Почему навязывать сотрудникам идею «мы семья» – провал. Люди работают за зарплату!

Занимаясь решением системных проблем предприятий, я выявил одну особенность развития, которую условно сравнил с «Капиталистическим» или «Социалистическим» путем развития. Смысл этой особенности в следующем: путь «капитализма» или «конкуренции» является наиболее распространенным вариантом «исторически складывающегося» развития коммерческого предприятия. Фирма конкурирует с другими фирмами за необходимые для выживания и роста ресурсы: клиентов, долю рынка, поставщиков, квалифицированных сотрудников и т.д.

Когда фирма начинает расти и развиваться, у нее появляются «разветвления» основных видов деятельности, например, к оптовой торговле добавляется розница или оказание услуг с использованием товара, который раньше только продавался. Появляются отделения, филиалы, партнеры и т.д. По своей сути — это «части» одного «организма» предприятия, делающие одно и то же разными способами. При этом, как неизбежное следствие этого развития возникает конкуренция не только предприятия в целом с другими фирмами на рынке, но и конкуренция между подразделениями внутри самого предприятия.

Ведь, с точки зрения оптимизации, предприятие должно стремиться к уменьшению «замороженных» денег, т.е. — к уменьшению запасов товаров и ресурсов и стараться приблизиться к оптимальному количеству товара на складах (такому, чтобы при обращении клиента товар на складе был, но чтобы на складе не было товара, который клиент не попросит). Конечно, это недостижимый идеал, но стремится предприятие именно к этому.

Т.е. — получается конкуренция за внутренние ресурсы. Чаще всего я встречаю попытки решить данную проблему по принципу «кто первый встал, того и тапочки». Это в какой-то мере снижает конкурентную войну между подразделениями, но не решает проблему как таковую, ибо причина остается неизменной. Кроме того, не следует забывать о конкуренции за внешние ресурсы, например — за клиентов или рынок.

Наиболее часто встречающимся примером такого является конфликт оптового и розничного подразделения.

Представьте, розница продает свой товар, в основном ориентируясь на обычных «физиков». При этом, как правило, такой магазин (не важно — физический или в интернете) не является единственным в округе. Существуют другие «ИП» или «ООО», торгующие в розницу аналогичным или похожим товаром. И эти самые «ИП» и «ООО» являются естественными клиентами для оптового подразделения этого же самого предприятия. Что же получается? Оптовое подразделение взращивает и всячески поддерживает конкурентов розничного подразделения собственной фирмы?!

Такие случаи не являются редкостью и сам по себе «капиталистический» подход создает эту ситуацию. Проблема еще более обостряется тем, что оставаясь в рамках контекста (внутри ситуации, породившей проблему) решить эту проблему нельзя. Можно только сгладить симптомы. Сама ситуация во многом напоминает конкуренцию различных групп организованной преступности в городе и единственное, что может сделать предприятие в данной ситуации — это поделить территорию между своими «группировками». Руководство предприятия будет выступать в роли полиции, играющей роль надзирателя и усмирителя и силой принуждая подопечные «банды» соблюдать некие правила приличия.

Причем, чтобы развиваться, предприятию нужно расти, а значит нужно выращивать и развивать свои банды. Что же получается? Конкуренция — это плохо? Думаю, что нет — не плохо.

Смысл в том, что как любая идея, принцип или методология — конкурентный подход хорош только в определенном контексте. Т.е. — для развития и роста предприятия на начальном этапе, «капиталистический» подход является наилучшим, так как позволяет с минимальными затратами времени и ресурсов найти наиболее перспективных сотрудников и наиболее выгодную тактику поведения на рынке. Но, как и всего на свете, для «капитализма» существует вполне четкий потолок в использовании. Чем ближе предприятие подходит к этой черте в своем развитии, тем менее эффективным становится тактика «капиталистического» подхода. При достижении определенной черты, конкуренция начинает губить само предприятие. Подумайте, чем становятся клетки организма, которые начинают вести себя как отдельный организм и конкурировать с другими клетками за ресурсы? Они становятся раковой болезнью и начинают убивать организм.

«Социалистический» или «кооперативный» подход является во многом противоположным описанному. Смысл заключается в том, чтобы централизовать использование ресурсов и распределять их с точки зрения эффективности работы организма в целом.

Существует уже древнее и широко известное правило о локальной эффективности, говорящее о том, что в цепочке (или дереве, как угодно) взаимодействующих модулей (подразделений) только одно может позволить себе работать с максимальной эффективностью. Остальные должны время от времени «простаивать», иначе их работа будет напрасной тратой ресурсов. Но на практике — для руководителя каждого отдельного модуля (подразделения) не полностью загруженные сотрудники — это кошмар. Обычно и сами сотрудники очень неуютно себя чувствуют, когда им нечего делать на работе. А вдруг руководство осознает, что не так уж я и нужен и уволит?! Системы мотивации обычно поддерживают именно такое отношение. Нужно как можно больше делать того, чего я на своем рабочем месте делаю!

Суть «социалистического» подхода заключается в том, что все члены «общества» жертвуют часть своей свободы «государству» в обмен на блага, предоставляемые этим государством и которые они сами (будучи полностью «свободными») никогда создать не смогли бы.

Все внутренние ресурсы распределяются централизовано, через бюрократическую машину (это и правда лучший способ, при условии, что бюрократия не развилась чрезмерно и сама не становится «раковой опухолью», заботящейся только о своем благе). Все внешние ресурсы — клиенты, поставщики и т.д. — «входят» в организм предприятия через одну «точку входа». Например — организовывается «служба клиента», которая рассматривает клиента как клиента предприятия в целом, а не как оптового или розничного. Опт, розница, сервис, интернет магазин и прочее, являются для предприятия всего лишь способами предоставления клиенту того, что он хочет. Нужно забыть об индивидуальности. Нет больше отдельно оптового, розничного и других подразделений. Есть единый «советский народ», представляющий собой предприятие в целом и управляемый «единственно верной партией».

Так же как и конкурентный подход, «социализм» имеет свою сферу применимости. На практике, подобный подход имеет смысл применять как раз при достижении той самой планки в развитии предприятия, когда перестает быть эффективным «капиталистический» подход. В этот момент нужно изменить парадигму, отбросить «цепи старого мира», чтобы можно было идти и развиваться дальше. Но никак не раньше! Попытка внедрить «социалистический» подход до этого времени, приведет к тому, что предприятие превратится в бюрократического монстра, у которого издержки на содержание «аппарата» будут превышать прибыль.

Не стоит искать волшебную технологию, которая будет работать у всех и всегда. К сожалению (а может и к счастью), никто и ничто не избавит нас от необходимости думать своей головой, особенно пытаясь применить всяческие «супер-фишки» гарантирующие быстрый и безопасный рост благосостояния на 100%.

Интересным следствием этого взгляда является такое свойство человеческого восприятия реальности, который я назвал «Круг МОЁ». У каждого человека «в голове» существует разделение реальности на «моё» и «чужое».

Отличие одного от другого заключается в том, что мотивация для каких-то действий с «моими» объектами является внутренней, а для действий с «чужими» объектами — нужна внешняя мотивация. Это можно проиллюстрировать таким примером: Вы идете по коридору и видите валяющуюся на полу грязную бумажку, какими будут Ваши действия? Здесь есть два основных варианта:

Это коридор в Вашей квартире. В этом случае Вы, скорее всего, поднимите бумажку и выбросите ее в мусорку. И Вы сделаете это не потому, что Вам кто-то приказал это сделать, а потому, что это ВАША квартира, она входит в Ваш «Круг моё». Мотивация для поднятия бумажки — внутренняя.

Это коридор какого-то офиса какой-то конторы, куда Вы случайно зашли на 5 минут. В этом случае Вы, скорее всего просто проигнорируете бумажку, т.к. этот офис не входит в Ваш «Круг моё» и Вам наплевать что там творится.

Очень серьезным практическим следствием такого разделения является то, что в первом случае Вы не воспринимаете действие по поднятию и выбрасыванию бумажки как что-то отдельное, Вы обеспечиваете «чистоты в квартире» — т.е. Вы обеспечиваете наличие некоего «результата». В этом случае Вы не нуждаетесь в мотивации к каждому конкретному действию по обеспечению чистоты. Вы просто «контролируете обстановку» и делаете то, что нужно в данный момент. Что еще круче — Вы при этом не нуждаетесь в каком бы то ни было контроле! Вас не нужно контролировать, так как результат нужен Вам самим, и Вы не станете себя самого обманывать и халявить.

