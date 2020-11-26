Три плоскости предприятия: люди, деньги, информация

Для внешнего мира предприятие выглядит как черный ящик, цельный и неделимый, из которого наружу поступает только производимый продукт. Именно продукт приносит прибыль, и он — единственная точка соприкосновения предприятия с покупателем. Но приглядевшись внимательнее, мы увидим, что внутри черного ящика кипит невидимая миру жизнь. У одних кипение похоже на броуновское движение, а у других — на работу механизма швейцарских часов. От чего это зависит? Давайте разбираться.

Вы знаете, что черный ящик «в разрезе» состоит из трех частей: структура, продукт, процесс. А поперечные разрезы дают нам три плоскости: люди, деньги, информация — это сущности, с которыми мы имеем дело на уровне структуры, производства продукта и обмена информацией. В результате пересечения элементов получается вот такая матрица:

Если вы понимаете, что находится в каждой ячейке, по каким законам и правилам она живет и как взаимодействует с остальными, значит, вы знаете о вашем предприятии все, и оно находится под вашим контролем. Вам нечего бояться, и вы смело можете расширять, видоизменять или масштабировать свой бизнес.

Но нередки случаи, когда владельцы понятия не знают, что творится в ячейках. И тогда мы, с помощью методологии исследуя три плоскости предприятия по трем шагам, вместе воссоздаем матрицу, отображающую реальное состояние дел.

Шаг 1. Структура

Под структурой понимается не иерархия, а устройство производства продукта, выпускаемого предприятием за свои пределы. Структура выстраивается на основе ответов на вопросы:

Из чего складывается продукт, который предприятие отдает во внешний мир?

Кто реально производит продукт?

Какие ресурсы он при этом потребляет?

Кто отвечает за поставку этих ресурсов?

Все, кроме того, кому принадлежит предприятие, находятся внутри системы: всё, что они потребляют, делают и используют, подчинено и связано с выпуском какого-то конкретного, измеримого продукта, который затем попадает в руки того, кто его будет использовать в качестве ресурса уже для выпуска своего конкретного продукта. Так выстраивается цепочка из блоков, от самой верхушки пирамиды, к ее подножию. Потребитель, стоящий на вершине пирамиды, является единственным, кто может позволить себе, получать что-то от нижестоящих «блоков», ничего никому не отдавая. Смысл существования пирамиды как раз и состоит в том, чтобы удовлетворять его запрос. Все остальные, кто работает в структуре, могут потреблять какие-то ресурсы (в том числе и свое рабочее время) только в процессе производства какого-то конкретного продукта, который должен быть кому-то передан в качестве ресурса. Нельзя «работать работу».

Если промежуточный продукт — это не измеримая или никому не пригождающаяся в дальнейшем субстанция, то он является лишним пунктом в системе, к тому же отъедающим ресурсы (его существование может быть оправдано только личным желанием собственника просто занять кого-то, чтоб этот кто-то не сидел сложа руки, но тогда ее потребитель — это собственник, а критерием оценки будет то, что исполнитель полностью занят в течение рабочего дня).

Структура/люди

В этот кластер входят не все люди, имеющие отношение к производству продукта, а только ответственные за поставку промежуточного продукта, тому кому он нужен. Вся пирами состоит из непрозрачных блоков. Каждый блок потребляет ресурсы, выдает наружу продукт и представлен для всех остальных одним ответственным за поставку этого продукта. Все остальные блоки не видят что внутри. Для них блок — это замкнутая система по превращению ресурсов в продукт и отвечает за это один ответственный. Эти «ответственные» и есть «Люди» в данном кластере.

Структура/деньги

Деньги в данном случае — понятие условное, но оно коротко и ясно дает представление о том довольно обширном содержании, которое в себя включает. Термин «Деньги» — это все, что нам важно и нужно учитывать с точки зрения производства продукта, ибо если не будем учитывать, то вполне можем «попасть на деньги», теперь уже не условные, а вполне настоящие. Например, при реализации товара мы учитываем как минимум три параметра: номенклатура проданного, количество и цена. Т.е. — это нужные нам характеристики. На самом деле, характеристик может быть огромное количество, ведь товар может описываться не только наименованием, но и например цветом, запахом или весом. В этом кластере мы определяем те характеристики из всего их многообразия, которые на важны для решения задачи системы. В нашем случае — запах можем смело игнорировать.

Структура/информация

Это отчужденная от людей информация, которая сопровождает производство продукта. Номенклатура товаров и услуг, прайс-листы, контакты поставщиков и клиентов, правила и регламенты взаимоотношений отдельных блоков между собой (т.е. — правила по которым один блок будет сдавать другому произведенный им продукт). Если на предприятии используется автоматизированная информационная система, то очень желательно эту информацию «оцифровать». В этом случае добавляется еще одна «вещь в себе» — информация о том, как именно вся информация предприятия оцифровывается, изменяется и хранится. Т.е. — информация о том, как оцифровывать информацию.

