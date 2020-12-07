Автоматизация бизнеса: завершен проект по внедрению 1С:ERP в компании «Гельтек-Медика»

Компания «Гельтек-Медика» — крупнейший российский производитель медицинских контактных средств для ультразвуковой и функциональной диагностики, офтальмологии, средств для ухода за веками и профессиональной косметики, дистрибьютор медицинских расходных материалов и оборудования для салонов красоты.

Помимо производства собственной продукции, компания «Гельтек-Медика» является дистрибьютором косметологических аппаратов производства Китай, Италия, Германия и других стран.

На предприятии уделялось большое внимание автоматизации управления и учета. 6 лет в качестве корпоративной информационной системы использовалось 1С:Управление производственным предприятием (1С:УПП). В конце 2015г. руководство стояло перед выбором: продолжаться развивать дальше 1С:УПП или перейти на новую систему 1С:ERP.

В системе 1С:ERP много полезных для бизнеса нововведений, именно она будет развиваться в ближайшие 10 лет и есть возможность ее бесшовной интеграции с 1С:Документооборотом. Продукт является комплексным прикладным решением, охватывающим основные контуры управления и учета на производственном предприятии, которое позволяет организовать комплексную информационную систему, соответствующую корпоративным, российским и международным стандартам. Именно поэтому было принято решение выбрать 1C:ERP площадкой для развития в ближайшие годы.

Партнером по внедрению стала компания 1С:Апрель Софт. Специалисты 1С:Апрель Софт провели обследование предприятия, в результате которого были зафиксированы следующие проблемы в бизнес-процессах:

Большая часть учетной информации ведется в системе 1С:Управление производственным предприятием 8, а также параллельно заносится в журналы ручного учета или таблицы Excel, то есть нет единой учетной системы, позволяющей оперативно получить отчетные данные.

На предприятии нет возможности получать оперативные данные по различным учетным данным, в частности, по выпуску продукции.

На предприятии фактическая себестоимость изделия рассчитывается только в бухгалтерском учете. Причем правила расчета не соответствуют требуемым правилам расчета.

На предприятии учет прослеживаемости от сырья до готовой продукции не автоматизирован, ведется в ручном режиме в журналах и в БДС. Это значительно усложняет учет, а также нет возможности получать информацию о входимости конкретной партии ТМЦ в конкретную партию ГП.

На предприятии часть бизнес-процессов не автоматизирована вообще (например, учет давальческой схемы)

В феврале 2016 года совместно с компанией 1C:Апрель Софт был инициирован проект по внедрению 1C:ERP Управление предприятием2.2 параллельно c проектом по автоматизации 1С:Документооборот 8 КОРП, чтобы реализовать интеграцию двух систем.

Основной целью проекта стал расчет управленческой себестоимости единицы продукции с переходом на новую прогрессивную систему комплексной автоматизации учета и управления предприятия 1С: ERP Управление предприятием 2.2.

Кроме этого, ставились следующие цели:

Перевод реализованных учетных функций в новою автоматизированную систему

Разработка схемы получения управленческой себестоимости и ее реализация в новой автоматизированной системе

Получение удобного инструмента контроля и отчетности

Исключение повторного ввода данных на нескольких участках, наличие минимально достаточных данных на каждом рабочем месте

Масштабируемость решения, внедренного в головном офисе, для последующего подключения обособленного подразделения, расположенного в г.Дедовск.

Обеспечение целостности и достоверности данных.

Разграничение прав доступа на уровне пользователей, форм и отчетов.

Гибкость, достаточная для изменений по мере роста и изменения бизнеса, возможность реализации долгосрочных требований компании.

Минимизация ресурсов на администрирование системы.

Возможность создания новых отчетов и настроек силами своих сотрудников.

Главные этапы проекта:

Этап 1. Подготовка к проведению проекта;

Этап 2. Детальное обследование;

Этап 3. Моделирование процессов, промежуточная документация (ЛН)

Этап 4. Реализация системы(кодировка);

Этап 5. Подготовка системы к опытной эксплуатации (НСИ, обучение);

Этап 6. Опытная эксплуатация;

В ходе проекта специалистами 1С «Апрель Софт» было сделано:

Создание моделей для каждого внедряемого блока c учетом особенностей отражения операций в «1С:ERP Управление предприятием 2.2» Определение правил ведения НСИ Обучение пользователей Опытная эксплуатация блоков Перевод блоков в промышленную эксплуатацию

Кроме этого, были реализованы следующие потребности Заказчика:

Автоматизация АРМ для мобильных приложений

Для автоматизации задач службы качества сделана существенная доработка системы.

Настроена бесшовная интеграция ERP и ДО (параллельно велся проект по внедрению «1С:Документооборот 8 КОРП»).

В блоке Продажи реализован новый функционал: автоматическое списание по сериям

Автоматизирован входной контроль сырья (с учетом ситуации, когда непроверенное сырьё не может поступить в работу)

Автоматизирован промежуточный и выходной контроль готовой продукции, а также контроль при хранении

Разработана схема списания образцов

Доработаны механизмы по распределению расходов, относящихся на финансовый результат, в себестоимость продукции для целей управления предприятием; разработано ряд отчетов для анализа себестоимости.

Произведена интеграция со следующими подсистемами:

— Модуль 1С:Управление автотранспортом для 1С:ERP Управление предприятием 2.2

— 1С-Битрикс.

Особенности и уникальность проекта:

Фактически полностью удаленный проект: использованы Skype для обсуждений, удаленное обучение пользователей с видеозаписью, удаленное подключение для решения вопросов, поддержка пользователей ведется с использованием программного продукта Итилиум, ред.4.4.

