Нужны ли вашему бизнесу новые технологии — и какие?

В последнее время все только и говорят, что о цифровой трансформации бизнеса, которая диктуется технологической революцией, происходящей на наших глазах. Автоматизация в той или иной степени проникла практически во все сферы экономики. Но только все ли предприятия на самом деле нуждаются во внедрении «новых технологий»?

И все ли точно понимают, что они получат в обмен на средства, вложенные в процессы оцифровки данных и внедрения автоматизированных систем? И чем еще, кроме «средств» придется заплатить за это чудо современности?

Разработчики систем автоматизации учета (типа программ семейства «1С») и автоматизации технологических процессов и взаимодействия (типа CRM), продвигая свои продукты, громко рекламируют те плюшки, которые в результате будет иметь предприятие. Но почему-то никто из них не упоминает, что у каждой плюшки есть цена, и люди смутно представляют, чем им придется платить за полученные возможности.

Я сейчас говорю не о собственно стоимости пакета услуг системы, а о тех действиях, которые на постоянной основе придется совершить руководству бизнеса и всем, кто будет работать в новой системе, уже после того, как она у них появится. Да, за то, чтобы предприятие получало какую-то пользу от цифровизации с автоматизацией, платить надо будет постоянно.

Максимум, что осознают владельцы и руководство предприятия: в период внедрения системы им предстоит жить в состоянии перехода — из точки А (до цифры) в точку B (с долгожданной цифрой). Но дело в том, что, «точка В» — это совсем иное состояние и достигнув его, предприятию отныне и навсегда придется жить по-другому, понимать и делать то, что необходимо для жизни в этом новом качестве. Делать постоянно, а не только в переходный период.

Система рассчитана выдавать вам плюшки, только если вы: поймете разницу между миром, который вас окружает в реальной жизни, и миром компьютеров и не будете пытаться подходить к одному с законами другого;

престанете наделять компьютер человеческим мышлением и человеческими качествами;

осознаете, что система существует не сама по себе — в ней работают люди;

поймете, что порядок надо не только однажды навести, но и постоянно поддерживать.

В следующих публикациях поговорим о том, как всё это работает.