Во втором случае, никакой внутренней мотивации для выбрасывания бумажки у Вас нет. Если кто-то захочет обеспечить чистоту офиса, в который Вы пришли, то этот кто-то не будет Вами и ему придется Вас как-то мотивировать на выбрасывание бумажки. Например, директор этой фирмы обратился к Вам с этой просьбой. В ответ, у Вас вполне естественно возникнет вопрос — «Да с чего бы мне это делать?!». И директору придется Вам что-то дать, например, пообещать 100$. Вы подумаете и возможно согласитесь, НО при этом мотивации убрать бумажку будет внешней, а человек НИКОДА НЕ ДОСТИГАЕТ ВНЕШНИХ ЦЕЛЕЙ! Очень важно, понять эту разницу! Вы всегда будет достигать СВОИХ целей, а Ваша цель в данном случае — заработать 100$. Чувствуете разницу между целями: «обеспечить чистоту помещения» и «заработать 100$»? И поскольку во втором случае Ваша цель и цель директора фирмы различные, то он вынужден проконтролировать, как Вы справились со своей работой, ибо Вам не интересно убирать бумажку и если Вы увидите более простой (с Вашей точки зрения) способ обеспечить видимую чистоту, то Вы этот способ используете. Например, закинете бумажку под тумбочку.

Второй вариант — это стандартная ситуация для любого сотрудника любого предприятия. Сотрудники НЕ ДОСТИГАЮТ ЦЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОНИ ЗАРАБАТЫВАЮТ ЗАРПЛАТУ! Эта простая мысль почему-то очень часто вроде осознается, но большинство руководящих действий почему-то делаются вопреки ей.

Следствием подобного положения дел является необходимость придумывать и внедрять системы контроля того, что делают сотрудники, разрабатывать регламенты как именно нужно убирать бумажки, чтобы люди не запинывали бумажки под тумбочку, а брали ее специальными перчатками и относили в мусорку и не ту, которая ближе, а в специально предназначенную для бумажек. Дополнительно внедрять способы контроля выполнения этих регламентов. Разрабатывать и периодически пересматривать системы мотивации, которые должны заставить Ваших сотрудников вообще что-то делать. Выявлять и блокировать схемы «мошенничества» и «халявы», которые будут изобретать Ваши сотрудники, чтобы делать поменьше, обеспечивая тот же «видимый результат». И еще много прекрасных и вдохновляющих руководителя вещей.

Все это происходит потому, что цели Вашего предприятия и оно само не входят в «Круг моё» Ваших сотрудников. Т.е. — они являются «внешней средой». А как общается с внешней средой организм? По принципу «Как можно больше из нее взять и как можно меньше в нее отдать выбросить в нее отходы жизнедеятельности». Как у собаки все, что существует в мире делится на две категории — или это можно съесть, или на это можно пописать.

Интересной особенностью «Круга моё» в нашей голове является то, что нам не возможно продать те вещи, которые в этот круг входят. Я просто не стану отдавать что-то «своё», за другое «своё». Именно поэтому все наше нынешнее воспитание, образование и вообще «образ жизни» направлен на то, чтобы максимально сузить «Круг моё». Чтобы сделать людей идеальными потребителями, которым можно продать даже воду и воздух. Для капитализма это прекрасно, но имеет одну неприятное, хотя и неизбежное следствие — люди становятся не способными руководить чем либо. Ведь, чтобы руководить, нужно не выполнять инструкции, а делать то, что нужно исходя из ситуации. А это — как раз и есть определение действий для входящего в «Круг моё».

К сожалению, все больше людей хотят «выполнять инструкции», а не «отвечать за результат» и вообще становятся не способными мыслить категориями не «бизнес-процессов» (в данном случае это почти ругательство!) а масштабами системы в целом.

В этом заключается основное, хотя и очень плохо осознаваемое людьми, отличие «Капитализма» от «Социализма».

«Капитализм» стремится максимально сузить «Круг моё» человека, чтобы ему можно было продать как можно больше объектов нашего мира. Это порождает невообразимые проблемы в производственной сфере, связанные с изобретением и внедрением систем контроля, надзора и мотивации персонала.

«Социализм» стремится максимально расширить «Круг моё» человека, включив в него как можно больше объектов нашего мира, чтобы человек самостоятельно, без внешнего контроля и принуждения заботился об этих объектах.

Попытки некоторых фирм использовать преимущества «социализма», выражающиеся в их лозунгах «Мы одна команда» или «Мы одна семья» — не что иное, как попытки внедрить фирму в состав «Круга моё» сотрудников, с тем, чтобы они о фирме заботились как о своей. Но так не работает, поскольку почти всегда это не более чем лозунги, а в своей ежедневной жизни фирма работает по жестким «капиталистическим» правилам.