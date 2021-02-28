Автоматизация как способ «обставить» конкурентов в области хлебного производства

Несмотря на массу негатива, связанного со словом «кризис», на деле это – отличный стимул для пересмотра стратегии ведения бизнеса.

Во время острых ситуаций руководитель покидает зону комфорта и вынужден искать пути сокращения себестоимости производства при сохранении качества конечного продукта. В такой момент легче перекроить способ управления производством и успешно его автоматизировать.

Зачастую руководители производственных компаний в области пищевой промышленности имеют некое внутреннее предубеждение против автоматизации управления. Казалось бы, бухгалтерский учет автоматизирован, прибыль и расходы считаются, зарплата работникам выдается вовремя – куда уж больше автоматизироваться.

Однако в хлебной отрасли конкурентов хоть отбавляй. Для того, чтобы выгодно отличаться от них качественной продукцией, отсутствием брака, своевременной доставкой, работать по старинке явно недостаточно.

Попробуем определить, в каких местах обычно бывают «провисания» процессов

Прежде всего, это сбор заявок. Как это происходит у вас? Записочки от водителей? Тетрадка начальника производства? Таблица в Еxcel? Сколько времени тратится на расчет нужного объема производства? Вы уверены, что все эти заявки актуальны?

Каким образом отслеживается брак? Ведется ли статистика брака в зависимости от работающей смены?

Насколько гибкая ваша ценовая политика? Сколько времени потребуется для расчета максимальной скидки клиенту, чтобы не уйти в минус из-за возросшей стоимости сырья? Знаете ли вы точную себестоимость вашей продукции?

Насколько оперативно вы сможете рассчитать количество сырья, которое необходимо закупить для крупной партии продукции нового заказчика? Как быстро вы можете получить информацию об актуальном количестве остатков на складе? Сколько готового товара остается невостребованным?

Если эти вопросы вызывают у вас растерянность, то непременно стоит задуматься об автоматизации – подумайте, насколько вы сможете сэкономить, автоматизировав все эти процессы.

Если вы радостно сказали себе, что все работает отлично, то совершенно точно можно признать, что вы отличный управленец и можете своими личными усилиями достигнуть высочайшего качества работы. И Вам тем более следует автоматизироваться – чтобы при снижении уровня личного контроля, сохранить достигнутое качество работы, и освободить ваши усилия для достижения новых целей.

Промежуточный итог или основные сложности

Попробуем подвести промежуточный итог и обозначить основные сложности, с которыми приходится сталкиваться предприятию, занимающемуся производством хлебобулочной продукции:

Трудоемкий сбор заявок на продукцию и есть сложности при корректировке заявок

Приходится долго ждать обратную связь между этапами « заказ-производство » , трудно отследить последовательность и степень готовности заказа

заказ-производство , трудно отследить последовательность и степень готовности заказа Трудно оценить остатки сырья, при передаче смены часть остатков может « потеряться » .

потеряться . Расчеты для списания сырья, распределение затрат на продукцию занимают много времени и сил.

Трудно рассчитать точную себестоимость продукции с учетом всех технологических процессов и косвенных затрат

Маршруты формируются вручную, что может стать причиной путаницы и несоблюдения срока доставки.

И что, спросите вы, – неужели какая-то автоматизация, словно фея с волшебной палочкой, способна решить все эти сложности? Конечно же, нет. Эти сложности можете решить только вы и ваша компания. А автоматизация – всего лишь инструмент, который способен вам в этом помочь. Другое дело, что этот инструмент настроен на ваши потребности и на особенности вашего бизнеса, в нем учтены все моменты, которые потребуются вам для принятия оперативного решения.

Один из эффективных инструментов автоматизации – программный продукт на платформе 1С:Предприятие - «Бухгалтерия хлебобулочного производства». Он разработан специально для предприятий, занимающихся хлебобулочным производством, с целью точного и безошибочного ведения бухгалтерского, налогового и оперативного учета.

Какие же возможности позволяет осуществить «Бухгалтерия хлебобулочного производства»?

Руководству удобно контролировать всю деятельность предприятия – и качество работы управляющего персонала, и связь заказов с их производством, сроки поставок и прибыльность деятельности с учетом интересующих параметров. А когда все под контролем – спокойно можно думать о развитии бизнеса, находить слабые места и улучшать их.

Для сотрудников и менеджеров – удобно сокращать время на выяснение деталей заказа, не терять его, всегда знать, когда он будет готов, когда доставлен и сколько он стоил для производства и сколько принес прибыли.

Для предприятия в целом создается единая информационная среда для взаимодействия всех подразделений компании. Это снижает производственные и логистические издержки, улучшает трудовую дисциплину. Прибавьте к этому повышение производительности труда и рост командного духа!