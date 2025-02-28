Рост популярности кредитов под залог и займов под ПТС в России: причины, тенденции и последствия

В последние годы российский рынок кредитования претерпевает значительные изменения. На фоне экономической нестабильности, ужесточения денежно-кредитной политики и снижения доступности традиционных кредитов, растет популярность альтернативных финансовых инструментов. В частности, кредиты под залог недвижимости и автомобилей, а также займы под залог ПТС (паспорта транспортного средства) становятся все более востребованными. В данной статье мы, 1000bankov.ru , исследуем причины этого явления, анализируем статистику и рассматривает его последствия для заемщиков и финансовых организаций.

На этом фоне банки уделяют больше внимания качеству портфеля и предпочитают работать с клиентами с низкой долговой нагрузкой. Это приводит к сокращению доступности необеспеченных кредитов и росту интереса к обеспеченным займам.

Рынок розничного кредитования в России переживает серьезное сокращение. По данным экспертов, в 2025 году объем выдачи розничных кредитов сократится почти на 30% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 9,1 трлн рублей вместо 12,8 трлн рублей в 2024 году. Особенно заметно падение в сегментах ипотеки и потребительских кредитов (ВТБ, Георгий Горшков).

Ограничения на использование автомобиля: хотя транспортное средство остается у владельца, оно не может быть продано или передано третьим лицам до полного погашения займа.

Риск потери автомобиля: при просрочке платежей кредитор может изъять автомобиль и реализовать его для погашения долга.

Высокая переплата: из-за высоких процентных ставок и ПСК заемщики могут столкнуться с существенными финансовыми нагрузками.

Минимальные требования к заемщику (паспорт РФ, ПТС, СТС) и отсутствие необходимости подтверждать доход или кредитную историю.

Автомобиль остается у владельца: заемщик продолжает использовать транспортное средство в обычном режиме, что особенно важно для тех, кто использует автомобиль для работы или личных нужд.

Оформление: занимает от нескольких минут до часа. Деньги могут быть выданы наличными или переведены на карту.

Срок займа: от 5 дней до нескольких месяцев. Некоторые МФО предлагают долгосрочные займы на срок до 60 месяцев.

Процентные ставки: от 0,04% до 0,8% в день (от 14,6% до 292% годовых). Полная стоимость кредита (ПСК) может достигать 106% годовых, что делает такие займы дороже по сравнению с банковскими продуктами.

Сумма займа: от 10 тыс. до 1 млн рублей, в зависимости от рыночной стоимости автомобиля.

Займы под залог паспорта транспортного средства (ПТС) становятся все более востребованным финансовым инструментом в России. Эта услуга предоставляется как микрофинансовыми организациями (МФО), так и автоломбардами, предлагая заемщикам быстрое получение средств при минимальных требованиях. Популярность таких займов объясняется их доступностью даже для клиентов с плохой кредитной историей и отсутствием необходимости оставлять автомобиль в залоге.

Однако эксперты отмечают, что доля таких займов в портфеле банков остается небольшой — около 1–2%, так как оформление требует времени и дополнительных расходов на оценку имущества.

Возможность использования средств на любые цели, включая оплату первоначального взноса по ипотеке или рефинансирование других долгов.

Для заемщиков кредиты под залог предлагают более низкие ставки (26,5% против 29–34% для потребительских кредитов).

Сегмент кредитования под залог недвижимости демонстрирует положительную динамику: объем выдач таких кредитов вырос на 45% в 2024 году, достигнув 175 млрд рублей (SaaS-платформы TYMY). Причины роста:

Причины изменения спроса на кредитные продукты

Рост популярности обеспеченных займов, таких как кредиты под залог недвижимости и займы под залог ПТС, обусловлен сочетанием экономических факторов, изменений в политике банков и особенностей поведения заемщиков. Рассмотрим основные причины, которые привели к этим изменениям.

Снижение доходов населения и необходимость срочного доступа к средствам

Экономическая нестабильность последних лет, вызванная ростом инфляции и замедлением роста реальных доходов населения, заставила многих россиян искать альтернативные источники финансирования. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы снизились на 2,5% в 2024 году, что усилило потребность в заемных средствах для покрытия текущих расходов или решения срочных финансовых задач. На фоне снижения доходов традиционные потребительские кредиты стали менее доступными из-за ужесточения требований банков. В результате многие заемщики обратились к обеспеченным займам, которые предлагают более высокую вероятность одобрения.

Ужесточение условий по необеспеченным кредитам

Банки существенно ужесточили требования к заемщикам при выдаче необеспеченных кредитов. Это связано с ростом ключевой ставки Центрального банка РФ (до 21% в 2024 году), что увеличило стоимость заимствования и сделало банки более осторожными в оценке рисков. Например: Средняя ставка по потребительским кредитам выросла до 31,68% годовых в 2024 году против 26,13% годом ранее (по данным финансового маркетплейса Финуслуги). Одобрение заявок стало зависеть от подтверждения дохода и низкой долговой нагрузки заемщика. На этом фоне кредиты под залог имущества стали более привлекательными как для банков (низкие риски), так и для заемщиков (лояльные условия). Например, кредиты под залог недвижимости выдаются под ставку около 26,5% годовых, что ниже средней ставки по необеспеченным кредитам.

Простота оформления займов под залог имущества

Займы под залог имущества, особенно под ПТС, отличаются простотой и скоростью оформления: для получения займа достаточно минимального пакета документов: паспорта РФ и документа на имущество (ПТС или свидетельства о праве собственности);

решение по заявке принимается за считанные минуты, а деньги можно получить в день обращения;

автомобиль или недвижимость остаются в распоряжении владельца, что снижает неудобства для заемщика. Эти преимущества делают такие займы особенно популярными среди тех, кто нуждается в срочных деньгах или не может получить одобрение в банке из-за плохой кредитной истории.

Гибкость использования полученных средств

Кредиты под залог имущества предоставляют заемщику свободу распоряжаться полученными средствами. Они могут быть использованы для: Рефинансирования других долгов. Оплаты первоначального взноса по ипотеке. Покрытия срочных расходов (например, медицинских счетов или ремонта).

Итоги статистики: рост интереса к обеспеченным займам