских банков

Хакеры провели 11 успешных атак с помощью вируса Cobalt Strike на российские банки в 2017 году и похитили 1,156 миллиарда рублей. Об этом сообщил замглавы Центробанка Дмитрий Скобелкин.

«Всего за 2017 год было зарегистрировано не менее 21 волны атак Cobalt Strike. Атакам подверглись более 240 кредитных организаций, из них успешных атак было 11», — передает его слова «Парламентская газета».

По его словам, 8 из 11 пострадавших банков являются участниками информационного обмена с Центром мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере при ЦБ, который направил более чем 400 организациям индивидуальные предупреждения об атаках с указанием адресов электронной почты, с которых приходили заражённые письма.

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, Пенза
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Карточки и прочие эл. деньги, очень просто воруются. "Об этом сообщил замглавы Центробанка Дмитрий Скобелкин."
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