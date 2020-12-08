Принципы и законы управленческой деятельности

Сегодня поговорим про основные принципы и законы, на которых держится работа управленца.

Принципы

Принципов всего пять, и они выражают подход к решению любой управленческой задачи. На основе идеи, заложенной в этих принципах, построена вся методология «Три ступени».

Любое предприятие, организация, учреждение или группа, выполняющее работу и потребляющее ресурсы, решает задачу, внешнюю по отношению к нему. В этом смысл существования предприятия. Вся деятельность предприятия и любой из его частей должна быть направлена на решение этой задачи. Конечный результат любого производственного процесса важнее точного следования схеме процесса. Согласованность действий подразделений предприятия важнее эффективности каждого из подразделений в отдельности. Уровень вознаграждения диктуется сложностью производства продукта и требуемой квалификацией исполнителя. Уровень ответственности диктуется объемом потерь предприятия в случае недопоставки продукта. У каждого производимого (промежуточного) продукта есть потребитель (тот, кому это нужно). Именно он определяет качественные, количественные и все остальные требования к этому продукту. Мнение других сторон — не важно.

Законы

А теперь про шесть основополагающих законов, нарушение которых чаще всего становится причиной сбоев в жизни организации.

1. «Процесс против результата»

Есть два взгляда на выполняемую работу: «Исполнение определенного процесса» и «Производство определенного продукта». Способы контроля, мотивация и ответственность в обоих вариантах совершенно разные и не могут быть эффективно применены в неподходящих ситуациях.

Суть закона в том, что не нужно пытаться жестко формализовать процесс производства продукта, в котором требуется творческий подход к делу. Если в процессе необходимо принятие решений, основывающихся на информации, которой нет в «базе знаний» предприятия, то жесткая формализация процесса и требование его соблюдать будет сильно мешать производительности. К тому же в таких процессах никакие схемы не могут предусмотреть всех нюансов или возникающих обстоятельств (собственно, поэтому и требуется «творческий подход» и принятие решений на месте). В такой ситуации гораздо важнее правильный человек на своем месте.

С другой стороны, существует множество процессов, в которых никакое творчество не только не требуется, но и вредно. Гораздо важнее четкое и предсказуемое повторение одних и тех же действий по одним и тем же правилам.

Для этих двух ситуаций совершенно по-разному выстраивается контроль, формируется система мотивации и логика ответственности исполнителя.

2. «Все нужное и ничего лишнего»

Предприятие можно представить как иерархическую структуру «черных ящиков», получающих ресурсы от «нижестоящих» и передающих произведенный продукт «вышестоящим». Любой требуемый ресурс должен исходить от конкретного поставщика. Любой продукт должен иметь конкретного потребителя и использоваться в реальном производстве его продукта.

Все сотрудники предприятия в процессе своей работы потребляют ресурсы этого предприятия (собственное рабочее время сотрудника — это тоже ресурс, принадлежащий предприятию). Естественно, ресурсы предприятия должны тратиться на решение задач этого предприятия и ни на что другое. У каждой работы, выполняемой сотрудником, должен быть вполне определенный и измеримый результат (продукт). Должно быть совершенно четко определено, кому, когда и на каких условиях этот продукт передается и как этот потребитель его использует в своей производственной деятельности. Нельзя «работать работу», нельзя тратить ресурсы на создание отчета «для информации».

С другой стороны, должно быть четко определено, кто, когда и на каких условиях поставляет вам необходимые ресурсы. Этот «поставщик» несет персональную ответственность перед предприятием за выполнение этих условий.

3. Закон Хрюшки Доси

Если нет разницы, зачем платить больше?

Если вы что-то требуете от сотрудника, то зачем это «что-то» будет делать сотрудник? Оно ему точно надо? Вы хотите, чтобы ваши люди начали делать что-то новое, больше, лучше, внимательнее, с меньшим количество ошибок и так далее. Но это вы хотите. Людям оно зачем?

Конкретному исполнителю должен быть конкретный смысл что-то делать или чего-то не делать «с завтрашнего дня». И этот смысл должен быть сопоставим с масштабом изменений.

4. «Гиря ответственности»

Ответственность за что-либо — как гиря, имеющая два свойства:

гиря не может висеть в воздухе. Всегда есть конкретный человек, который держит ее в данный момент;

конкретную гирю одновременно может держать только один человек. Коллективной ответственности (для внешнего мира) не бывает.

Для «внешнего мира» гирю всегда держит кто-то один, и именно он отвечает перед всем миром за нее. Если у вас «бригадный подряд», то для всех ответственным является бригадир, а уж как он разделит вес внутри бригады — это его проблемы, и они никак не касаются всего остального мира.

5. Законуборщицы на Луне

Идеально может работать только та система или тот механизм, который никому не нужен.

Только если какой-то функцией никто не пользуется, она может выполняться идеально. Если функция используется, всегда будут какие-то проблемы.

Уборщица решает задачу поддержания в чистоте определенного участка пола офиса, и люди, которые по этому полу ходят, являются источником помех в решении ее задачи, а значит, их нужно свести к минимуму, в идеале — убрать вообще. То есть лучше всего уборщица выполнит свою задачу в безлюдном офисе на Луне. Но дело в том, что весь смысл ее работы заключается именно в существовании мешающих ей людей, она для них работает и без них никому не нужна.

Можно привести множество примеров нарушения этого закона, когда ради «повышения эффективности» какого-либо процесса или функции жертвуют его смыслом.

6. «...И так сойдет»

С течением времени исполнитель поручения придет к тому, что будет не решать поставленную задачу, а сдавать вам отчет о ее решении, который вы (по его мнению) примете.

Это значит, что, поручая кому-то выполнить некую задачу, вы должны получить назад какой-то конкретный материальный результат, чтобы вообще понять, что задача выполнена. Это может быть отчет, отметка в журнале, пачка анкет опроса и т.д., не важно, что именно. Естественно, вашей целью является не отчет и не отметка в журнале, это лишь точка контроля исполнения. Вы решаете некую задачу, для которой нужно выполнение каких-то действий, которые вы собираетесь косвенно проконтролировать через эти отметки и отчеты.

Для исполнителя ваша задача совершенно не важна. Его задачей является именно отчет, отметки в журнале и пачка анкет. И именно эту задачу исполнитель будет решать, используя все возможности для «оптимизации производственного бизнес-процесса».

Такая тенденция существует всегда и возрастает обратно пропорционально иерархическому положению исполнителя в компании: чем ниже его уровень в иерархии, тем больше ему плевать на ваши реальные задачи и больше тяга халтурить при их выполнении.