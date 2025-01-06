Как выбрать накопительный счет? Топ-7 вариантов для накоплений на 2025 год

С третьего месяца ставка 11% при ежемесячных расходах по картам более 20,000 ₽

При размещении на срок от 3 месяцев

ВТБ

24% годовых первые 3 месяца, далее до 22% для сумм до 1 000 000 ₽; для сумм свыше — ставка составляет 12%

От 1 дня до 3 месяцев

От 1000 ₽