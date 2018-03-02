Банк из Махачкалы лишился лицензии

С сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ «Алжан» (г. Махачкала). Отметим, что банк занимал 517 место в банковской системе РФ и не является участником системы страхования вкладов.

Осуществленные ООО КБ «Алжан» во второй половине февраля текущего года крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов, привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, сообщает пресс-служба ЦБ.