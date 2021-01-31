Как ваши сотрудники работают на самом деле? Новая ступень к порядку в бизнесе

Как в реальности работает ваш бизнес и что им движет? Чтобы это понять, нужно разобраться в принципах всех бизнес-процессов на предприятии.

В новой статье мы рассмотрим финальные моменты методологии «Три ступени». Третья, последняя ступень состоит в том, чтобы определить, как именно должны производиться все нужные ресурсы, чтобы обеспечить выполнение требований, описанных в соответствующих схемах «вишневое дерево». Т.е. — третья ступень — это собственно бизнес-процессы. В методологии «Три ступени» мы используем собственную нотацию схем описания процессов. Это сделано потому, что в известных существующих нотациях много того, что зачастую не нужно для наших целей, а также отсутствуют некоторые важные моменты.

Кроме того, сформировав схемы «Вишневое дерево», вы увидите, что в работе вашего предприятия кроме собственно «производственных» процессов существует множество регламентных процессов сдачи/приемки произведенных ресурсов, а также процессов принятия решений. При обычном подходе «от жизни», практикуемого чаще всего, о таких процессах совершенно забывают, а тем не менее, они имеют огромное значение для работы и нормального функционирования предприятия.

Схема «Процесс»

Назначение и общее описание схемы

Схема предназначена для описания собственно процесса производства из ресурсов требуемого продукта.

В методологии «3 ступени» процессы бывают двух типов: собственно производственные процессы (т.е. — процессы производства продукта) и регламентные процессы приемки/передачи продуктов и ресурсов (требований и критериев) между ответственными лицами.

Процессы второго типа, как правило, можно автоматизировать или, как минимум, необходимо регистрировать факт выполнения процесса передачи ответственности документально (в идеале — в общей информационной системе).

Нотация описания процессов в рамках методологии «3 ступени» допускает разветвление процесса на несколько параллельных ветвей выполняемых действий для случаев, когда какие-то работы можно выполнять параллельно.

Для ветвления возможных вариантов действий на основе какого-либо условия, обязательно указываются ссылки на регламент (т.е. — правила или алгоритм) принятия решения и на ответственного за принятие этого решения.

Шагом может считаться переход из одного статического состояния системы в другое, в котором появились новые материальные объекты (результат шага) или что-то изменилось во внешнем мире и это изменение можно зафиксировать и измерить. Таким образом, каждый шаг ОБЯЗАТЕЛЬНО производит конкретный результат и у каждого произведенного результата есть потребитель или контролер. В большинстве случаев для шагов, не являющихся последними, потребителем является исполнитель следующего шага, которому как раз и нужны результаты предыдущего.

Результат шага может быть «побочным», т.е. — такой результат который никому не нужен и даже вреден, но неизбежен. В этом случае определяются допустимый уровень «вредности» и назначается «контролер», который будет отвечать, чтобы этот уровень не был превышен.

Описание элементов схемы

«Начало процесса»

Это точка процесса. Блок не несет смысловой нагрузки и служит для визуального отображения начальной точки процесса.

«Выполняемый шаг»

Очередной шаг процесса. Здесь описываются действия, которые должен проделать исполнитель, чтобы получить требуемый результат.

«Исполнитель шага»

Ссылка на исполнителя данного шага процесса. Следует обратить внимание, что указывается не должность или ФИО конкретного человека, а «роль», т.е. — человек указывается с точки зрения выполняемой работы и ответственности за произведенный шагом результат.

«Входящие требования и информация»

В этом блоке описываются необходимые исполнителю ресурсы и информация. Все то, что требуется ему для выполнения текущего шага.

«Поставщик информации / Исполнитель требования»

В этом блоке указывается ответственное лицо, которое поставляет исполнителю необходимые ресурсы и информацию из предыдущего блока.

«Результат шага»

Материальный результат (продукт), произведенный на текущем шаге. Этих блоков может быть несколько штук, если шаг производит несколько различных результатов.

«Потребитель результата»

Тот, кому нужен результат из блока «Результат шага» и кто получает его у исполнителя.

«Побочный результат шага»

Результат шага, который никому не нужен, но неизбежно получается. Для такого шага важно определить допустимый уровень «вредности», так как этот результат может быть вреден и уровень не должен превышать некое критическое значение.

Выявление и описание «Побочных результатов» является важным моментом, так как их существование может полностью обесценить остальные результаты и вообще весь процесс. В таком случае необходимо найти другой способ (процесс) создания конечного результата.

«Контролер»

Человек, ответственный за контроль побочного результата шага и за то, чтобы его уровень «вредности» не превысил допустимое значение.

«Выбор пути следования»

Этот блок означает ветвление дальнейшего пути следования в зависимости от выполнения определенного условия. В общем случае, выходов (вариантов дальнейшего пути) может быть более 2-х.

Этот блок не подразумевает параллельности путей! В каждом конкретном случае, в зависимости от принятого решения, процесс идет только по одному из вариантов.

К блоку выбора пути обязательно указываются ссылки на регламент (правило или алгоритм) принятия решения и на ответственного, который это решение принимает.

«Регламент принятия решения»

Регламент (правила, алгоритм) принятия решения в блоке выбора пути следования.

«Ответственный за принятие решения»

Ответственный за принятие решения в блоке выбора пути следования. Предполагается, что ответственный должен следовать регламенту в блоке «Регламент принятия решения».

«Конец»

Конечная точка процесса. Блок не несет смысловой нагрузки и служит для визуального отображения конечной точки процесса. В отличие от начальной точки, конечных точек, у одного процесса, может быть несколько.

Кому и зачем это нужно

Систематизация и регламентация существующего предприятия нужна всем, у кого бизнес уже перестал целиком помещаться в голове владельца. Любое предприятие, вышедшее за пределы нескольких ларьков или маленького магазинчика, нуждается в этом.

Чем более крупный или разнообразный у вас бизнес, тем больше он нуждается в четкой организации работы, в правилах и регламентах, в системах контроля и мотивации сотрудников, во всем том, что может дать методология «3 ступени».

Как уже говорилось — открытие новых горизонтов и систематизация того, что уже работает, требуют совершенно различных качеств и черт характера. Не нужно становиться шизофреником и пытаться совместить в своей голове столь различные личности. Если вы сумели создать бизнес, то вы, скорее всего, принадлежите к творческому и креативному типу людей. В этом случае задача регламентации и систематизации, не говоря уже о попытках автоматизации и общении с внедренцами компьютерных систем, для вас будет скучной, нудной и неинтересной. Кроме того, занимаясь этим самостоятельно, вы будете вынуждено изобретать множество велосипедов, а значит — тратить лишнее время и деньги с сомнительным результатом на выходе.

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