Проектное внедрение автоматизированной системы управления предприятием на базе программного модуля 1С:ERP Управление предприятием ред. 2.4

ERA Group — один из мировых лидеров в производстве вентиляционных систем. В ассортименте Компании: бытовые и коммерческие вентиляторы, воздухораспределители, воздуховоды, решётки для радиаторов и так далее.

Сегодня ERA Group поставляет свою продукцию на территорию всей России и ещё в 23 страны.

ERA Group — компания полного цикла: наши специалисты разрабатывают новые изделия, произ-водят их, складируют и отправляют в любую точку мира. Всего в штате организации работает 550 человек. Производственная площадь предприятия превышает 11 000 кв. м.

С каждым годом наращиваются производственные мощности, увеличивается ассортимент и расширяется сбытовая сеть.

Летом 2017 года с целью повышения управляемости предприятием и снижения трудозатрат по ведению учета был заключен договор с компанией 1С:Апрель Софт на проектное внедрение программного продукта 1С:ERP, ред.2.4.

На момент старта проекта в состав АСУ предприятия входили следующие программные системы 1С:

1. 1С:Управление производственным предприятием 1.3 (далее УПП).

Данная система применялась для ведения следующих контуров:

продажи и отгрузки клиентам,

складской учет ГП и материалов,

кадровый учет и расчет заработной платы,

производство,

планирование,

бухгалтерский и налоговый учет.

В системе велся учет только по организации ООО ЭРА.

2. 1С:Комплексная автоматизация 2.0 (далее КА).

Данная система применялась для ведения следующих контуров:

продажи и отгрузки клиентам,

складской учет ГП,

кадровый учет и расчет заработной платы,

бухгалтерский и налоговый учет.

В системе велся учет только по организации Торговый дом ЭРА.

3. 1С:Логистика. Управление складом 3.1 (Акселот) (далее WMS).

Данная система применялась для ведения следующих контуров:

Складской учет ГП (Адресное хранение).

В системе велся учет только по организации ООО ЭРА.

Задачи:

Перевод текущей функциональности имеющейся системы на новую платформу для повышения стабильности и надежности работы системы, использования новых возможностей платформы. В последующем, увеличение количество задач, которые решаются сотрудниками в новой системе (отказ от Excel таблиц).

Осуществить возможность формирования отчетов по запросу руководства.

Проект был разбит на этапы:

Этап 1. Управление продажами, в т.ч. Взаиморасчеты с покупателями

Этап 2. Управление закупками, в т.ч. Взаиморасчеты с поставщиками

Этап 3. Расчет зарплаты. Кадровый учет

Этап 4. Управление производством

Этап 5. Учет затрат и расчет себестоимости

Этап 6. Управление денежными средствами. Казначейство.

Этап 7. Регламентированный учет.

Этап 8. Складской учет.

В ходе проекта специалистами 1С:Апрель Софт по каждому блоку были следующие работы:

Опрос сотрудников.

Подготовка целей и задач.

Моделирование и составление Листов Несоответствий.

Написание Концептуальных дизайнов.

Доработка функциональности, исходя из потребностей сотрудников Заказчика.

Разработка и осуществление обмена данными с существующими системами оперативного учета (загрузка / выгрузка данных).

Настройка прав доступа к данным новой системы.

Перенос справочной информации, начальных остатков из существующей системы Заказчика.

Обучение персонала.

Оказание консультации в ходе проведения работ по опытной эксплуатации.

В результате выполненных работ сотрудниками 1С:Апрель Софт компания ERA получила:

Разработанные правила ведения НСИ в системе с учетом потребностей автоматизируемых блоков. Вся необходимая НСИ для работы автоматизируемых блоков создана в системе (вручную или путем переноса их существующих учетных систем). Инструменты анализа деятельности: систему отчетов в рамках внедряемых функциональных блоков. Возможность поддержания целостности информационной структуры: поскольку для ведения регламентированного учета и производственного учета продолжает использоваться система 1С: УПП, то организован прямой обмен между базами, который запускается в фоновом режиме по расписанию. Переносятся только измененные данные. Для снижения трудоемкости в заведении документов для ООО «ЭРА» и ТД «ЭРА» создан зеркальный обмен документами 1С:ERP (2.4) и КА (2.0): Заказ поставщику — Заказ клиента; Реализация товаров — Поступление товаров. Обмен между WMS — системой и 1C:ERP (Данный обмен предполагается использовать и после полного перехода на систему 1C:ERP)

Экономический эффект от внедрения:

сокращение трудозатрат в подразделения на 10%;

ускорение получения управленческой отчетности;

ускорение обработки заказов на 10%;

снижение объемов материальных запасов;

сокращение расходов на материальные ресурсы;

сокращение операционных и административных расходов;

рост оборачиваемости складских запасов составляет 6%;

сокращение сроков исполнения заказов / оказания услуг;

сокращение дебиторской задолженности;

увеличение объема выпускаемой продукции / оказываемых услуг;

увеличение прозрачности управленческой отчетности на 30 %.

Всего на предприятии автоматизировано 105 рабочих мест.

Тарарышкина Ульяна Валентиновна (Директор по экономике, финансам, правовым вопросам и персоналу ООО «ЭРА»):

«В блоке „Управление Закупками“: значительным успехом является прозрачность процедуры планирования и подтверждения заказа поставщиком, а, следовательно, полный контроль заказов, размещенных поставщику, со стороны руководства — можно в любой момент проверить (согласовать, дополнить); планирование прихода товаров на склад, как в даты, так и в количестве (доступность информации для всех связанных подразделений (пользователей) — Построение графика прихода ТМЦ на разгрузочные площадки);

В блоке „Денежные средства. Казначейство“ — глобально другой уровень доступности информации по движению денежных средств. Видны все заявки пользователей (счета в ближайшие даты) в электронном виде, практически сразу возможно формирование отчетности по исполнению платежей по статьям, автоматический контроль лимита по расходу денежных средств в разрезе статей расходов

В блоке „Заработная плата“: больше возможности работы с кадровыми данными; можно наполнять и формировать различную отчетность для кадровиков.

Производительность системы достаточно удовлетворительная. По результатам внедрения модуля регламентированного учета ожидается сокращение временных затрат на выполнение процедур закрытия месяца, так как будут исключены регламентные операции по восстановлению последовательностей проведенных документов, которые в действующей системе (УПП) выполняются в монопольном режиме в ночное время суток.

Применяемые в программном продукте технологий серверной обработки данных, широкое использование обработки данных фоновыми заданиями закладывает фундамент применения на предприятии кластерных технологий, что позволит увеличить отказоустойчивость системы и позволит уменьшить простой вычислительных мощностей.

Возможность использования в качестве клиента интернет-браузера создает платформу для автоматизации удаленных подразделений без установки клиентского ПО».

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