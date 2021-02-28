Не будь пиратом - заключи договор 1С:ИТС

Приобретая программу 1С:Предприятие уровня ПРОФ или КОРП для ведения учета и автоматизации бизнес-процессов, пользователю важно, чтобы она была в актуальном состоянии.

Заключая договор 1С:ИТС пользователь получает всестороннюю поддержку программы: обновление 1С, консультации квалифицированных специалистов по работе, доступ к сервисам 1С:ИТС. Сервисы помогают бухгалтеру, директору и менеджерам свести однотипные и рутинные операции к минимуму.

Что же произойдет, если вы вдруг решите не продлевать договор на 1С:ИТС?

Ваша программа продолжит работать, но из-за нехватки обновлений перестанет быть актуальной, а это ведет за собой ошибки в отчетности. Без договора на ИТС невозможно легально обновить программу. Это важно делать регулярно, так как законодательство постоянно изменяется, добавляются новые требования к ведению учета в компаниях, формы отчетности, проводки и тд. Официальный партнер 1С сможет оказать помощь только при наличии действующего договора ИТС.

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Возможен ли вариант податься в пираты, бороздить море интернета в поиске обновлений? Авантюра, конечно, но помните, что при установке пиратских обновлений программа становится нелицензионной, так как все обновления являются объектами исключительного права фирмы “1С”. Оправдан ли такой риск?

С оформленной подпиской вы получаете легальные обновления: актуальные релизы, формы отчетности, инструкции и методические материалы.

Сервисы 1С:ИТС, доступные при подписке на 1С:ИТС:

● 1С-Отчетность на 1 юр.лицо. Сдавайте отчетность прямо из своей программы 1С в контролирующие органы быстро и просто. Сервис проверяет отчетность на возможные ошибки.

● 1С:Контрагент. Будьте уверены в ваших клиентах: проверьте достоверность сведений о контрагенте на сервере ФНС. Удобное автозаполнение реквизитов фирмы по ИНН или ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

● 1С-ЭДО: надежный и быстрый обмен документами в электронном виде.

● Доступ к 1С:Облачный архив. Не беспокойтесь о сохранности ваших данных: сервис автоматически создает резервную копию вашей базы.

● 1СПАРК риски - сервис 1С:ИТС для комплексной оценки благонадежности контрагентов. Позволяет отслеживать такие важные изменения в жизни контрагента: ликвидация, реорганизация, смена руководителя, адреса, учредителей и т.п.

● 1С-Лекторий. Доступ к самым актуальным вебинарам по изменениям в законодательстве.

Любое решение 1С - это помощник для вашего бизнеса и сотрудников вашей компании. Сервисы 1С:ИТС помогают в работе и бухгалтеру, и директору. Постоянно выходящие релизы и обновления делают программу лучше и удобней для пользователей. А для качественной и бесперебойной работы программа должна обновляться.

За советом, как быть честным и получать за это плюшки, обращайтесь в фирму-франчайзи 1С:Апрель Софт!