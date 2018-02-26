Матвиенко призвала защитить банки от нападок в соцсетях

Финансовым властям и законодателям стоит подумать над тем, как оградить банки от мошенников, которые распространяют в соцсетях порочащую деловую репутацию кредитных организаций информацию, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что сегодня массив информационных данных, который сопровождает «банковскую» тематику, «напоминает сводки с театра военных действий». «Мы без конца слышим о банкротствах, отзывах лицензий, выводе активов. Понятно, что всё это только снижает доверие к банковской системе», — передает слова спикера «Парламентская газета».

По её словам, потребители и инвесторы должны получать и позитивную информацию от мегарегулятора, финансовых властей и парламента. «Люди должны узнавать о наличии надёжных частных банков, выполняющих все требования Центробанка, располагающих качественными активами и ясной стратегией развития. Такие позитивные сигналы найдут положительные отклики и у граждан, и у бизнеса. Поэтому призываю всех участников рынка, финансовые власти внимательно следить за риторикой, а руководство Банка России - показать здесь всем хороший пример», — сказала председатель Совфеда.



Она также отметила, что в настоящее время в соцсетях и мессенджерах появляется много недостоверной информации о деятельности разных банков. «Сегодня очень легко нанести ущерб репутации любого банка. Здесь нам надо подумать, как поставить заслон против таких мошеннических действий, которые могут иметь колоссальные последствия», — заметила политик.