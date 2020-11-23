Чем еще методология поможет вашему бизнесу

Продолжаем разбираться, зачем вам методология, и какая именно нужна.

Цель: помочь адаптировать бизнес к изменившимся условиям.

Самая распространенная причина возникновения беспорядка — изменения. И это не обязательно такие глобальные негативные проявления, как коронавирус, мировой экономический кризис или падение метеорита. Иногда беспорядок провоцируется самыми благими намерениями — когда мы по собственной инициативе нарушаем прежний порядок с целью изменить бизнес к лучшему.

Масштабирование, внедрение общей информационной компьютерной системы, реструктуризация, переезд в другое место, новая тема, выход из оперативного управления компанией — во всех этих и множестве других случаев ломаются те связи, которые уже сложились и худо-бедно (а иногда и вполне себе прилично) поддерживались людьми, стоящими за предприятием.

Эти изменения и приводят к критической ситуации: система перестает работать так, как работала раньше, старые правила уже не годятся, а как должны выглядеть новые, мы не знаем. Чаще мы даже не задумываемся о новых правилах — зачем они, если до этого все нормально функционировало?

Но в том-то и беда, что в изменившихся условиях нормально не будет, пока мы не создадим новое «нормально». А для этого надо обязательно знать, как был устроен механизм вашего бизнеса и как он работал до изменений. Если вы этого не знаете, или ваше представление не совсем соответствует реальности, то в новых условиях бизнес не взлетит ни с одной, даже самой крутой компьютерной программой.

Цель: разобраться и устранить причины, которые не дают функционировать предприятию как единому здоровому организму.

Ошибка большинства неудачных попыток оптимизации в том, что, желая произвести улучшение, владельцы бизнеса не смотрят на ситуацию сверху. А потому перебирают инструменты и применяют к себе, пытаясь методом научного тыка угадать, в чем проблема, и решить ее. Как правило, предпринимаются попытки устранить видимые симптомы, но не берется в расчет, что они являются лишь следствием чего-то более глобального.

Методология исходит из противоположной точки: мы формулируем «заказ», т.е. — то что должно получиться в итоге, и исходя из этого, строим картину предприятия такой, какой она должна быть, чтобы выполнить этот заказ. И уже под полученную структуру подбираются инструменты.

Мы не предлагаем «универсальную таблетку», потому что лечение, которое помогло вашему соседу, вовсе не обязательно поможет и вам. Мы делаем диагностику организма вашего предприятия и подбираем таблетку, способную вылечить именно ваш недуг в вашей ситуации. Мы изучаем предприятие как организм, имеющий цель существования и реализующий ее в определенной окружающей среде — контексте.

Чтобы помочь собственнику организовать предприятие так, чтобы оно представляло собой единый здоровый организм — систему, мы в первую очередь находим ответы на вопросы:

С какой целью создано предприятие, зачем оно вам? Почему вы думаете, что именно этот тип устройства предприятия приведет к вашему результату? Нужен ли ваш продукт кому-то, кроме вас? Если не востребован результат, то какой смысл браться за улучшение своих действий (то есть бизнес-процессов предприятия)?

Почему именно целям мы уделяем столь пристальное внимание? Потому что цель, результат, который вы хотите получить, — это отправная точка любого исследования, не только в бизнесе, но и в любом деле.

Говорят, у индейцев сохранился древний ритуал «Нахуа», который проводится перед тем, как начать трудное и серьезное дело. Заключается он в том, что индеец спрашивает себя: «Является ли это занятие выражением глубинных устремлений моего сердца? Действительно ли я хочу именно этого? Буду ли я счастлив, выполняя задуманное? Испытаю ли я счастье, когда выполню все, что задумал?» Я бы посоветовал проводить этот ритуал каждому, кто только собирается открыть бизнес. Тот ли это бизнес, которым вам хочется заниматься? Даст ли вам счастье бизнес, который вам не нравится?

Методология «Три ступени» дает возможность увидеть свое предприятие таким образом (под таким углом и в таком разрезе), чтобы стали видны: