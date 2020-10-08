Что будет, если в бизнесе все будет идти строго по плану

Первое определение, которое приходит в голову: порядок — это выполнение регламента и инструкций всеми работниками. А теперь представьте, что произойдет с бизнесом, если будет именно так — четко по плану действий. Он очень быстро умрет, потому что планировать имеет смысл, только когда контролируешь все.

Вы контролируете внешний мир? Нет, это он контролирует вас, поэтому бесполезно писать регламенты и составлять инструкции, порядка все равно не получится — что-то обязательно пойдет не так.

«Что-то пошло не так» — ключевое объяснение всего, что мешает работать нашему бизнес-плану или стратегии развития и заводит компанию в хаос. Это прекрасно подходит в качестве доводов заказчику, почему вы не выполнили того, что должны были, но на самом деле проблема совсем не в этом. Поскольку все мы находимся во взаимодействии, вокруг всегда что-то идет не так.

Любой бизнес ощущает на себе воздействие внешнего мира. Ну, за исключением, наверное, мега-корпораций, которые могут обеспечить себя всем, начиная от земных недр. А у всех остальных есть то, что в советские времена называлось «смежники». Они — явление внешнего мира, которое мы контролировать не можем. Независимо от нашего праведного поведения, смежники могут нас подвести: опоздать, недоделать, кинуть, выдать брак — пусть даже они этого и не хотели, а просто так вышло.

К сожалению, касается это не только поставщиков или партнеров по бизнесу: «что-то пойти не так» вполне может и в государстве, и мы с этим ничего сделать не сможем. И, кстати, продолжать делать то, что задумали по своему плану, тоже становится бессмысленно, а иногда и вредно — ведь обстоятельства изменились.

Тезис, что планирование действий, в отличие от планирования результатов, имеет свойство устаревать на глазах, ярко иллюстрируют бизнес-планы. Бизнес-план составляется еще до того, как появляется предприятие, и как бы упорядочивает работу заранее. Но если спросить предпринимателей, пользуются ли они своим бизнес-планом, то большинство ответит, что не заглядывали туда с того момента, как он был составлен. Почему так происходит и для чего тогда бизнес-план нужен?

Во-первых, бизнес-план пишется, если проекту нужно получить инвестиции. Потом ему по-честному какое-то время пытаются следовать — ровно до того момента, как случится что-нибудь непредвиденное. После этого план становится неактуальным, дальше продолжать ему следовать — как биться головой о стену, внезапно оказавшуюся на твоем пути. Вредишь только себе.

Так, может быть, и незачем составлять бизнес-план, раз он все равно не работает? Нет, он, безусловно, нужен. Только не в том виде, в каком очень часто существует. Чуть выше я уже сказал, что в большинстве своем люди под планированием подразумевают список действий. И этот список очень быстро устаревает, потому что «человек предполагает, а господь располагает». Мы не можем предусмотреть всего, что произойдет. Если мы планируем действия больше, чем на неделю вперед, то вероятность того, что задуманное потеряет актуальность, значительно возрастает.

Запланировать на достаточно длительный срок можно не то, что вы хотите делать, а то, что вы хотите получить. Вот это и будет ориентиром для вас или ваших инвесторов.

Вы же не думаете, что инвесторам на самом деле интересно, какие процессы будут присутствовать в вашем бизнесе? Их интересует другое — каких результатов, в какой срок и с какой степенью надежности им от вас ждать, то есть стоит ли им вкладывать в проект свои деньги? Им важно, не как конкретно вы будете решать поставленную задачу, а способны ли вы ее в принципе решить.

Влияние внешнего мира проявляется не только в форс-мажорных обстоятельствах, но и в условиях, заданных здесь и сейчас — ограничениях. Почему, например, не все франшизы одинаково удачно приживаются? Экономисты считают, что провал франшизы обусловлен тем, что ее выпускают на рынок сырой — с недостаточно четко описанными, неупорядоченными бизнес-процессами. Я думаю, что основная причина в другом.

Есть очень банальная мысль, которую почему-то крайне редко вспоминают: все, что мы используем в жизни — будь то технология, мысль, принцип, механизм, инструмент, — имеет свою сферу применения. Супервещей и абсолютных истин в нашем мире очень мало, всё истинно только при конкретных ограничениях: в определенное время, в определенном месте и при определенных обстоятельствах. Чем сильнее внешнее окружение не соответствует нашей сфере применения, тем абсурднее это применение становится.

Описание бизнес-процессов во франшизе даст ожидаемый результат, если они актуальны в ограничениях «здесь и сейчас». Если то, что описано, в принципе не стоит делать в этом конкретном месте этой конкретной страны, то, как бы тщательно ни были проработаны процессы, они не дадут того, что вы ждете.

Повысить стабильность бизнеса можно, взяв под свой контроль все звенья цепи, и таким образом уменьшив зависимость от внешней среды — например, от тех же смежников. Почему такие гиганты, как «Макдоналдс» или KFC не опасаются открывать свои кафе в государствах, имеющих очень различающееся «здесь и сейчас»? Потому что у них есть собственные службы, которые занимаются поставками, оборудованием, транспортными перевозками, и эти службы им подконтрольны. Даже если они используют внешних подрядчиков, то очень жестко их контролируют и имеют дублирующие схемы на случай «внезапно упавшего метеорита». Многие звенья цепи перешли из внешнего в их внутренний космос, и это позволило меньше зависеть от общественного устроения или местного менталитета.

В маленьком бизнесе — точь-в-точь таком же, но имеющем единственное кафе, поставки, оборудование, сервис, транспорт относятся к внешнему миру. В этом случае предприниматель обращается в отдельные фирмы, а значит, возникают точки, в которых внешний мир может его подвести. Чем больше таких точек внешнего воздействия, тем больше неопределенности и тем менее стабилен бизнес.

Большинство франшиз, скопированных с мировых гигантов, лопаются в первые же полгода-год не потому, что у них недостаточно хорошо описаны бизнес-процессы, а потому, что слишком велик и непредсказуем их внешний космос. Они срисовали с гигантов не всю схему, а только видимую ее часть, но не контролируют все звенья цепи.