Произведен последовательный запуск на двух производствах (г. Дедовск и г. Москва): первый запуск прошел в Москве, второй в Дедовске с разницей в одну неделю. Это позволило провести второй запуск с учетом всех вопросов, которые возникли на запуске в г .Москва.

Автоматизация АРМ оператора производства для мобильных приложений (работа на любом WEB-клиенте).

Ежедневное использование 12 планшетов Samsung, причем не в режиме чтения данных, а в режиме ввода первичной информации на производстве online.

Обеспечен мягкий поэтапный переход с 1С: Управление производственным предприятием 8 и 1С:ERP Управление предприятием 2.2 путем реализации двухстороннего почасового обмена между 1С:Управление производственным предприятием 8 и 1С:ERP Управление предприятием 2.2, для исключения ручного дублирования данных в двух системах и обеспечения целостности информации для всех видов отчетности).

Для задач службы качества автоматизирован входной контроль сырья (с учетом ситуации, когда непроверенное сырьё не может поступить в работу), промежуточный производственный и выходной контроль готовой продукции.

Настроена бесшовная интеграция 1С:ERP Управление предприятием 2.2 и 1С:Документооборот.

В блоке Управление производством реализован помощник диспетчера: автоматическое определение потребности, формирование заказов в производство и резервирование серий.

В основную конфигурацию 1С:ERP Управление предприятием 2.2 включен модуль 1С:Управление автотранспортом для 1С:ERP Управление предприятием 2.2 .

Объединена конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2.2 и конфигурация по приему заказа с сайта на Битриксе.

Разработан следующий функционал: обработки, которые позволяют распределять затраты по оборудованию на продукцию, которая производилась этим оборудованием пропорционально количеству, весу; обработка по распределению отдельных статей на фиксированный перечень номенклатурных позиций; обработка по включению стоимости коммерческих расходов в стоимость реализованной продукции по каждой номенклатурной позиции.

Результаты проекта:

Организовано ведение учета по сериям по сырью и готовой продукции. Обеспечены: прослеживаемость использования серий сырья, и из какого конкретно сырья произведена каждая партия продукции.

В едином информационном пространстве 1С:ERP Управление предприятием 2.2 и 1С:Документооборот 8 проходят процедуры согласования договоров, заказов, заявок на расход денежных средств.

Разработан механизм автоматического подбора серий по методу FEFO с учетом того, что партия поставки сырья или продукции прошла проверку качества.

Организован обмен документами реализации с отдельными покупателями.

При работе с заказами покупателей используются статусы, что позволяет в любой момент времени получить информацию о текущем состоянии заказа.

Организована ордерная схема работы с удаленным подразделением, что позволяет отслеживать отправку и получение ТМЦ, разделяя их по отражаемым операциям.

Созданы дополнительные формы для экспортной реализации, различные оперативные управленческие отчеты.

Разработан механизм оперативного учета выполненных операций, расхода материалов, параметров качества, параметров работы оборудования. Организована прослеживаемость использования материалов, оперативное получение информации о ходе производственного процесса.

Организован прозрачный учет материалов в цехах через выделение цеховых кладовых.

Разработаны инструменты для регистрации качественных параметров, как входного сырья, так и выпускаемой продукции, а также параметров в процессе производства.

Разработаны аналитические и статистические отчеты для отслеживания параметров качества номенклатуры, требуемых для косметической продукции;

Разработаны отчеты, с помощью которых можно оперативно получить достоверную информацию, необходимую для принятия управленческих решений.

Разработан помощник диспетчера производства, позволяющий автоматически (по расписанию) по потребностям формировать заказы на материалы для производства, производить резервирование материалов по этапам и переводить этап в состояние «К выполнению» при полной обеспеченности этапа.

«1С:Документооборот 8 КОРП» внедрен в рамках следующих подсистем:

Делопроизводство;

Учет и хранение документов (работа с входящими и исходящими документами, работа с внутренними документами (приказы, распоряжения, положения, инструкции, методички));

Учет договоров;

Учет и контроль исполнения задач и поручений;

Учет рабочего времени;

Работа с проектами;

Внутренний форум компании;

Организация встроенного почтового клиента.

Экономический эффект от внедрения (%):

сокращение трудозатрат в подразделения;

ускорение получения управленческой отчетности на 40%;

ускорение получения регламентированной отчетности;

ускорение обработки заказов;

снижение объемов материальных запасов;

сокращение расходов на материальные ресурсы;

сокращение производственных издержек на 20%;

сокращение операционных и административных расходов на 20%;

рост оборачиваемости складских запасов составляет 5,5%;

рост производительности труда в производстве составляет 15%

сокращение длительности простоев оборудования на 15,5%;

снижение производственного брака;

сокращение сроков исполнения заказов / оказания услуг;

снижение себестоимости продукции / услуг;

сокращение дебиторской задолженности;

увеличение объема выпускаемой продукции / оказываемых услуг на 15,5%;

рост прибыли;

увеличение прозрачности управленческой отчетности на 40 %.

С. Кирш (собственник компании «Гельтек-Медика»): Мы провели ревизию всех бизнес-процессов и стало ясно, как оптимизировать работу. То есть внедрение новых программных продуктов стало поводом посмотреть на работу компании со стороны и перестроить работу.

В настоящее время специалисты 1C:Апрель Софт оказывают консультационные услуги сотрудникам компании «Гельтек-Медика».