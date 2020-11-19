Как методология поможет сделать ваш бизнес устойчивой жизнеспособной системой

Открытие новых направлений во всех возможных видах — это развитие качественное, «в ширину». Это творчество, даже где-то искусство. Бизнес начинается с придумывания то, чего раньше не было — по крайней мере, у вас, а то и вообще ни у кого.

Даже позаимствовав чью-то готовую модель, вы скопируете только ее внешность. Внутренность скопировать не удастся — вы ее просто не знаете. Соответственно, все равно придется что-то изобретать: предположить, как это должно работать и к чему вести, и построить свой механизм. Главным образом, здесь требуется способность видеть и оценить то, чего еще нет: возможности и потенциал.

Для создания бизнеса нужна так называемая предпринимательская жилка, то есть совершенно определенные черты характера и склад ума. Предприниматель — человек, осознающий, что бизнес — это ответственность и риск. Он принимает условие, что, вляпавшись, свалить вину ему будет не на кого. И это человек, желающий жить своим умом, а не ожидать чужих указаний.

А есть у бизнеса вторая ипостась. Когда предприятие создано, организовано и запущено, возникает другая задача — систематизировать бизнес, чтобы он мог работать дальше. Это количественное развитие, «в глубину», и оно имеет иные условия и принципы решения. А самое главное — человек, поддерживающий работу механизма, должен обладать совершенно иным характером, чем тот, кто механизм изобрел и запустил.

Для создания бизнеса нужны креативность и вдохновляющее шило. А для поддержания бизнеса — «системность мышления», проще говоря, дотошный, занудный и въедливый характер, способность разобрать и разложить весь механизм по полочкам и упорядочить все, до чего могут дотянуться руки.

Обозначенные задачи во многом противоположны друг другу, и когда бизнес ведет один человек, этим задачам как-то надо уживаться в одном мозге. Возможно ли это? Возможно, если руководитель предприятия умеет переключаться: до обеда он — творец, после обеда — делец. Но для этого ему придется совместить в себе две личности с совершенно разным менталитетом, то есть стать шизофреником!

Есть еще одно решение: эти задачи должны решать два разных человека. Я понимаю, что организатору бизнеса (а это, как правило, люди первого типа — творцы) далеко не просто найти хорошего и надежного партнера или нанятого руководителя с мышлением второго типа. Но без него не обойтись, так как проблемы, из-за которых и возникает бардак, начинаются именно тогда, когда, успешно запустив бизнес, организатор в силу творческого склада ума не способен сделать так, чтобы предприятие продолжало работать и приносить прибыль в течение долгого времени.

Творческая часть идет от интуиции, от сердца, от «чуйки» предпринимателя и вряд ли может быть втиснута в какие-то рамки и правила. Зато систематизация и регламентация уже существующего бизнеса — это вполне ясный и четкий процесс. Для этого существуют и правила, и инструменты. Собственно, методология «Три ступени» как раз и предназначена для того, чтобы помочь собственнику выработать способы и методы контроля происходящего в ежедневной жизни предприятия.