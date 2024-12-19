Рост курса доллара: причины и прогнозы на 2025 год

Развитие торговли с дружественными странами. Увеличение объемов торговли в национальных валютах с партнерами может снизить зависимость от доллара и евро. Данная мера активно реализуется, торговля со странами БРИКС ежегодно увеличивается.

Стимулирование внутреннего спроса. Увеличение спроса на рубли внутри страны через поддержку отечественного производства и снижение импорта может способствовать укреплению рубля.

Государство реализует все вышеописанные меры для укрепления рубля и проводит постоянный мониторинг ситуации.

Более четырех лет назад мы запустили телеграмм-канал Курс доллара на завтра, Прогнозы валют , публикуем там ежедневные прогнозы курсов валют, новости из мира экономики и финансов, аналитические статьи.

Ранее прогноз курсов доллара и евро основывался на анализе торгов на Московской бирже. Теперь опираемся на текущие курсы покупки и продажи валюты в банках России. В режиме реального времени приходит информация о курсах обмена валют от банков. Программа отслеживает изменения курсов и автоматически определяет тенденцию.