Автоматизация вашего бизнеса: почему компьютер не думает по-человечески

Если вы внесли в программу документ с ошибкой, указали не тот товар, или неправильное количество или неверную цену — компьютер примет это без зазрения совести.

Хуже того, компьютер совершенно не как не может самостоятельно понять, что документ ошибочный. Мы с вами не просто получаем информацию глядя на буквы и цифры в отчете, мы ее интерпретируем, т.е. — наделяем смыслом и привязываем к реальным объектам нашего мира, товарам, рублям или сотрудникам нашей фирмы.

Компьютер не интерпретирует информацию! Он не понимает, с чем производит манипуляции и что считает, он просто выполняет заложенные в него алгоритмы используя те данные, которые вы в него внесли. Надо понимать, что компьютер — штука хоть и аккуратная, но напрочь лишенная инициативы. Для него не существует человеческих критериев: плохо, хорошо, соответствует реальности или не соответствует. Единственные законы, которые у него есть — математические, по ним он и живет.

И если вы внесли неверные данные, то компьютер этого не отследит и вам об этом не сообщит, а сделает отчет, точно соответствующей вашей информации. То есть с точки зрения математики правильный. А то, что полученный в отчете результат абсурден и невозможен с человеческой точки зрения, это уже исключительно ваши проблемы — вводите корректно все данные, и в вашей жизни убавится количество абсурда. Максимум, что вы можете сделать в этом смысле — это заранее заложить в программу условия чего быть не должно и заставить компьютер проверять выполнение этих условий при каждом движении, блокируя действия, в результате которых получается недопустимый результат.

Мало того, что компьютер не видит очевидных для человека вещей, так он еще частенько вообще не способен понять, о чем человек говорит.

Представьте, что вы поставили себе хорошую систему. Если каждый сотрудник предприятия начнет делать на ней то же самое, что успешно проделывал до ее внедрения на своем компьютере, в своей обособленной табличке Excel и с привычным набором обозначений, то, когда система автоматически сложит все данные и выдаст сводный отчет, он может получиться очень неожиданным.

Все потому, что возникнет языковой барьер. Нет, не между людьми — они как раз могут именовать одно и то же разными словами, и все равно при желании сумеют друг друга понять. Но чтобы их правильно понял компьютер, они все должны давать ему одну и ту же информацию, одним и тем же набором знаков. Результат, достоверный с точки зрения реальности, компьютер выдаст только при условии, что абсолютно все сотрудники станут вносить данные правильно и единообразно. Если хоть один человек из команды накосячит — итоговый результат выйдет с ошибкой.

Люди склонны наделять человеческими чертами все, с чем соприкасаются. Очеловечивают они и компьютер. Например, для каждого из нас очевидно, что «синяя бутылка» и «бутылка синяя» — это одно и то же. Мы считаем, что и компьютеру это должно быть очевидно (не то, чтобы мы на самом деле так считаем, просто мы об этом вообще не задумываемся) — здесь и кроется подвох!

В отличие от нас, компьютер видит два совершенно разных объекта, которые, согласно компьютерной логике, не могут быть одним и тем же — ведь даже стоят они в разных концах списка, составленного по алфавиту.

Между общением человек-человек и человек-компьютер-человек огромная пропасть. Да, именно так — человек-компьютер-человек, потому что общение, в конечном счете, всегда идет между людьми. Только в первом варианте оно непосредственное, а во втором есть посредник — компьютер.

В первом случае многих проблем не существует, так как человек умеет догадываться, выходить за рамки узкого смысла, в результате чего почти всегда люди понимают, о чем идет речь. Во втором случае, человек должен сначала «объяснить» компьютеру, что именно он имеет в виду, а затем второй человек получит эту информацию из компьютера и должен понять, что именно она означает. Компьютер понимать и догадываться не умеет совершенно, и переспрашивать у него бесполезно, он не сможет объяснить по-другому.

Компьютер может только следовать программе, заложенной заранее. И выходит, что, очеловечивая компьютер, мы ожидаем от него то, чего он нам дать не может.