Надо учитывать, что продукт и информация о нем — это два самостоятельных, отдельных материальных воплощения (запомните данное утверждение — оно очень важно, и мы о нем еще вспомним, когда будем обсуждать разницу между реальным и компьютерным миром).

Заострю внимание на отчуждении информации. По факту информации всегда на порядок больше, чем нужно, и вам необходимо уметь четко выделять действительно важную т нужную. Она должна фиксироваться и храниться не только в голове у конкретного «уникального специалиста», иначе предприятие попадает в зависимость от головы, которая в любой момент может исчезнуть вместе с информацией.

Шаг 2. Продукт

Продукт — это то, что внешний мир покупает у предприятия — товар (кресло, самолет, скрепки, хлеб и т.д.) или услуга (консалтинг, маркетинговое исследование, продвижение в соцсетях, транспортировка и т.д.), а также то, что отдельные блоки производят и передают друг-другу. И это центральная строка матрицы — ради создания продукта и существует все предприятие.

Продукт/люди

Эта ячейка символизирует все вопросы, связанные с «человеческим фактором»: кто отвечает за то, чтобы из исходных материалов получился продукт, с нужными нам характеристиками? Чем мотивируются и как контролируются эти люди? Здесь происходит выработка мотивации и системы контроля. Мотивация нужна, чтобы люди понимали, зачем им выпускать качественный продукт, даже если проще гнать брак. А система контроля позволяет определить критерии, по которым мы понимаем, справился он с работой или нет.

Продукт/деньги

В данном контексте деньги — это именно деньги. Это сумма, в которую нам обходится продукт с конкретными обозначенными параметрам. Это не только собственно «деньги», но и вообще все наши затраты всех ресурсов, переведенные в некую стоимость.

Продукт/информация

Это вся информация, которая позволяет понять, что продукт является тем, что мы под ним подразумеваем, а также правила и системы контроля используемых ресурсов: технические характеристики, ГОСТы, ТУ и наши собственные стандарты, калькуляции производства, условия хранения продукта и комплектующих, критерии оценки качества и определения брака и т.д. Эта информация также должна быть отчуждена и по возможности оцифрована. Чаще всего, именно эта информация будет являться основой «Нормативно-справочной информации» (НСИ) Вашей информационной системы.

Шаг 3. Процесс

Процесс — это собственно «процесс», т.е. — описание того, как мы производим продукт.

Процесс/люди

В этом разделе рассматривается все, что непосредственно связано с исполнителями процесса производства продукта: требуемые мастерство, навыки и профессиональные умения, личностные и профессиональные характеристики и вообще любая информация о людях, которая важна для вашего производственного процесса. Сюда относится также возможность роботизировать тот или иной производственный процесс и вообще убрать людей с этого участка.

Процесс/деньги

В данном случае мы снова используем слово «деньги» условно, имея в виду параметры, которые необходимо отслеживать, чтобы процесс продолжался без проблем. В отношении процесса важно понимать идет он или остановился, как контролировать его качество, как понять, что пора чинить или обслуживать оборудование и т.д. Как и в случае с соотношением структура/деньги, любое упущение здесь напрямую ударяет по финансам, и очень ощутимо. Ошибочно думать, что стоимость продукта складывается исключительно из стоимости его производства. Часто сопутствующие траты на поддержание процесса производства составляют едва ли не такую же сумму.

Процесс/информация

Здесь информация — это в первую очередь схемы процессов, если процесс можно стандартизировать, или свод характеристик начальной и конечной точки процесса. Т.е. — если процесс стандартный и повторяемый, то нужно иметь его задокументированное описание в любой нотации, которая вам нравится. Если процесс из разряда «творческих», когда известна начальная ситуация и известно что нужно получить в конце, но сам процесс — каждый раз разный в зависимости от обстоятельств, то должны быть четкие критерии начальной и конечной точек или правила определения этих критериев.

Эта информация является бесценной, если вы соберетесь внедрять у себя какую-то Информационную систему. Собственно, это и есть техническое задание для «внедренцев». Описание, как должна, например, проходить сделка с клиентом, не «вообще», а конкретно в вашей фирме. Из каких шагов она состоит? Какая информация должна быть зафиксирована на каждом шаге и как это нужно делать.

Разложив свое предприятие по ячейкам, вы получите основную схему, которая необходима и достаточна для получения нужного результата. С единственной оговоркой — мы доедем по этой «прямой дороге», только если не случится ничего непредвиденного и из-за угла нам не улыбнется призрак.