ТОП-5 выгодных дебетовых карт с кешбэком на 2025 год

Для получения максимального кэшбэка по дебетовым картам необходимо выполнить ряд условий, которые могут варьироваться в зависимости от банка и конкретной карты. Вот основные требования.

Активное использование карты. Некоторые банки устанавливают минимальную сумму покупок в месяц для начисления кешбэка. Таким образом банки вынуждают клиентов активнее использовать карту для покупок, а не только для снятия наличных или оплаты коммунальных услуг.

Выбор категорий кешбэка. В большинстве случаев владельцу карты необходимо самостоятельно выбирать категории расходов, по которым будет начисляться повышенный кешбэк (например, супермаркеты, АЗС и т.д.). Обычно это можно сделать в мобильном приложении банка или личном кабинете.

Условия начисления. Кешбэк может начисляться только за покупки у партнеров банка, поэтому важно заранее ознакомиться со списком таких магазинов. Некоторые банки предлагают повышенные ставки кешбэка в рамках акций или специальных предложений, которые нужно активировать, нажав на специальный баннер в мобильном банке или личном кабинете.

Ограничения по кешбэку. Банки устанавливают максимальную сумму кешбэка, который можно получить за месяц. Часто кешбэк не начисляется, если сумма покупки меньше определенной величины (обычно 100 рублей).